Fellázadtak a filmszakma ellen: 3 színész, akik visszautasították az Oscar-díjat

Pópity Balázs
2026.03.15.
Nem minden filmsztár rajong a vörös szőnyeges felhajtásért és a vakuk kereszttüzéért – különösen akkor, ha éppen máshol lenne dolguk. Az alábbi három híresség például úgy döntött, hogy még az Oscar-díját sem veszi át személyesen.

Van, aki szerint az egész gála csak egy szánalmas húspiac, más pedig inkább klarinétozni ment a díjátadó helyett. Ők azok a legendák, akik szerint jóval többet ér a büszkeségük és a szabadidejük egy aranyozott Oscar-díjnál.

Woody Allen következetesen távol marad a gáláktól és egy Oscar-díjat sem vett át.
Woody Allen úgy birtokol 3 Oscar-díjat is, hogy egyszer nem vette át őket.
Sztárok, akik inkább nem vették át az Oscar-díjat

  • Woody Allen inkább egy füstös bárban zenélt.
  • Paul Newman megunta, hogy csak jelölik.
  • George C. Scott szerint a színészet nem verseny.
  • A kényelmes otthoni kanapé többet ért a szobornál.
  • Az Akadémia hiába várta a legnagyobb neveket.

Míg egyesek a lelküket is eladnák egyetlen jelölésért, addig ezek a sztárok kifejezésre adták, hogy magasról tesznek a díjakra. Nézzük meg közelebbről, kik voltak azok a renitensek, akik még a köszönőbeszédüket sem írták meg, mert tudták, hogy úgysem lesznek ott az Oscar-gálán, és egy cseppet sem bánták a dolgot.

George C. Scott, aki sznobizmusból maradt távol

George C. Scott a Hindenburgban.
1971-ben George C. Scott volt az első színész, aki hivatalosan is visszautasította a díjat, mert az a véleménye, hogy az Oscar-gála csak egy „kéthetes húspiac”. Scott szerint a színészet nem egy versenysport, a filmvászon nem a színészek természetes közege, és mélységesen degradálónak tartotta, hogy kollégáit versenyeztetik egymással. Amikor 1971-ben megnyerte a legjobb színésznek járó díjat a Patton című filmért, ő inkább otthon maradt, a szobrot pedig a producere vette át helyette – amit Scott másnap elegánsan vissza is küldött.

Woody Allen, aki inkább zenélni ment

Woody Allan a Cafe Society premierjén.
Woody Allen és az Oscar-gála viszonya egy viszonzatlan szerelemhez hasonlít. A zseniális rendező ugyanis évtizedek óta következetesen távol marad a ceremóniától, mert szerinte a díjak koncepciója alapvetően hülyeség. Allen híres mondásai egyike szerint nem tudja elfogadni mások ítéletét: „Ha elhinném nekik, hogy megérdemlem a díjat, akkor azt is el kellene hinnem, amikor azt mondják, hogy nem.” Háromszor ítélték neki az Oscart, egyikre sem ment el. A szobrokat azért megtartotta, miután kipostázták neki. 

Azzal indokolta a távolmaradását, hogy a gálák estéjén általában fix fellépése van egy manhattani jazzklubban. Woody Allen pályafutása során mindösszesen egyetlen alkalommal vett részt az Oscar-gálán, amire 2002. március 24-én, a 74. díjátadón került sor. Akkor sem a díj reményében ment, csak New York városa előtt tisztelgett, ugyanis ő vezette fel azt a filmes összeállítást, amely a metropolisz legszebb mozis pillanatait mutatta be. A színpadra lépve a rá jellemző fanyar humorral indított, azt mondta: „Amikor az Akadémia felhívott, pánikba estem. Azt hittem, vissza akarják kérni a szobrokat.”

Paul Newman, a megfáradt legenda 

Paul Newman 1985-ben.
Paul Newman esete kicsit más, őt ugyanis az esélytelenek nyugalmával maradt otthon. Miután hétszer jelölték és egyszer sem nyert, így már nem is tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az Oscar-díj átadókon. Amikor 1987-ben végre megkapta a legjobb színésznek járó díjat A pénz színe című filmért, egyszerűen már nem érdekelte. Saját bevallása szerint olyan volt ez, mint egy gyönyörű nőt üldözni nyolcvan éven át: mire a hölgy végre beadja a derekát, az ember már csak annyit tud mondani, hogy „elnézést, de borzasztóan elfáradtam”. Newman inkább a kanapéról nézte, amint neki ítélik a díjat, és valószínűleg egy pohár jó borral ünnepelte, hogy végre békén hagyják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
