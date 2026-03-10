Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd

Oscar 2026: minden, amit tudnod kell az év legnagyobb filmes eseményéről

hollywood Oscar-jelölés aranyszobor Oscar 2026
Pópity Balázs
2026.03.10.
A világ lélegzetvisszafojtva várja, hogy kiderüljön idén ki emelheti magasba a filmvilág legáhítottabb aranyszobrát a Dolby Theatre színpadán. Az idén 98. alkalommal megrendezésre kerülő Oscar-gála története 1929-ben kezdődött, amikor az amerikai filmipar vezetői megalapították a Filmtudományi Akadémiát – hivatalos nevén Motion Picture Academy of Arts and Sciences-t (AMPAS), hogy támogassák a filmművészetet és ösztönözzék a minőségi alkotások létrejöttét. Az Oscar 2026-ban óriási meglepetéseket tartogat!

Ahogy közeledünk a nagy naphoz, egyre több információ lát napvilágot a rangos eseménnyel kapcsolatban. A feszültség tapintható, hiszen egyetlen szobrocska sorsokat pecsételhet meg, és örökre beírhatja a nyerteseket a filmtörténelem aranykönyvébe. A 98. Oscar 2026-ban az Akadémia ígérete szerint végleg leszámol a streaming és a mozi közötti ellentéttel, így az F1, a Frankenstein és Az álmok vágányán is szerepel a jelöltek listáján. A házigazda Conan O’Brien lesz, a jelöltek névsora pedig már most parázsvitákat szül a kritikusok körében, hiszen a nagy stúdiók blockbusterei, mint a Bűnösök vagy az Egyik csata a másik után mellett olyan intim művészi alkotások is felbukkantak, mint a Csak egy baleset volt című iráni művészfilm vagy az Érzelmi érték című norvég filmdráma, amikre senki sem számított.

Oscar 2026 egy aranyszobor és egy pop corn az illusztráció
Oscar 2026: ezeket tudhatjuk az idei filmes gáláról.
Forrás: Shutterstock

Oscar 2026: ezek a legfontosabb tudnivalók

  • A Sinners tizenhat jelölésével letaszította a trónról a Titanicot és a La La Landet.
  • Timothée Chalamet a pingpongasztal mellől masírozhat be a legjobb színészek elitjébe.
  • Conan O’Brien visszatérése házigazdaként garancia a pimasz humorra és a feszült hangulat oldására.
  • Idén először adják át a legjobb castingért járó aranyszobrot a filmes szakmában.
  • A vörös szőnyegen a gótikus és a vintage darabok lesznek a kötelező elemek.

Az elmúlt években kicsit megkopott az Oscar-gála fénye: a nézettség visszaesett, és 94. gála Will Smith-es pillanata óta nehéz igazán emlékezetes jelenetet felidézni. A szervezők is érzik, hogy ideje frissíteni a recepten, ezért 2026-ban több változtatással próbálják visszahozni a díjátadó presztízsét: kötelezővé teszi például a jelölt filmek megtekintését a szavazók számára, ami sokak szerint igazságosabbá teheti a döntéseket. Emellett érkezik a legjobb casting kategória is, amellyel végre reflektorfénybe kerülhetnek azok a szakemberek is, akik kulcsszerepet játszanak egy film sikerében, mégis ritkán kapnak nyilvános elismerést. A szabályok között megjelennek az AI-használatra vonatkozó alapelvek is, hogy a technológia fejlődése mellett se sérüljön a kreatív munka értéke.

Az ígéretek szerint az idei Oscar nemcsak feszesebb és látványosabb lesz, hanem bátrabban nyúl majd a kényesebb témákhoz is – vagyis minden adott ahhoz, hogy a gála újra beszédtéma legyen a vörös szőnyegen és a divaton túl is.

Az Oscar-díj története: 1929-től a modern korig

Az első gálát 1929-ben rendezték meg a filmes szakma és a minőségi művészet támogatására. Ez még csak egy szűk körű vacsora volt a Hollywood Roosevelt Hotelben, ahol mindössze 15 díjat osztottak ki, és a nyerteseket már hetekkel korábban tudni lehetett. Mára ez a szerény esemény globális jelenséggé duzzadt. A kis arany lovag (aki valójában bronzból készül és 24 karátos arannyal van bevonva) azóta is a szakma csúcsát jelképezi, és bár sokszor érte kritika az Akadémiát a döntései miatt, az Oscar presztízse továbbra is kikezdhetetlen. 2026-ra pedig eljutottunk oda, hogy a gála végleg leszámol a streaming és a mozi közötti ellentéttel, és egybefonja a két világot, így került a F1, a Frankenstein és Az álmok vágányán is a jelöltek közé.

Mikor lesz az Oscar 2026-ban?

Az Oscar-gálát 2026. március 15-én, vasárnap este 7 órakor rendezik meg Los Angelesben. Ez nekünk, magyar rajongóknak azt jelenti, hogy március 16-án, hajnali 1 órakor egy jó erős habos kávé mellett tudjuk majd nyomon követni a műsort, ha élőben akarjuk látni, ahogy a kedvenc sztárjaink kivonulnak átvenni a díjat és elsírják magukat a köszönőbeszédek alatt. A helyszín idén is a patinás Dolby Theatre lesz, ami már szinte összeforrt az eseménnyel.

Hol közvetítik az Oscar-gálát?

Az Oscar-közvetítés 2026-ban is sok hazai médium érdeke, ezért számos online streaming platform és hazai tévécsatorna készül élő bejelentkezésekkel, szakértői elemzésekkel és persze a kihagyhatatlan divatmustrával. Érdemes a közösségi médiát is fél szemmel követni, mert általában a legütősebb mémek és a legőszintébb pillanatok a reklámszünetekben születnek.

Hogyan alakulnak a 2026 Oscar-jelölések?

Idén is óriási a verseny, hiszen összesen 201 film, illetve 20 férfi és 20 nő volt jogosult a jelölésre, és csak a legjobb 10 kerülhetett fel a végső listákra.

A mezőnyből egyértelműen kiemelkedik a Sinners című természetfeletti thriller, amely történelmet írhat: minden idők legtöbb Oscar-jelölését gyűjtötte be, maga mögé utasítva olyan legendás rekordereket, mint a Titanic (1997), a La La Land (2016) és a All About Eve (1950), amelyek „csak” 14 nominációig jutottak. A film egyik legnagyobb ütőkártyája Michael B. Jordan, aki a főszereplő ikerpár megformálásával már most az est egyik biztos befutójának számít a szakértők szerint. Nemcsak a színészi kategóriákban erős azonban az alkotás: a látványvilág megalkotásához merészen használt AI-megoldások miatt szinte minden fontos technikai díj esélyesei között ott van, ami tovább növeli a körülötte kialakult hype-ot.

A 2026-os év egyik legígéretesebb színésze Timothée Chalamet, aki idén a Marty Supreme főszerepében egy olyan drámai szerepért kapott jelölést, amivel szinte kibérelte magának a jelöltek listájának élmezőnyét. A kritikusok szerint ez élete eddigi legérettebb munkája. A harmincadik évét éppen betöltő színész ezzel a harmadik jelölésével Marlon Brando történelmi rekordját ostromolja. Ha megkapja a szobrot, végleg bebizonyítja, hogy nemcsak egy éppen felkapott divatikon, hanem a generációja egyik legnagyobb tehetsége. Azért a nagyöregeket se írjuk le, hiszen Leonardo DiCaprio is ott lohol a nyomában a Egyik csata a másik utánnal (One Battle After Another). 

A szakma szerint idén a nemzetközi filmek kategóriája is tartogat meglepetéseket, és akár egy távol-keleti produkció is elviheti a pálmát a fő kategóriákban.

A jelöltek teljes listáját itt találod.

Új év, új kategória

Lett egy új kategória is, a legjobb casting, amivel a casting direktorok munkáját akarják elismerni. A jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Nina Gold a Hamnet-ért vagy Jennifer Venditti a Marty Supreme-ért. Ez a díj végre elismeri azt a háttérmunkát, ami meghatározza egy film hitelességét és erejét. Kíváncsian várjuk, ki lesz az első, aki hazaviheti ezt az úttörő elismerést. Ez is csak azt mutatja, hogy az Oscar-gála képes a megújulásra, még ha ehhez majdnem egy évszázadra is volt szüksége.

Mi várható divat  szempontjából az 2026-os Oscar-gálán?

Nincs Oscar vörös szőnyeg nélkül, és nincs vörös szőnyeg olyan ruhák nélkül, amik láttán megáll a szívverésünk. Gondoljunk csak Audrey Hepburn eleganciájára, Cher polgárpukkasztó szettjeire vagy Lady Gaga többmilliárdos gyémántjaira. A gála divattörténeti jelentősége felbecsülhetetlen: itt dől el, ki lesz a következő szezon divatdiktátora, és melyik tervező neve forr össze örökre a filmes sikerrel. 

Az idei gála öltözködését az Oscar-jelöltek ebédje alapján is lehet sejteni. Várhatóan a Bűnösök (Sinners) és a Frankeinstein gothic vámpír-stílusa, és Avatar: Tűz és Hamu futurisztikus Pandora-jelmezei dominálják a jelmezkategóriát. A BAFTA-trendek (fekete textúrák, oversize) alapján a gála divatfelhozatala is ebbe az irányba mehet el.

Kik lesznek az Oscar 2026 nyertesei?

Bár az Akadémia nem szeret spoilerezni, a kritikusok már most suttognak bizonyos neveket. Még persze rejtély, hogy ki nyeri a díjat, de a fogadóirodák szerint a Sinners és az Egyik csata a másik után a legesélyesebb filmek. Mindenre fény derül néhány hét múlva.

Ők voltak az Oscar legnagyobb nyertesei 2025-ben

Mielőtt teljesen belemerülnél a 2026-os esélylatolgatásba, vessünk egy pillantást a tavalyi évre. 2025 az érzelmi hullámvasutak éve volt, ahol az Anora vitte el a legjobb filmnek járó díjat. Emlékszel még Adrien Brody meghatottságára, amikor átvette a legjobb színésznek járó szobrot a The Brutalist-ért? Vagy Mikey Madison győzelmére, ami sokakat meglepett, mégis mindenki egyetértett vele?  

Nézd meg újra, kik ünnepelhettek 2025-ben!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
