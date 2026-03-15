Édesanyjával érkezett Rúzsa Magdi a Kossuth-díj átadójára − Fotó

2026.03.15.
Édesanyja kísérte el lányát az Országházba szombaton. Rúzsa Magdi 2026-ben átvehette a Kossuth-díjat.

Ahogy beszámoltunk róla, Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi. Az énekesnő ritkán látott édesanyjával érkezett az átadóra. 

Rúzsa Magdi az édesanyjával érkezett a Kosssuth-díj átadására.
Rúzsa Magdi édesanyja boldog és büszke lányára

Anya és lánya is fekete outfitben jelent meg március 14-én az Országházban.  Rúzsa Magdi a Fonogram-, a Máté Péter- és a Prima Primissima-díjai mellé most átvehette a Kossuth-díjat is, a nagy napra pedig édesanyja is elkísérte.  

A díjátadóról képeket itt találsz.

Rúzsa Magdi Kossuth-díjat kapott

Az énekesnőt március 14-én Kossuth-díjjal jutalmazták. Rúzsa Magdi az Országházban vette át a kitüntetését.

Rúzsa Magdi országos ismertségét a Megasztárban nyújtott teljesítményének köszönhette: ő lett a műsor 2006-os harmadik évadának nyertese, 2007-ben már ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az énekesnő családanya is, ikergyerekei Lujza, Kevin és Zalán

