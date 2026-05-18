Cseh László a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának tagja lett

Cseh László bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába, vagyis az ISHOF tagjai közé. Az intézmény már januárban bejelentette, hogy az idei 11 kitüntetett között ott lesz a 40 éves magyar klasszis is.

Forrás: AFP

Cseh László pályafutása a magyar úszósport egyik legsikeresebb története. Olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet szerzett, világbajnoki és Európa-bajnoki címeket nyert, vegyesúszásban pedig öt világrekordot állított fel. A sportoló 2021-ben vonult vissza, addigi nemzetközi szereplései során összesen 74 érmet gyűjtött: 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot.

Cseh László riválisainak is köszönetet mondott

A Hírességek Csarnokába való bekerülését Fort Lauderdale-ben ünnepelték. Cseh László vasárnap a közösségi oldalán is beszámolt az elismerésről. A bejegyzésében egy részletet is megosztott az ünnepségen elmondott beszédéből. Ebben nemcsak a pályafutására tekintett vissza, hanem egykori riválisainak is külön köszönetet mondott.

„Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, különleges köszönetet szeretnék mondani a versenytársaimnak – Michael Phelpsnek, Ryan Lochténak, Chad Le Closnak, Markus Rogannak és Luca Marinnak, az összes magyar versenytársamnak, hogy csak néhányukat említsem. Ez talán szokatlannak hangzik, de az igazság az, hogy ti jelentettétek számomra a legnagyobb motivációt. Minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye a hibázásnak" - írta. „Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hol kell még fejlődnöm, és a rendkívüli teljesítményetekkel minden egyes nap arra sarkalltatok, hogy legyőzzem önmagam. A közös futamaink tettek azzá a sportolóvá, aki ma vagyok.”

