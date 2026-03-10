5 Oscar-díjas színész, akiről nem gondolnád, hogy elnyerte a szobrot: a világ megfeledkezett tehetségükről

Az Oscar-díjátadók története 1929-ben kezdődött, azóta több, mint 3000 díjat osztottak ki számos, folyamatosan bővülő kategóriában. Ekkora szám mellett bizony törtvényszerű, hogy sok megérdemelt nyertes neve a feledés homályába merült. Vannak viszont olyan esetek is, amikor egy színész évtizedekig képes a felszínen maradni, a világ mégis elfeledkezik róla, hogy valaha is nyert. Összeszedtük azokat az Oscar-díjas színészeket, akikről teljesen elfelejtettük, hogy valaha nyertek.
- Az Oscar-díjakat nem népszerűségük, hanem a film és alakítás minősége miatt ítéli oda az akadémia.
- Több olyan művész van, akiről nem is gondolnánk, hogy Oscar-díjas színész.
Egyesek nem lettek A listás sztárok, másokról pedig nem az igéző színészi tehetség jut eszünkbe.
1. Anna Paquin
Egy Oscar-díj legtöbbször egyenes utat nyit a világhírnév felé és az A-ligás színészek közé repíti. Anna Paquin karrierje is fényesen indult, hisz mindössze 11 évesen nyerte el az Akadémia díját 1993-ban, A zongorista c. filmben nyújtott alakításáért. (Ezzel sokáig Oscar-rekordot is tartott.) Kezdetben úgy tűnt, hogy képes lesz kamatoztatni tehetségét, szerepelt például az X-menben, vagy a True Blood c. vámpíros sorozatban. Azonban a vámpírmánia alkonya után az ő karrierje is lelassult, az utóbbi években pedig nemhogy Oscar-járól, de még nagyobb projektjéről sem hallottunk.
2. Whoopy Goldberg
Az amerikai színésznő olyan szerepekkel betonozta be magát Hollywoodba, mint a Ghost, az Apáca show, vagy a Bíborszív, ám ha megtekintjük filmjeinek IMDb átlagát, igencsak sovány a végeredmény. Gyakran vállalt komikus szerepeket és talán emiatt lepődik meg a legtöbb ember, amikor megtudja, hogy Whoopy Goldberg is az Oscar-díjas színészek táborát erősíti. Pedig a Ghostban nyújtott alakításával méltóképp nyerte el a legjobb női mellékszereplő díját.
3. Angelina Jolie
Valaki emlékszik még Angelina Jolie Oscar-díjára? Ennél a pontnál zavarban vagyunk, mivel ő Hollywood állócsillaga, az álomgyár nagyasszonya, mégsem gondolnánk, hogy elnyerte az Oscar-szobrot. Tehetségéhez kétség sem fér, ám a legtöbb ember külseje, valamint az elmúlt években igencsak bizarr megnyilvánulásai miatt emlékszik rá. Pedig a 2000-es díjátadón bizony trófeával távozott az Észvesztő című mozi főszerepéért, ám rosszul megválasztott szerepeivel és botrányaival elfeledtette tehetségét a világgal.
4. Peter Capaldi
Nem tudod ki az a Peter Capaldi? Nem meglepő, hazánkban kevésbé ismert színész, leginkább a Ki vagy doki? (Doktor Who) 12. doktoraként, esetleg a Suicide Squad vagy a Porunk hőse címre hallgató alkotásokból lehet ismerős. Aranytrófeáját sem színészként, hanem íróként és rendezőként kapta, amit a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriájában nyert el az Franz Kafka's It's a Wonderful Life c. műremekért.
5. Walton Goggins
A legutóbb a Fehér Lótusz 3. évadában nagyot alakító színész a produkció kevés Oscar-díjas színészének egyike. Illusztris filmográfiájában olyan címek tűnnek fel, mint a Django elszabadul, az Aljas nyolcas, A törvény embere vagy a Ragadozók, ám az Akadémia szobrát nem színészként nyerte el. Ugyanis a 2001-es, A könyvelő c. rövidfilm elvitte a legjobbnak járó Oscar-díjat, melyben Goggins nem csak szerepelt, de produceri teendőket is ellátott.
Sok olyan Oscar-díjas színész van, akinek neve csak egy a hosszú listán. Azonban az arany szobrocska nem egy életműdíj, hanem egy egyszeri, kivételes alakításért kapják. Ennél fogva attól, hogy valaki elnyeri a díjat, még nem emelkedik törvényszerűen a filmes legendák közé, ám teljesítményét is igazságtalan volna megkérdőjelezni, ha nem tenné a díj A-listás sztárrá.
