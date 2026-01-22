Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Oscar-jelölés

Oscar-jelöltek 2026: Timothée Chalamet és Leonardo DiCaprio is a listán

Oscar-jelölés Timothée Chalamet Leonardo DiCaprio
Komáromi Bence
2026.01.22.
Leo bezsebelheti a második szobrocskáját? Esetleg Timothée Chalamet végre felér a csúcsra? Rengeteg meglepetést tartogat számunkra a 2026-os Oscar-jelöltek névsora.

Nyilvánosságra került azoknak a filmeknek a listája, amelyek versenybe szállnak a 2026-os Oscar-díjakért. Az alkotások között természetesen megtalálható a Timothée Chalamet nevével fémjelzett Marty Supreme és Leonardo DiCaprio filmje az Egyik csata a másik után is. Rajtuk kívül szintén nem meglepő a Dögölj meg szerelmem és a Wicked: For Good neve a listán. Az azonban már nagyobb izgalmakat tartogat, hogy van egy film, amely rekordot döntő 16 Oscar-jelölést zsebelt be idén.

Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet is az Oscar-jelöltek között
Forrás:  Getty Images

Timothée Chalamet a harmadik Oscar-jelölésével lett gazdagabb

Belegondolni is hihetetlen, de ez a 30 éves srác már a három Oscar-jelöltséggel rendelkező világsztárok sorát gyarapítja. Eddig azonban nem sikerült még elnyerni a címet, úgyhogy szorítunk neki, hogy hamarosan díjra válthassa valamelyik alakítását. Másik kedvencünk, Leonardo DiCaprio pedig reális eséllyel száll harcba, hogy ismét Oscar-díjjal gyarapíthassa a repertoárját. Rajtuk kívül a legnagyobb eséllyel a Bűnösök című filmre szakadhat díjeső az Oscar-gálán, ugyanis soha korábban nem fordult elő olyan, hogy egy filmet 16 különböző kategóriában is Oscar-díjra jelöljenek.

Lássuk a listát:

Legjobb férfi főszereplők:

  • Leonardo DiCaprio
  • Timothée Chalamet
  • Ethan Hawke
  • Michael B. jordan
  • Wagner Moura

Legjobb férfi mellékszereplők:

  • Benicio Del Toro
  • Delroy Lindo
  • Sean Penn
  • Stellan Skarsgard
  • Jacob Elordi

Legjobb női főszereplők:

  • Jessie Buckley
  • Rose Byrne
  • Kate Hudson
  • Renate Reinsve
  • Emma Stone

Legjobb női mellékszereplők:

  • Elle Fanning
  • Inga Ibsdotter Lilleaas
  • Amy Madigan
  • Wunmi Mosaku
  • Teyana Taylor

Legjobb filmek:

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Egyik csata a másik után
  • Bűnösök
  • Az álmok vágányán

Az Oscar-jelölt filmek teljes listáját ide kattintva tudjátok elolvasni.

