Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
hollywood

Vigyázat, ez csúnya lesz! − 3 színész, akinek soha az életben nem adnánk oda az Oscart

Hollywood tele van legendákkal és néhány olyan arccal is, akiket látva a nézők inkább elmenekülnének a moziból. Ők azok a hollywoodi sztárok, akiknél az Oscar-jelölés valahogy sosem tűnik reálisnak.

Hollywoodban az Oscar-jelölés az egyik legnagyobb szakmai elismerés. A filmipar csúcsát jelentő díj, amelyről színészek ezrei álmodnak, miközben a vörös szőnyegen pózolnak a Academy Awards vakui előtt. De nem mindenki érdemi ám meg. Összegyűjtöttünk 3 színészt, aki szerintünk, jobb, ha sose kap szobrocskát a rossz színészi teljesítésük miatt.  

Forrás: 123RF

  • Nem minden hollywoodi sztár jut közel az Oscar-jelölés lehetőségéhez.
  • Egyes színészek inkább hírhedt figurák lettek, mint díjnyertes művészek.
  • Összegyűjtöttünk három nevet, akiknél sok kritikus szerint az Oscar-díj inkább sci-fi kategória.

Az Oscar-díj azonban elvileg a színészi teljesítményről szól – legalábbis papíron. A valóságban viszont akad néhány olyan híresség, aki inkább karizmatikus jelenlétével vagy kultikus státuszával vált ismertté, mint a drámai alakításaival.

Íme három színész, akiknél a rajongók talán tapsolnak, de az Oscar-jelölés gondolata sokak szerint még mindig elég távoli.

1. Steven Seagal – Az akcióhős, aki mindig ugyanaz

A kilencvenes évek akciófilmjeinek egyik legismertebb arca volt, és vitathatatlanul kultikus figurává vált. A probléma csak az, hogy Steven Seagal karakterei gyakran szinte teljesen ugyanazok: szűkszavú, legyőzhetetlen harcos, minimális érzelmi skálával. A kritikusok szerint ez nem feltétlenül az a fajta színészi teljesítmény, amelyért Oscar-díjat szoktak kiosztani.

Sőt, néhány ember szerint a színész még tapló is a rajongóival... Kell ennél több indok? 

2. Nicolas Cage – Zseni vagy túlzásba vitt ripacskodás?

Ezzel nem leszünk túl népszerűek, de ugyebár Nicolas Cage igazi megosztó jelenség Hollywoodban. Egyesek szerint elképesztően tehetséges színész, mások szerint viszont hajlamos túlzásba vinni minden érzelmet.

Filmjeiben gyakran extrém gesztusokkal, hangos jelenetekkel és kiszámíthatatlan energiával játszik, ami sok néző számára inkább furcsa, mint hiteles. Emiatt sok kritikus szerint Cage néha inkább ripacs, mint drámai színész.

Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a színész már kapott Oscar-díjat a Las Vegas, végállomás című filmért – ami egy picit már akkor is erőltetett „DiCaprio-díjnak" tűnt -  de azóta a karrierje finoman szólva is hullámzó lett. Tavaly pedig még egy magyarországi étteremben is botrányosan viselkedett. Szóval Oscar? Inkább adja vissza a régit is...

3. Chuck Norris – A mémek királya

Chuck Norris neve ma már legalább annyira kapcsolódik internetes viccekhez, mint filmekhez. Az akciósztár karizmatikus jelenlétéről ismert, de a színészi játék terén ritkán emlegetik a nagyok között.

Filmjeiben Norris legtöbbször ugyanazt a kemény, csendes hőst alakítja. Bár ez a karakter működik az akciófilmek világában, a drámai mélység – ami gyakran egy Oscar-jelölés alapja, lásd Jacob Elordit akit a Frankenstein miatt jelöltek idén – ritkán jelenik meg.

Persze a rajongók imádják, és ez talán fontosabb is, mint bármilyen díj. Az viszont biztos, hogy a kritikusok listáján ritkán szerepel mint potenciális Oscar-esélyes.

Ezek is érdekelhetnek: 

Na de ki volt Oscar? Tudod, kiről nevezték el a filmes szakma leghíresebb díját? Nem? Nem csoda

A világ egyik legismertebb filmes elismerése rengeteg legendát rejt. Az Oscar-díj története tele van rekordokkal és meglepő érdekességekkel.

5 film, amit látnod kell – Oscar-esélyes mozik, amelyekre talán be sem ülnél, pedig zseniálisak

Mutatunk 5 filmet, amelyek nem a legfelkapottabb alkotások, mégis ott vannak az Oscar-esélyes mozik között.

5 Oscar-díjas színész, akiről nem gondolnád, hogy elnyerte a szobrot: a világ megfeledkezett tehetségükről

Amikor egy művésznek a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia odaítéli az arany szobrot, az egész világ ünnepel. Ennek ellenére egyes Oscar-díjas színészek győzelméről elfeledkezett a világ.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
