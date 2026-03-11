Másodszor is ragyogtak: 5 alkalom, amikor világsztárok újraviselték az Oscar-gála ruhájukat

Az Oscar-gála vörös szőnyege már nem csak a legújabb kollekciók kifutója: a „vintage” és az „újraviselés” lett a legstílusosabb állásfoglalás Hollywoodban. Miközben a divatipar az egyik legszennyezőbb ágazat a világon, az Oscar-gála legnagyobb ikonjai saját gardróbjuk archívumából üzennek a világnak: egy igazán emlékezetes ruha nem egynyári kaland, hanem örök érték. Íme azok a történelmi pillanatok, amikor a sztárok nem féltek kétszer ugyanabba a ruhába lépni a kamerák elé.

5 újraviselt ruha az Oscar-gála divattörténelméből.

Oscar-gála divatpillanatok, nosztalgikus újragondolásban Az Oscar-gála 2026-ban március 15-én kerül megrendezésre.

Az elmúlt években egyre több világsztár viseli újra már bevált vörös szőnyeges estélyeit.

Mutatjuk azokat a megjelenéseket, amelyek évtizedek után is stílusosak maradtak!

Az Oscar-gála vörös szőnyege hagyományosan a méregdrága, egyszer viselt haute couture ruhákról szól, de az utóbbi években egyre több sztár dönt úgy, hogy szakít ezzel a pazarló hagyománnyal. A fenntarthatóság és a nosztalgia jegyében a legnagyobb ikonok is előveszik a gardrób mélyéről a régi kedvenceiket, ezzel bizonyítva, hogy a valódi stílus örök.

Rita Moreno (2018)

A színésznő történelmet írt, amikor a 2018-as gálán pontosan ugyanazt a ruhát viselte, amelyben 1962-ben átvette a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscart a West Side Storyért. A fekete-arany, brokát darabot egy picit modernizálták: az eredeti, zártabb nyakrészt pánt nélküli fazonra alakították, de az anyag és a minta változatlan maradt. Moreno 86 évesen is ugyanolyan ragyogóan festett benne, mint 56 évvel korábban.

Rita Moreno a 2018-as Oscar-gála vörös szőnyegén.

Jane Fonda (2020)

A színésznőről már régóta tudni lehet, hogy fontos számára a környezetvédelem, így nem volt meglepő, hogy 2020-ban az Oscar-díjátadóra egy korábban már látott darabot választott. A vörös, flitteres Elie Saab estélyit eredetileg a 2014-es Cannes-i Filmfesztiválon viselte. A színésznő ezzel a választásával a divatipar ökológiai lábnyomára kívánta felhívni a figyelmet.

Jane Fonda a 2020-as Oscar-gála vörös szőnyegén.

Elizabeth Banks (2020)

A színésznő a 2020-as Vanity Fair Oscar-partin döntött úgy, hogy előveszi a szekrényből azt a tűzpiros Badgley Mischka estélyit, amelyet 16 évvel korábban, a 2004-es eseményen viselt. Banks elmondta, hogy a gesztussal a fogyasztói társadalom pazarlására és a fenntarthatóság fontosságára akart rámutatni, bizonyítva, hogy egy jó ruha tizenhat év után is ugyanolyan releváns lehet.