Oscar 2026: minden, amit tudnod kell az év legnagyobb filmes eseményéről

Ahogy közeledünk a nagy naphoz, egyre több információ lát napvilágot a rangos eseménnyel kapcsolatban. A feszültség tapintható, hiszen egyetlen szobrocska sorsokat pecsételhet meg, és örökre beírhatja a nyerteseket a filmtörténelem aranykönyvébe. A 98. Oscar 2026-ban az Akadémia ígérete szerint végleg leszámol a streaming és a mozi közötti ellentéttel, így az F1, a Frankenstein és Az álmok vágányán is szerepel a jelöltek listáján. A házigazda Conan O’Brien lesz, a jelöltek névsora pedig már most parázsvitákat szül a kritikusok körében, hiszen a nagy stúdiók blockbusterei, mint a Bűnösök vagy az Egyik csata a másik után mellett olyan intim művészi alkotások is felbukkantak, mint a Csak egy baleset volt című iráni művészfilm vagy az Érzelmi érték című norvég filmdráma, amikre senki sem számított.
Oscar 2026: ezek a legfontosabb tudnivalók
- A Sinners tizenhat jelölésével letaszította a trónról a Titanicot és a La La Landet.
- Timothée Chalamet a pingpongasztal mellől masírozhat be a legjobb színészek elitjébe.
- Conan O’Brien visszatérése házigazdaként garancia a pimasz humorra és a feszült hangulat oldására.
- Idén először adják át a legjobb castingért járó aranyszobrot a filmes szakmában.
- A vörös szőnyegen a gótikus és a vintage darabok lesznek a kötelező elemek.
Az elmúlt években kicsit megkopott az Oscar-gála fénye: a nézettség visszaesett, és 94. gála Will Smith-es pillanata óta nehéz igazán emlékezetes jelenetet felidézni. A szervezők is érzik, hogy ideje frissíteni a recepten, ezért 2026-ban több változtatással próbálják visszahozni a díjátadó presztízsét: kötelezővé teszi például a jelölt filmek megtekintését a szavazók számára, ami sokak szerint igazságosabbá teheti a döntéseket. Emellett érkezik a legjobb casting kategória is, amellyel végre reflektorfénybe kerülhetnek azok a szakemberek is, akik kulcsszerepet játszanak egy film sikerében, mégis ritkán kapnak nyilvános elismerést. A szabályok között megjelennek az AI-használatra vonatkozó alapelvek is, hogy a technológia fejlődése mellett se sérüljön a kreatív munka értéke.
Az ígéretek szerint az idei Oscar nemcsak feszesebb és látványosabb lesz, hanem bátrabban nyúl majd a kényesebb témákhoz is – vagyis minden adott ahhoz, hogy a gála újra beszédtéma legyen a vörös szőnyegen és a divaton túl is.
Az Oscar-díj története: 1929-től a modern korig
Az első gálát 1929-ben rendezték meg a filmes szakma és a minőségi művészet támogatására. Ez még csak egy szűk körű vacsora volt a Hollywood Roosevelt Hotelben, ahol mindössze 15 díjat osztottak ki, és a nyerteseket már hetekkel korábban tudni lehetett. Mára ez a szerény esemény globális jelenséggé duzzadt. A kis arany lovag (aki valójában bronzból készül és 24 karátos arannyal van bevonva) azóta is a szakma csúcsát jelképezi, és bár sokszor érte kritika az Akadémiát a döntései miatt, az Oscar presztízse továbbra is kikezdhetetlen. 2026-ra pedig eljutottunk oda, hogy a gála végleg leszámol a streaming és a mozi közötti ellentéttel, és egybefonja a két világot, így került a F1, a Frankenstein és Az álmok vágányán is a jelöltek közé.
Mikor lesz az Oscar 2026-ban?
Az Oscar-gálát 2026. március 15-én, vasárnap este 7 órakor rendezik meg Los Angelesben. Ez nekünk, magyar rajongóknak azt jelenti, hogy március 16-án, hajnali 1 órakor egy jó erős habos kávé mellett tudjuk majd nyomon követni a műsort, ha élőben akarjuk látni, ahogy a kedvenc sztárjaink kivonulnak átvenni a díjat és elsírják magukat a köszönőbeszédek alatt. A helyszín idén is a patinás Dolby Theatre lesz, ami már szinte összeforrt az eseménnyel.
Hol közvetítik az Oscar-gálát?
Az Oscar-közvetítés 2026-ban is sok hazai médium érdeke, ezért számos online streaming platform és hazai tévécsatorna készül élő bejelentkezésekkel, szakértői elemzésekkel és persze a kihagyhatatlan divatmustrával. Érdemes a közösségi médiát is fél szemmel követni, mert általában a legütősebb mémek és a legőszintébb pillanatok a reklámszünetekben születnek.
Hogyan alakulnak a 2026 Oscar-jelölések?
Idén is óriási a verseny, hiszen összesen 201 film, illetve 20 férfi és 20 nő volt jogosult a jelölésre, és csak a legjobb 10 kerülhetett fel a végső listákra.
A mezőnyből egyértelműen kiemelkedik a Sinners című természetfeletti thriller, amely történelmet írhat: minden idők legtöbb Oscar-jelölését gyűjtötte be, maga mögé utasítva olyan legendás rekordereket, mint a Titanic (1997), a La La Land (2016) és a All About Eve (1950), amelyek „csak” 14 nominációig jutottak. A film egyik legnagyobb ütőkártyája Michael B. Jordan, aki a főszereplő ikerpár megformálásával már most az est egyik biztos befutójának számít a szakértők szerint. Nemcsak a színészi kategóriákban erős azonban az alkotás: a látványvilág megalkotásához merészen használt AI-megoldások miatt szinte minden fontos technikai díj esélyesei között ott van, ami tovább növeli a körülötte kialakult hype-ot.
A 2026-os év egyik legígéretesebb színésze Timothée Chalamet, aki idén a Marty Supreme főszerepében egy olyan drámai szerepért kapott jelölést, amivel szinte kibérelte magának a jelöltek listájának élmezőnyét. A kritikusok szerint ez élete eddigi legérettebb munkája. A harmincadik évét éppen betöltő színész ezzel a harmadik jelölésével Marlon Brando történelmi rekordját ostromolja. Ha megkapja a szobrot, végleg bebizonyítja, hogy nemcsak egy éppen felkapott divatikon, hanem a generációja egyik legnagyobb tehetsége. Azért a nagyöregeket se írjuk le, hiszen Leonardo DiCaprio is ott lohol a nyomában a Egyik csata a másik utánnal (One Battle After Another).
A szakma szerint idén a nemzetközi filmek kategóriája is tartogat meglepetéseket, és akár egy távol-keleti produkció is elviheti a pálmát a fő kategóriákban.
A jelöltek teljes listáját itt találod.
Új év, új kategória
Lett egy új kategória is, a legjobb casting, amivel a casting direktorok munkáját akarják elismerni. A jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Nina Gold a Hamnet-ért vagy Jennifer Venditti a Marty Supreme-ért. Ez a díj végre elismeri azt a háttérmunkát, ami meghatározza egy film hitelességét és erejét. Kíváncsian várjuk, ki lesz az első, aki hazaviheti ezt az úttörő elismerést. Ez is csak azt mutatja, hogy az Oscar-gála képes a megújulásra, még ha ehhez majdnem egy évszázadra is volt szüksége.
Mi várható divat szempontjából az 2026-os Oscar-gálán?
Nincs Oscar vörös szőnyeg nélkül, és nincs vörös szőnyeg olyan ruhák nélkül, amik láttán megáll a szívverésünk. Gondoljunk csak Audrey Hepburn eleganciájára, Cher polgárpukkasztó szettjeire vagy Lady Gaga többmilliárdos gyémántjaira. A gála divattörténeti jelentősége felbecsülhetetlen: itt dől el, ki lesz a következő szezon divatdiktátora, és melyik tervező neve forr össze örökre a filmes sikerrel.
Az idei gála öltözködését az Oscar-jelöltek ebédje alapján is lehet sejteni. Várhatóan a Bűnösök (Sinners) és a Frankeinstein gothic vámpír-stílusa, és Avatar: Tűz és Hamu futurisztikus Pandora-jelmezei dominálják a jelmezkategóriát. A BAFTA-trendek (fekete textúrák, oversize) alapján a gála divatfelhozatala is ebbe az irányba mehet el.
Kik lesznek az Oscar 2026 nyertesei?
Bár az Akadémia nem szeret spoilerezni, a kritikusok már most suttognak bizonyos neveket. Még persze rejtély, hogy ki nyeri a díjat, de a fogadóirodák szerint a Sinners és az Egyik csata a másik után a legesélyesebb filmek. Mindenre fény derül néhány hét múlva.
Ők voltak az Oscar legnagyobb nyertesei 2025-ben
Mielőtt teljesen belemerülnél a 2026-os esélylatolgatásba, vessünk egy pillantást a tavalyi évre. 2025 az érzelmi hullámvasutak éve volt, ahol az Anora vitte el a legjobb filmnek járó díjat. Emlékszel még Adrien Brody meghatottságára, amikor átvette a legjobb színésznek járó szobrot a The Brutalist-ért? Vagy Mikey Madison győzelmére, ami sokakat meglepett, mégis mindenki egyetértett vele?
Nézd meg újra, kik ünnepelhettek 2025-ben!
