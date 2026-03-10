Gene Hackman sírhelyét csak egy kagylóhéj jelzi: a vagyonon marakodó gyerekei egy szál virágot sem vittek neki

A Santa Fe Memorial Gardens temetőben található sírhelyen egy évvel a házaspár halála után sincs emléktábla. Semmi nem utal arra, hogy bárki megemlékezett volna Gene Hackman halálának évfordulójáról – még egy csokor virág sem került a sírra.

Gene Hackman és Betsy Arakawa sírjára senki sem vitt virágot

Forrás: Getty Images

Gene Hackmant és Betsy Arakawát tavaly február 26-án találták holtan Santa Fe-i otthonukban. A 95 éves Oscar-díjas színész és a 65 éves Betsy Arakawa halála az egész világot megrendítette. Arakawát utoljára 2025. február 11-én látták élve egy Santa Fe-i gyógyszertárban. Másnap még telefonon beszélt az orvosával, légzési nehézségekre panaszkodott. A Santa Fe-i törvényszéki orvos megállapítása szerint Gene Hackman felesége aznap halt meg hantavírus (egy rágcsálók által terjesztett légzőszervi betegség) szövődményei miatt. A tragédiát tovább súlyosbította, hogy a súlyos Alzheimer-kórral élő Hackman a jelek szerint nem értette, mi történt a feleségével. A hatóságok szerint Betsy Arakawa halála után még körülbelül egy hétig élt a házban, majd február 18-án ő is meghalt.

A házaspárt titkos szertartáson temették el ugyanabba a sírba. A búcsúztatáson jelen volt Hackman három gyermeke is: Christopher (66), Elizabeth (64) és Leslie (59). A sírhely azonban mindmáig jelöletlen.

Gene Hackman gyerekei eközben jogi lépéseket tettek az örökség ügyében. A Daily Mail által megszerzett dokumentumok szerint a színész teljes egészében kihagyta a három felnőtt gyermekét végrendeletéből. Vagyonát Betsy Arakawára hagyta. A döntés hátterében az állhat, hogy a három gyermek – akik Hackman első házasságából, Faye Maltese-től születtek – már jó ideje nem tartotta a kapcsolatot az apjával. Arakawa végrendelete szintén nem említi Hackman gyermekeit: abban az szerepel, hogy a vagyonát jótékonysági célokra kell fordítani.

Gene Hackman hagyatékának értéke folyamatosan nő

A hagyatéki eljárás jelenleg is folyamatban van. A vagyonkezelők még mindig rendezik a házaspár tartozásait: a dokumentumok szerint legutóbb január 26-án fizettek ki egy 1800 dolláros hitelkártya-számlát. A hagyaték értéke azonban az elmúlt hónapokban tovább nőtt. A múlt hónapban például 6,25 millió dollárért eladták Hackman 53 hektáros Santa Fe-i birtokát a Summit Santa Fe nevű zárt, luxus lakóparkban – pontosan egy évvel azután, hogy a színész holttestét megtalálták. A hatalmas ingatlanon egy 13 ezer négyzetméteres főépület állt, valamint egy három hálószobás vendégház és az a műterem, ahol Hackman gyakran festett. Decemberben pedig elárverezték a színész személyes tárgyait és műtárgyait, amelyek összesen 3 millió dollárt hoztak. Az árverésen többek között Hackman három Golden Globe-díja is kalapács alá került, amelyeket a Tenenbaum, a háziátok, az Nincs bocsánat és a Francia kapcsolat című filmekben nyújtott alakításaiért kapott.