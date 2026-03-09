Na de ki volt Oscar? Tudod, kiről nevezték el a filmes szakma leghíresebb díját? Nem? Nem csoda

Kevés filmes elismerés vált akkora szimbólummá, mint az Oscar. A csillogó gála, a vörös szőnyeg és az aranyszobor mögött azonban majdnem egy évszázados történet áll. Az Oscar-díj nemcsak a filmvilág egyik legnagyobb presztízsű díja, hanem egy olyan hagyomány is, amely köré legendák, rekordok és viták egész sora épült.

Az Oscar-díj aranyszobra a filmvilág egyik legismertebb és legvágyottabb jelképe.

Forrás: Getty Images North America

Az első Oscar-gálát 1929-ben, a némafilmek korszakának végén rendezték, és mindössze 15 percig tartott és bárki részt vehetett rajta.

Sokan azt hiszik, a legjobb film nyer, pedig gyakran az a produkció kerül előnybe, amely mögött a legerősebb iparági és gazdasági kampány áll.

Az Oscar-díj mellé nem jár pénz: az igazi értéke a presztízs és a hírnév.

Az Oscar-díj története – Érdekességek Hollywood leghíresebb aranyszobráról

A filmvilág legnagyobb álmai közé tartozik egy aranyszobor. Aki egyszer a kezébe foghatja, az örökre beírja magát a filmtörténetbe. Az Oscar-díj azonban nemcsak a csillogásról szól: közel száz évnyi legenda, rekord és sok meglepő történet kapcsolódik hozzá.

Mikor volt az első Oscar-gála?

Az első Oscar-gála 1929. május 16-án volt Los Angelesben, a Hollywood Roosevelt Hotelben. A ceremónia meglepően rövid volt: mindössze körülbelül 15 percig tartott, és nagyjából 270 vendég vett részt rajta. Bárki bemehetett, aki megvette a belépőt, a gála teljesen nyilvános volt. A győzteseket ráadásul már előre kihirdették, így nem volt izgalom a borítékok felbontásakor. Ez ma már nagyon nincs így, valóban a gálán tudja meg minden díjazott, hogy nyert.

A díjat az Amerikai Filmakadémia hozta létre még a némafilmek korszakában, hogy rangot adjon a fiatal filmiparnak és elismerje a kiemelkedő alkotásokat. Azóta minden évben kiosztják, és mára a filmvilág egyik legrangosabb elismerésévé vált.

Honnan jött az Oscar név?

A díj hivatalos neve Academy Award, de az egész világ Oscar-díjként ismeri.

A legenda szerint az akadémia egyik könyvtárosa, Margaret Herrick egyszer megjegyezte, hogy a szobor „pont úgy néz ki, mint a nagybátyja, Oscar”.

A történet gyorsan elterjedt Hollywoodban, és a név rajta ragadt a díjon. Végül 1939-ben az akadémia hivatalosan is elfogadta az Oscar elnevezést.