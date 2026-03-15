Fellázadtak a filmszakma ellen: 3 színész, akik visszautasították az Oscar-díjat

Van, aki szerint az egész gála csak egy szánalmas húspiac, más pedig inkább klarinétozni ment a díjátadó helyett. Ők azok a legendák, akik szerint jóval többet ér a büszkeségük és a szabadidejük egy aranyozott Oscar-díjnál.

Woody Allen úgy birtokol 3 Oscar-díjat is, hogy egyszer nem vette át őket.

Forrás: Shutterstock

Sztárok, akik inkább nem vették át az Oscar-díjat Woody Allen inkább egy füstös bárban zenélt.

Paul Newman megunta, hogy csak jelölik.

George C. Scott szerint a színészet nem verseny.

A kényelmes otthoni kanapé többet ért a szobornál.

Az Akadémia hiába várta a legnagyobb neveket.

Míg egyesek a lelküket is eladnák egyetlen jelölésért, addig ezek a sztárok kifejezésre adták, hogy magasról tesznek a díjakra. Nézzük meg közelebbről, kik voltak azok a renitensek, akik még a köszönőbeszédüket sem írták meg, mert tudták, hogy úgysem lesznek ott az Oscar-gálán, és egy cseppet sem bánták a dolgot.

George C. Scott, aki sznobizmusból maradt távol

George C. Scott a Hindenburgban.

Forrás: Moviepix

1971-ben George C. Scott volt az első színész, aki hivatalosan is visszautasította a díjat, mert az a véleménye, hogy az Oscar-gála csak egy „kéthetes húspiac”. Scott szerint a színészet nem egy versenysport, a filmvászon nem a színészek természetes közege, és mélységesen degradálónak tartotta, hogy kollégáit versenyeztetik egymással. Amikor 1971-ben megnyerte a legjobb színésznek járó díjat a Patton című filmért, ő inkább otthon maradt, a szobrot pedig a producere vette át helyette – amit Scott másnap elegánsan vissza is küldött.

Woody Allen, aki inkább zenélni ment

Woody Allan a Cafe Society premierjén.

Forrás: Shutterstock

Woody Allen és az Oscar-gála viszonya egy viszonzatlan szerelemhez hasonlít. A zseniális rendező ugyanis évtizedek óta következetesen távol marad a ceremóniától, mert szerinte a díjak koncepciója alapvetően hülyeség. Allen híres mondásai egyike szerint nem tudja elfogadni mások ítéletét: „Ha elhinném nekik, hogy megérdemlem a díjat, akkor azt is el kellene hinnem, amikor azt mondják, hogy nem.” Háromszor ítélték neki az Oscart, egyikre sem ment el. A szobrokat azért megtartotta, miután kipostázták neki.

Azzal indokolta a távolmaradását, hogy a gálák estéjén általában fix fellépése van egy manhattani jazzklubban. Woody Allen pályafutása során mindösszesen egyetlen alkalommal vett részt az Oscar-gálán, amire 2002. március 24-én, a 74. díjátadón került sor. Akkor sem a díj reményében ment, csak New York városa előtt tisztelgett, ugyanis ő vezette fel azt a filmes összeállítást, amely a metropolisz legszebb mozis pillanatait mutatta be. A színpadra lépve a rá jellemző fanyar humorral indított, azt mondta: „Amikor az Akadémia felhívott, pánikba estem. Azt hittem, vissza akarják kérni a szobrokat.”