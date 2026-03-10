5 film, amit látnod kell – Oscar-esélyes mozik, amelyekre talán be sem ülnél, pedig zseniálisak

Az Oscar-szezon minden évben hoz néhány olyan filmet, amelyekről már a bemutató előtt sejteni lehet: díjakra pályáznak. És persze akadnak olyanok is, amelyekről első ránézésre azt gondolnád, hogy „majd megnézem egyszer streamingen”. Aztán kiderül, hogy pont ezek a filmek hagyják a legnagyobb nyomot az emberben. 5 film, amit látnod kell!

5 film amit látnod kell. A Hamnet az egyik legesélyesebb dráma most.

Most olyan Oscar-esélyes filmek közül válogattunk, amelyek talán nem a leglátványosabbak vagy legfelkapottabbak, mégis erős történeteket mesélnek el. Ha valami igazán emlékezetes mozira vágysz, ezek közül érdemes választani.

A titkosügynök

A cím alapján könnyű lenne azt hinni, hogy egy klasszikus akciófilmmel van dolgunk, de A titkosügynök sokkal inkább egy karakterközpontú dráma. A történet egy hírszerző ügynök életének árnyoldalait mutatja be: a titkokat, a kettős életet és azt az árat, amelyet mindezért fizetni kell.

A film nem a robbanásokkal vagy üldözésekkel akar hatni, hanem a feszültséggel és az emberi drámával. Pont ezért működik olyan jól – és ezért lett komoly Oscar-esélyes. És ne felejtsük, hogy a Golden Globe-on már a legjobb drámai férfi színész díját is bezsebelte.

Érzelmi érték

Az Érzelmi érték egy családi történet, amely arról szól, hogy mennyire különböző dolgokat jelenthet ugyanaz az emlék két ember számára. Egy örökség körüli konfliktus indítja el a cselekményt, de hamar kiderül, hogy a film valójában a családi kapcsolatok törékenységéről szól.

Finom humorral és sok érzelemmel mesél, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyekkel szinte mindenki találkozott már az életében. A BAFTA-n már bezsebelte a díjait, vajon az Oscaron is menni fog?

Song Sung Blue

A Song Sung Blue egy meglepően szívmelengető történet két hétköznapi emberről, akik egy legendás zenész dalain keresztül találnak új célt az életükben. A film egyszerre szól a rajongásról, az újrakezdésről és arról, hogy néha a legnagyobb álmok is egészen váratlan helyről indulnak.