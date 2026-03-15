Édesanyjával érkezett Rúzsa Magdi a Kossuth-díj átadójára − Fotó

Ahogy beszámoltunk róla, Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi. Az énekesnő ritkán látott édesanyjával érkezett az átadóra.
Rúzsa Magdi édesanyja boldog és büszke lányára
Anya és lánya is fekete outfitben jelent meg március 14-én az Országházban. Rúzsa Magdi a Fonogram-, a Máté Péter- és a Prima Primissima-díjai mellé most átvehette a Kossuth-díjat is, a nagy napra pedig édesanyja is elkísérte.
Rúzsa Magdi országos ismertségét a Megasztárban nyújtott teljesítményének köszönhette: ő lett a műsor 2006-os harmadik évadának nyertese, 2007-ben már ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az énekesnő családanya is, ikergyerekei Lujza, Kevin és Zalán.
