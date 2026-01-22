Oscar-jelöltek 2026: Timothée Chalamet és Leonardo DiCaprio is a listán

Nyilvánosságra került azoknak a filmeknek a listája, amelyek versenybe szállnak a 2026-os Oscar-díjakért. Az alkotások között természetesen megtalálható a Timothée Chalamet nevével fémjelzett Marty Supreme és Leonardo DiCaprio filmje az Egyik csata a másik után is. Rajtuk kívül szintén nem meglepő a Dögölj meg szerelmem és a Wicked: For Good neve a listán. Az azonban már nagyobb izgalmakat tartogat, hogy van egy film, amely rekordot döntő 16 Oscar-jelölést zsebelt be idén.
Timothée Chalamet a harmadik Oscar-jelölésével lett gazdagabb
Belegondolni is hihetetlen, de ez a 30 éves srác már a három Oscar-jelöltséggel rendelkező világsztárok sorát gyarapítja. Eddig azonban nem sikerült még elnyerni a címet, úgyhogy szorítunk neki, hogy hamarosan díjra válthassa valamelyik alakítását. Másik kedvencünk, Leonardo DiCaprio pedig reális eséllyel száll harcba, hogy ismét Oscar-díjjal gyarapíthassa a repertoárját. Rajtuk kívül a legnagyobb eséllyel a Bűnösök című filmre szakadhat díjeső az Oscar-gálán, ugyanis soha korábban nem fordult elő olyan, hogy egy filmet 16 különböző kategóriában is Oscar-díjra jelöljenek.
Lássuk a listát:
Legjobb férfi főszereplők:
- Leonardo DiCaprio
- Timothée Chalamet
- Ethan Hawke
- Michael B. jordan
- Wagner Moura
Legjobb férfi mellékszereplők:
- Benicio Del Toro
- Delroy Lindo
- Sean Penn
- Stellan Skarsgard
- Jacob Elordi
Legjobb női főszereplők:
- Jessie Buckley
- Rose Byrne
- Kate Hudson
- Renate Reinsve
- Emma Stone
Legjobb női mellékszereplők:
- Elle Fanning
- Inga Ibsdotter Lilleaas
- Amy Madigan
- Wunmi Mosaku
- Teyana Taylor
Legjobb filmek:
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Egyik csata a másik után
- Bűnösök
- Az álmok vágányán
Az Oscar-jelölt filmek teljes listáját ide kattintva tudjátok elolvasni.