Megmutatta jegygyűrűjét a "világ legszebb kislánya" – Ez a férfi rabolta el Thylane Blondeau szívét

Romantikus görögországi nyaralásukkor kérte meg párja, Ben Attal francia DJ a világhírű modell kezét. Thylane Blondeau a közösségi médiában jelentette be az eljegyzést, és a lánykérésről, valamint az impozáns gyémántgyűrűről készült fotókat is megosztotta követőivel.

Thylane Blondeau férjhez megy.

Forrás: Getty Images

Thylane Blondeau igent mondott szerelmének

A 24 éves francia modell, Thylane Blondeau – akit gyermekkorában a Vogue Enfants a világ legszebb kislányának nevezett – az Instagramon osztotta meg eljegyzését Ben Attal francia DJ-vel. A romantikus lánykérés egy görögországi utazáson történt, ahol Attal egy festői tengerparti helyszínt választott a különleges pillanathoz. A beszámolók szerint a 28 éves vőlegény gondosan megtervezte a lánykérést. A DJ vörös rózsaszirmokkal díszített fel egy asztalt, amely egy tengerpartra néző, panorámás helyszínen állt és ott tette fel a nagy kérdést. Blondeau a közösségi médiában több fotót is megosztott a helyszínről, valamint az eljegyzési gyűrűről. Az ékszer egy hatalmas gyémántból áll, amelyet egyszerű, tömör arany foglalatba helyeztek. A modell a bejegyzéshez rövid, személyes üzenetet fűzött: „Igent mondtam a legjobb barátomnak. Itt az örökkévalóság.”

Ben Attal és Thylane Blondeau 2020-ban kezdett randevúzni, nem sokkal azután, hogy Blondeau véget vetett korábbi kapcsolatának a francia DJ Milane Meritte-tel − írja a Daily Mail.

Gyereksztárból lett világhírű modell Thylane

Patrick Blondeau labdarúgó és Véronika Loubry színésznő lányát, Thylane-t már négyévesen a világ legszebb gyermekeként emlegették, és tulajdonképpen azóta foglalkoztatott modell. Az első komoly munkája a francia tervező, Jean Paul Gaultier nevéhez köthető.

Tízévesen heves vitát gerjesztett a gyerekek szexualizálásáról a médiában, amikor felnőtt ruhákban és sminkben jelent meg a Vogue Paris egyik mellékletében, a Vogue Enfantsban – karrierje azóta is töretlen.

Thylane Blondeau, a világ legszebb kislánya 9 éves korában

Forrás: Instagram

Nagyon hasonlítanak egymásra Palvin Barbival

A két modell már többször ta­lálkozott személyesen, sőt dolgoztak is együtt, és jóban vannak. Évekkel ezelőtt közös fotót is készítettek, amit Blondeau feltett az Instagramjára, és azt írta mellé: Az ikrem.