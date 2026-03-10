Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
legenda

Gene Hackman sírhelyét csak egy kagylóhéj jelzi: a vagyonon marakodó gyerekei egy szál virágot sem vittek neki

legenda sírhely Gene Hackman
Szabados Dániel
2026.03.10.
Néhány szélcsengő és egyetlen kagylóhéj – mindössze ennyi jelzi Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa végső nyughelyét. A hollywoodi sztárpár szerény emlékhelyét látva kevesen gondolnák, hogy a színész gyerekei milyen hatalmas vagyonért küzdenek a bíróságon.

A Santa Fe Memorial Gardens temetőben található sírhelyen egy évvel a házaspár halála után sincs emléktábla. Semmi nem utal arra, hogy bárki megemlékezett volna Gene Hackman halálának évfordulójáról – még egy csokor virág sem került a sírra.

Gene Hackman és Betsy Arakawa sírjára senki sem vitt virágot
Gene Hackman és Betsy Arakawa sírjára senki sem vitt virágot
Forrás: Getty Images

Gene Hackmant és Betsy Arakawát tavaly február 26-án találták holtan Santa Fe-i otthonukban. A 95 éves Oscar-díjas színész és a 65 éves Betsy Arakawa halála az egész világot megrendítette. Arakawát utoljára 2025. február 11-én látták élve egy Santa Fe-i gyógyszertárban. Másnap még telefonon beszélt az orvosával, légzési nehézségekre panaszkodott. A Santa Fe-i törvényszéki orvos megállapítása szerint Gene Hackman felesége aznap halt meg hantavírus (egy rágcsálók által terjesztett légzőszervi betegség) szövődményei miatt. A tragédiát tovább súlyosbította, hogy a súlyos Alzheimer-kórral élő Hackman a jelek szerint nem értette, mi történt a feleségével. A hatóságok szerint Betsy Arakawa halála után még körülbelül egy hétig élt a házban, majd február 18-án ő is meghalt.

A házaspárt titkos szertartáson temették el ugyanabba a sírba. A búcsúztatáson jelen volt Hackman három gyermeke is: Christopher (66), Elizabeth (64) és Leslie (59). A sírhely azonban mindmáig jelöletlen.

Gene Hackman gyerekei eközben jogi lépéseket tettek az örökség ügyében. A Daily Mail által megszerzett dokumentumok szerint a színész teljes egészében kihagyta a három felnőtt gyermekét végrendeletéből. Vagyonát Betsy Arakawára hagyta. A döntés hátterében az állhat, hogy a három gyermek – akik Hackman első házasságából, Faye Maltese-től születtek – már jó ideje nem tartotta a kapcsolatot az apjával. Arakawa végrendelete szintén nem említi Hackman gyermekeit: abban az szerepel, hogy a vagyonát jótékonysági célokra kell fordítani. 

Gene Hackman hagyatékának értéke folyamatosan nő

A hagyatéki eljárás jelenleg is folyamatban van. A vagyonkezelők még mindig rendezik a házaspár tartozásait: a dokumentumok szerint legutóbb január 26-án fizettek ki egy 1800 dolláros hitelkártya-számlát. A hagyaték értéke azonban az elmúlt hónapokban tovább nőtt. A múlt hónapban például 6,25 millió dollárért eladták Hackman 53 hektáros Santa Fe-i birtokát a Summit Santa Fe nevű zárt, luxus lakóparkban – pontosan egy évvel azután, hogy a színész holttestét megtalálták. A hatalmas ingatlanon egy 13 ezer négyzetméteres főépület állt, valamint egy három hálószobás vendégház és az a műterem, ahol Hackman gyakran festett. Decemberben pedig elárverezték a színész személyes tárgyait és műtárgyait, amelyek összesen 3 millió dollárt hoztak. Az árverésen többek között Hackman három Golden Globe-díja is kalapács alá került, amelyeket a Tenenbaum, a háziátok, az Nincs bocsánat és a Francia kapcsolat című filmekben nyújtott alakításaiért kapott.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A 84 éves Martha Stewart úgy gondolja, hogy még mindig nagyon jó nő - Készen áll a szerelmre!

Martha Stewart 84 évesen sem mondott le a szerelemről – sőt, kifejezetten bízik benne, hogy hamarosan rátalál az igazira. Az amerikai életmódguru és üzletasszony, aki tévéműsoraival és vállalkozásaival dollármilliárdos birodalmat épített, ma is magabiztosan állítja: még mindig nagyon jó nő.

A 84 éves Martha Stewart úgy gondolja, hogy még mindig nagyon jó nő - Készen áll a szerelmre!

Martha Stewart 84 évesen sem mondott le a szerelemről – sőt, kifejezetten bízik benne, hogy hamarosan rátalál az igazira. Az amerikai életmódguru és üzletasszony, aki tévéműsoraival és vállalkozásaival dollármilliárdos birodalmat épített, ma is magabiztosan állítja: még mindig nagyon jó nő.

Itt az igazság Pink válásáról: nem hiába tagadott olyan hevesen a világhírű énekesnő

A 46 éves popsztár sosem hagyta szó nélkül a pletykákat. Pink a múlt hónapban dühösen reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint véget ért a házassága a volt profi motocross-versenyző Carey Harttal, a valóság azonban ettől bonyolultabb.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu