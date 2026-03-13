Vigyázat, ez csúnya lesz! − 3 színész, akinek soha az életben nem adnánk oda az Oscart

Hollywoodban az Oscar-jelölés az egyik legnagyobb szakmai elismerés. A filmipar csúcsát jelentő díj, amelyről színészek ezrei álmodnak, miközben a vörös szőnyegen pózolnak a Academy Awards vakui előtt. De nem mindenki érdemi ám meg. Összegyűjtöttünk 3 színészt, aki szerintünk, jobb, ha sose kap szobrocskát a rossz színészi teljesítésük miatt.

Egyes színészek inkább hírhedt figurák lettek, mint díjnyertes művészek.

Összegyűjtöttünk három nevet, akiknél sok kritikus szerint az Oscar-díj inkább sci-fi kategória.

Az Oscar-díj azonban elvileg a színészi teljesítményről szól – legalábbis papíron. A valóságban viszont akad néhány olyan híresség, aki inkább karizmatikus jelenlétével vagy kultikus státuszával vált ismertté, mint a drámai alakításaival.

Íme három színész, akiknél a rajongók talán tapsolnak, de az Oscar-jelölés gondolata sokak szerint még mindig elég távoli.

1. Steven Seagal – Az akcióhős, aki mindig ugyanaz

A kilencvenes évek akciófilmjeinek egyik legismertebb arca volt, és vitathatatlanul kultikus figurává vált. A probléma csak az, hogy Steven Seagal karakterei gyakran szinte teljesen ugyanazok: szűkszavú, legyőzhetetlen harcos, minimális érzelmi skálával. A kritikusok szerint ez nem feltétlenül az a fajta színészi teljesítmény, amelyért Oscar-díjat szoktak kiosztani.

Sőt, néhány ember szerint a színész még tapló is a rajongóival... Kell ennél több indok?

2. Nicolas Cage – Zseni vagy túlzásba vitt ripacskodás?

Ezzel nem leszünk túl népszerűek, de ugyebár Nicolas Cage igazi megosztó jelenség Hollywoodban. Egyesek szerint elképesztően tehetséges színész, mások szerint viszont hajlamos túlzásba vinni minden érzelmet.

Filmjeiben gyakran extrém gesztusokkal, hangos jelenetekkel és kiszámíthatatlan energiával játszik, ami sok néző számára inkább furcsa, mint hiteles. Emiatt sok kritikus szerint Cage néha inkább ripacs, mint drámai színész.