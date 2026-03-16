2026. márc. 16., hétfő

Áldás vagy átok volt a világ legszebb kislánya elnevezés? − Gyerekkoráról mesélt Thylane Blondeau

Mindössze hatéves volt, amikor a sajtó a világ legszebb kislányának nevezte. A francia modell, Thylane Blondeau azonban később arról beszélt: gyerekként nem értette, mit jelent ez a cím, majd hosszú ideig küzdött azzal, hogy ne ez határozza meg az életét.

A 24 éves Thylane Blondeau karrierje korán indult, a divatipar már kislányként felfigyelt rá.  Egy Vogue Enfants fotózás után kezdte el a média a világ legszebb kislányaként emlegetni, és bár már felnőtt, a mai napig így gondolunk rá. 

Thylane Blondeau-t gyerekkorától kezdve imádja a világ.
Thylane Blondeau-t gyerekkorától kezdve imádja a világ.
  • Thylane Blondeau-t hatévesen a világ legszebb kislányának nevezték.
  • Hároméves korában fedezték fel Párizsban, majd meghívták egy Jean Paul Gaultier divatbemutatóra.
  • 16 évesen már a Vogue Paris modellje volt, és megjelent a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén.
  • Több mint 6,8 millió követője van az Instagramon.
  • A francia televíziós műsorvezető Véronika Loubry és a visszavonult futballista, Patrick Blondeau lánya.

Thylane Blondeau nem igazodik a divatipar normáihoz

Thylane Blondeau már többször beszélt arról, hogy gyerekként egyáltalán nem értette a felhajtást, ami kialakult körülötte.  „Amikor kicsi vagy, nem igazán figyelsz oda, de azt azért érzed, hogy valamit várnak tőled, ami nem is te vagy. Ez nyomasztó” – magyarázta Thylane. „Az emberek olyanok, hogy »tudod, te vagy a világ legszebb kislánya«, te meg csak annyit válaszolsz: »Én aztán nem, csak játszom az iPad-emmel«”  idézi a Daily Mail.  

Blondeau elmondta, később is nehéz volt kezelni a címhez kapcsolódó elvárásokat, főleg tinédzserként, amikor már meg is tudta fogalmazni, mit jelent számára a munkája. Egy 2018-as interjúban arról beszélt, hogy számára a modellkedés valódi kulcsa nem a külső: „A személyiség az első. A szépség belül és kívül”. Blondeau azt is hangsúlyozta, hogy nem hajlandó a divatipar szigorú fizikai normáihoz igazodni. „Nem akarok sovány lenni. Ha emiatt nem kérnek fel egy munkára, nem baj, majd megcsinálja más. Ha hamburgert akarok enni, azt eszem. És ezen soha nem változtatok” – jelentette ki és hozzátette, addig vállal fotózásokat és szerepléseket, amíg azok örömet okoznak neki.

Thylane Blondeau, a világ legszebb kislánya
Thylane Blondeau, a világ legszebb kislánya 9 éves korában
A megosztó címlap sem tette tönkre a karrierjét, sőt...

Blondeau mindössze hároméves volt, amikor Párizs utcáin felfedezték, és meghívták egy Jean Paul Gaultier-bemutatóra. A fiatal modell később a francia Vogue egyik vitatott 2010-es divatanyagában is szerepelt, amely nagy visszhangot váltott ki, mert a mindössze tízéves Blondeau aranyszínű ruhában és magas sarkú cipőben szerepelt, ami a kiskorúak „szexualizálásáról” indított vitát. Ennek ellenére karrierje töretlenül folytatódott. Blondeau a világ legnagyobb divatházainak dolgozott, köztük a Miu Miu, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren és Hugo Boss márkáknak. 

Thylane Blondeau menyasszony lett

Ahogy megírtuk, Thylane Blondeau, akit Palvin Barbi hasonmásának is neveznek, az Instagramon osztotta meg eljegyzését Ben Attal francia DJ-vel. A modell a bejegyzéshez rövid, személyes üzenetet fűzött: „Igent mondtam a legjobb barátomnak. Itt az örökkévalóság.” Ben Attal és Thylane Blondeau 2020-ban kezdett randevúzni, nem sokkal azután, hogy Blondeau véget vetett korábbi kapcsolatának a francia DJ Milane Meritte-tel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu