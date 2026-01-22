Oscar-jelöltek 2026: Timothée Chalamet és Leonardo DiCaprio is a listán

Nyilvánosságra került azoknak a filmeknek a listája, amelyek versenybe szállnak a 2026-os Oscar-díjakért. Az alkotások között természetesen megtalálható a Timothée Chalamet nevével fémjelzett Marty Supreme és Leonardo DiCaprio filmje az Egyik csata a másik után is. Rajtuk kívül szintén nem meglepő a Dögölj meg szerelmem és a Wicked: For Good neve a listán. Az azonban már nagyobb izgalmakat tartogat, hogy van egy film, amely rekordot döntő 16 Oscar-jelölést zsebelt be idén.

Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet is az Oscar-jelöltek között

Timothée Chalamet a harmadik Oscar-jelölésével lett gazdagabb

Belegondolni is hihetetlen, de ez a 30 éves srác már a három Oscar-jelöltséggel rendelkező világsztárok sorát gyarapítja. Eddig azonban nem sikerült még elnyerni a címet, úgyhogy szorítunk neki, hogy hamarosan díjra válthassa valamelyik alakítását. Másik kedvencünk, Leonardo DiCaprio pedig reális eséllyel száll harcba, hogy ismét Oscar-díjjal gyarapíthassa a repertoárját. Rajtuk kívül a legnagyobb eséllyel a Bűnösök című filmre szakadhat díjeső az Oscar-gálán, ugyanis soha korábban nem fordult elő olyan, hogy egy filmet 16 különböző kategóriában is Oscar-díjra jelöljenek.

Lássuk a listát:

Legjobb férfi főszereplők:

Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet

Ethan Hawke

Michael B. jordan

Wagner Moura

Legjobb férfi mellékszereplők:

Benicio Del Toro

Delroy Lindo

Sean Penn

Stellan Skarsgard

Jacob Elordi

Legjobb női főszereplők:

Jessie Buckley

Rose Byrne

Kate Hudson

Renate Reinsve

Emma Stone

Legjobb női mellékszereplők:

Elle Fanning

Inga Ibsdotter Lilleaas

Amy Madigan

Wunmi Mosaku

Teyana Taylor

Legjobb filmek:

Frankenstein

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Az álmok vágányán

