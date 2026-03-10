Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 film, amit látnod kell – Oscar-esélyes mozik, amelyekre talán be sem ülnél, pedig zseniálisak

Ezek nem feltétlenül a legfelkapottabb alkotások a moziműsorban, mégis ott vannak az Oscar-esélyes filmek között. Összegyűjtöttünk 5 filmet, amit látnod kell, még akkor is, ha elsőre nem ezt választanád popcorn mellé.

Az Oscar-szezon minden évben hoz néhány olyan filmet, amelyekről már a bemutató előtt sejteni lehet: díjakra pályáznak. És persze akadnak olyanok is, amelyekről első ránézésre azt gondolnád, hogy „majd megnézem egyszer streamingen”. Aztán kiderül, hogy pont ezek a filmek hagyják a legnagyobb nyomot az emberben. 5 film, amit látnod kell!

Oscar-esélyes filmek listája: 5 film, amit mindenképp látnod kell

  • Összegyűjtöttünk 5 Oscar-esélyes filmet, amelyek első ránézésre nem feltétlenül tűnnek közönségkedvencnek.
  • A listán dráma, életrajzi történet és érzelmes családi film is szerepel.
  • Ha valami tartalmasabbra vágysz a popcorn-mozik helyett, ezek közül érdemes választani.

Most olyan Oscar-esélyes filmek közül válogattunk, amelyek talán nem a leglátványosabbak vagy legfelkapottabbak, mégis erős történeteket mesélnek el. Ha valami igazán emlékezetes mozira vágysz, ezek közül érdemes választani.

A titkosügynök

A cím alapján könnyű lenne azt hinni, hogy egy klasszikus akciófilmmel van dolgunk, de A titkosügynök sokkal inkább egy karakterközpontú dráma. A történet egy hírszerző ügynök életének árnyoldalait mutatja be: a titkokat, a kettős életet és azt az árat, amelyet mindezért fizetni kell.

A film nem a robbanásokkal vagy üldözésekkel akar hatni, hanem a feszültséggel és az emberi drámával. Pont ezért működik olyan jól – és ezért lett komoly Oscar-esélyes. És ne felejtsük, hogy a Golden Globe-on már a legjobb drámai férfi színész díját is bezsebelte. 

Érzelmi érték

Az Érzelmi érték egy családi történet, amely arról szól, hogy mennyire különböző dolgokat jelenthet ugyanaz az emlék két ember számára. Egy örökség körüli konfliktus indítja el a cselekményt, de hamar kiderül, hogy a film valójában a családi kapcsolatok törékenységéről szól.

Finom humorral és sok érzelemmel mesél, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyekkel szinte mindenki találkozott már az életében. A BAFTA-n már bezsebelte a díjait, vajon az Oscaron is menni fog? 

Song Sung Blue

A Song Sung Blue egy meglepően szívmelengető történet két hétköznapi emberről, akik egy legendás zenész dalain keresztül találnak új célt az életükben. A film egyszerre szól a rajongásról, az újrakezdésről és arról, hogy néha a legnagyobb álmok is egészen váratlan helyről indulnak.

Kedves, kicsit melankolikus, mégis felemelő film – nem csoda, hogy sok kritikus szerint igazi díjzseton lehet. Bár Kate Hudsont eddig a díjátadókon csak balszerencse érte – bár az Oscar-ebéden viselt vörös ruhája jó válsztás volt – , talán most végre díjat is vehet majd át. 

Az álmok vágányán

Ez a film egy fiatal nő történetét követi, aki szó szerint és átvitt értelemben is útra kel. Az álmok vágányán egy olyan élethelyzetet mutat be, amikor az embernek választania kell a biztonság és az álmai között.

A történet egyszerre személyes és inspiráló, miközben látványos utazásra viszi a nézőt – nemcsak földrajzi értelemben, hanem érzelmileg is.

Hamnet

A Hamnet az egyik legérzékenyebb film a listán. A történet William Shakespeare családjának tragédiáját dolgozza fel, különösen a fiuk elvesztésének hatását a család életére és a későbbi művekre.

Csendes, költői film, amely nem a látványra, hanem az érzelmekre épít. Azok közé a történetek közé tartozik, amelyek után az ember egy ideig csendben ül.

