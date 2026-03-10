5 Oscar-díjas színész, akiről nem gondolnád, hogy elnyerte a szobrot: a világ megfeledkezett tehetségükről

Az Oscar-díjátadók története 1929-ben kezdődött, azóta több, mint 3000 díjat osztottak ki számos, folyamatosan bővülő kategóriában. Ekkora szám mellett bizony törtvényszerű, hogy sok megérdemelt nyertes neve a feledés homályába merült. Vannak viszont olyan esetek is, amikor egy színész évtizedekig képes a felszínen maradni, a világ mégis elfeledkezik róla, hogy valaha is nyert. Összeszedtük azokat az Oscar-díjas színészeket, akikről teljesen elfelejtettük, hogy valaha nyertek.

Néhány sztárról nem is gondolnánk, hogy Oscar-díjas színészek.

Forrás: AFP

Oscar-díjas rendezők, színészek karrierje Az Oscar-díjakat nem népszerűségük, hanem a film és alakítás minősége miatt ítéli oda az akadémia.

Több olyan művész van, akiről nem is gondolnánk, hogy Oscar-díjas színész.

Oscar-díjas színészek elfeledett trófeája - 5 szokatlan díj

Egyesek nem lettek A listás sztárok, másokról pedig nem az igéző színészi tehetség jut eszünkbe.

1. Anna Paquin

Egy Oscar-díj legtöbbször egyenes utat nyit a világhírnév felé és az A-ligás színészek közé repíti. Anna Paquin karrierje is fényesen indult, hisz mindössze 11 évesen nyerte el az Akadémia díját 1993-ban, A zongorista c. filmben nyújtott alakításáért. (Ezzel sokáig Oscar-rekordot is tartott.) Kezdetben úgy tűnt, hogy képes lesz kamatoztatni tehetségét, szerepelt például az X-menben, vagy a True Blood c. vámpíros sorozatban. Azonban a vámpírmánia alkonya után az ő karrierje is lelassult, az utóbbi években pedig nemhogy Oscar-járól, de még nagyobb projektjéről sem hallottunk.

Anna Paquin Oscar-díja.

Forrás: AFP

2. Whoopy Goldberg

Az amerikai színésznő olyan szerepekkel betonozta be magát Hollywoodba, mint a Ghost, az Apáca show, vagy a Bíborszív, ám ha megtekintjük filmjeinek IMDb átlagát, igencsak sovány a végeredmény. Gyakran vállalt komikus szerepeket és talán emiatt lepődik meg a legtöbb ember, amikor megtudja, hogy Whoopy Goldberg is az Oscar-díjas színészek táborát erősíti. Pedig a Ghostban nyújtott alakításával méltóképp nyerte el a legjobb női mellékszereplő díját.

Whoopy Goldberg Oscar-díja.

Forrás: GettyImages

3. Angelina Jolie

Valaki emlékszik még Angelina Jolie Oscar-díjára? Ennél a pontnál zavarban vagyunk, mivel ő Hollywood állócsillaga, az álomgyár nagyasszonya, mégsem gondolnánk, hogy elnyerte az Oscar-szobrot. Tehetségéhez kétség sem fér, ám a legtöbb ember külseje, valamint az elmúlt években igencsak bizarr megnyilvánulásai miatt emlékszik rá. Pedig a 2000-es díjátadón bizony trófeával távozott az Észvesztő című mozi főszerepéért, ám rosszul megválasztott szerepeivel és botrányaival elfeledtette tehetségét a világgal.