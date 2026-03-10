Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

5 Oscar-díjas színész, akiről nem gondolnád, hogy elnyerte a szobrot: a világ megfeledkezett tehetségükről

Oscar-díjas színészek
Getty Images - Steve Granitz
hollywood Oscar-díj Oscar 2026 Oscar-díjas színészek
Bába Dorottya
2026.03.10.
Amikor egy művésznek a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia odaítéli az arany szobrot, az egész világ ünnepel. Ennek ellenére egyes Oscar-díjas színészek győzelméről elfeledkezett a világ.

Az Oscar-díjátadók története 1929-ben kezdődött, azóta több, mint 3000 díjat osztottak ki számos, folyamatosan bővülő kategóriában. Ekkora szám mellett bizony törtvényszerű, hogy sok megérdemelt nyertes neve a feledés homályába merült. Vannak viszont olyan esetek is, amikor egy színész évtizedekig képes a felszínen maradni, a világ mégis elfeledkezik róla, hogy valaha is nyert. Összeszedtük azokat az Oscar-díjas színészeket, akikről teljesen elfelejtettük, hogy valaha nyertek.

Elfeledett Oscar-díjas színészek
Néhány sztárról nem is gondolnánk, hogy Oscar-díjas színészek.
Forrás: AFP

Oscar-díjas rendezők, színészek karrierje

  • Az Oscar-díjakat nem népszerűségük, hanem a film és alakítás minősége miatt ítéli oda az akadémia.
  • Több olyan művész van, akiről nem is gondolnánk, hogy Oscar-díjas színész.

Oscar-díjas színészek elfeledett trófeája - 5 szokatlan díj

Egyesek nem lettek A listás sztárok, másokról pedig nem az igéző színészi tehetség jut eszünkbe.

1. Anna Paquin

Egy Oscar-díj legtöbbször egyenes utat nyit a világhírnév felé és az A-ligás színészek közé repíti. Anna Paquin karrierje is fényesen indult, hisz mindössze 11 évesen nyerte el az Akadémia díját 1993-ban, A zongorista c. filmben nyújtott alakításáért. (Ezzel sokáig Oscar-rekordot is tartott.) Kezdetben úgy tűnt, hogy képes lesz kamatoztatni tehetségét, szerepelt például az X-menben, vagy a True Blood c. vámpíros sorozatban. Azonban a vámpírmánia alkonya után az ő karrierje is lelassult, az utóbbi években pedig nemhogy Oscar-járól, de még nagyobb projektjéről sem hallottunk.

Oscar-díjas színészek: Anna Paquin
Anna Paquin Oscar-díja.
Forrás: AFP

2. Whoopy Goldberg

Az amerikai színésznő olyan szerepekkel betonozta be magát Hollywoodba, mint a Ghost, az Apáca show, vagy a Bíborszív, ám ha megtekintjük filmjeinek IMDb átlagát, igencsak sovány a végeredmény. Gyakran vállalt komikus szerepeket és talán emiatt lepődik meg a legtöbb ember, amikor megtudja, hogy Whoopy Goldberg is az Oscar-díjas színészek táborát erősíti. Pedig a Ghostban nyújtott alakításával méltóképp nyerte el a legjobb női mellékszereplő díját.

Oscar-díjas színészek: Whoopy Goldberg
Whoopy Goldberg Oscar-díja.
Forrás: GettyImages

3. Angelina Jolie

Valaki emlékszik még Angelina Jolie Oscar-díjára? Ennél a pontnál zavarban vagyunk, mivel ő Hollywood állócsillaga, az álomgyár nagyasszonya, mégsem gondolnánk, hogy elnyerte az Oscar-szobrot. Tehetségéhez kétség sem fér, ám a legtöbb ember külseje, valamint az elmúlt években igencsak bizarr megnyilvánulásai miatt emlékszik rá. Pedig a 2000-es díjátadón bizony trófeával távozott az Észvesztő című mozi főszerepéért, ám rosszul megválasztott szerepeivel és botrányaival elfeledtette tehetségét a világgal.

Oscar-díjas színészek: Angelina Jolie
Angelina Jolie Oscar-díja.
Forrás: AFP

4. Peter Capaldi

Nem tudod ki az a Peter Capaldi? Nem meglepő, hazánkban kevésbé ismert színész, leginkább a Ki vagy doki? (Doktor Who) 12. doktoraként, esetleg a Suicide Squad vagy a Porunk hőse címre hallgató alkotásokból lehet ismerős. Aranytrófeáját sem színészként, hanem íróként és rendezőként kapta, amit a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriájában nyert el az Franz Kafka's It's a Wonderful Life c. műremekért.

Oscar-díjas színészek: Peter Capaldi
Peter Capaldi és arany szobrocskája.
Forrás: profimedia

5. Walton Goggins

A legutóbb a Fehér Lótusz 3. évadában nagyot alakító színész a produkció kevés Oscar-díjas színészének egyike. Illusztris filmográfiájában olyan címek tűnnek fel, mint a Django elszabadul, az Aljas nyolcas, A törvény embere vagy a Ragadozók, ám az Akadémia szobrát nem színészként nyerte el. Ugyanis a 2001-es, A könyvelő c. rövidfilm elvitte a legjobbnak járó Oscar-díjat, melyben Goggins nem csak szerepelt, de produceri teendőket is ellátott.

Oscar-díjas színészek: Walton Goggins
Walton Goggins a rövidfilmért kapott trófeáját szorongatva.
Forrás: Getty Images

Hollywood elfeledett Oscar-díjai

Sok olyan Oscar-díjas színész van, akinek neve csak egy a hosszú listán. Azonban az arany szobrocska nem egy életműdíj, hanem egy egyszeri, kivételes alakításért kapják. Ennél fogva attól, hogy valaki elnyeri a díjat, még nem emelkedik törvényszerűen a filmes legendák közé, ám teljesítményét is igazságtalan volna megkérdőjelezni, ha nem tenné a díj A-listás sztárrá.

Less be az Oscar-gála kulisszái mögé:

