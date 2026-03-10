Oscar 2026: minden, amit tudnod kell az év legnagyobb filmes eseményéről

Az ígéretek szerint az idei Oscar nemcsak feszesebb és látványosabb lesz, hanem bátrabban nyúl majd a kényesebb témákhoz is – vagyis minden adott ahhoz, hogy a gála újra beszédtéma legyen a vörös szőnyegen és a divaton túl is.

Az Oscar-díj története: 1929-től a modern korig

Az első gálát 1929-ben rendezték meg a filmes szakma és a minőségi művészet támogatására. Ez még csak egy szűk körű vacsora volt a Hollywood Roosevelt Hotelben, ahol mindössze 15 díjat osztottak ki, és a nyerteseket már hetekkel korábban tudni lehetett. Mára ez a szerény esemény globális jelenséggé duzzadt. A kis arany lovag (aki valójában bronzból készül és 24 karátos arannyal van bevonva) azóta is a szakma csúcsát jelképezi, és bár sokszor érte kritika az Akadémiát a döntései miatt, az Oscar presztízse továbbra is kikezdhetetlen. 2026-ra pedig eljutottunk oda, hogy a gála végleg leszámol a streaming és a mozi közötti ellentéttel, és egybefonja a két világot, így került a F1, a Frankenstein és Az álmok vágányán is a jelöltek közé.

Mikor lesz az Oscar 2026-ban?

Az Oscar-gálát 2026. március 15-én, vasárnap este 7 órakor rendezik meg Los Angelesben. Ez nekünk, magyar rajongóknak azt jelenti, hogy március 16-án, hajnali 1 órakor egy jó erős habos kávé mellett tudjuk majd nyomon követni a műsort, ha élőben akarjuk látni, ahogy a kedvenc sztárjaink kivonulnak átvenni a díjat és elsírják magukat a köszönőbeszédek alatt. A helyszín idén is a patinás Dolby Theatre lesz, ami már szinte összeforrt az eseménnyel.

Hol közvetítik az Oscar-gálát?

Az Oscar-közvetítés 2026-ban is sok hazai médium érdeke, ezért számos online streaming platform és hazai tévécsatorna készül élő bejelentkezésekkel, szakértői elemzésekkel és persze a kihagyhatatlan divatmustrával. Érdemes a közösségi médiát is fél szemmel követni, mert általában a legütősebb mémek és a legőszintébb pillanatok a reklámszünetekben születnek.

Hogyan alakulnak a 2026 Oscar-jelölések?

Idén is óriási a verseny, hiszen összesen 201 film, illetve 20 férfi és 20 nő volt jogosult a jelölésre, és csak a legjobb 10 kerülhetett fel a végső listákra.