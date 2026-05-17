Stana Alexandra

Óriási az öröm: babát vár A Nagy Duett és a Dancing with The Stars sztárja – Videó

Stana Alexandra terhesség babavárás
Rideg Léna
2026.05.17.
Úgy tűnik, igazi bébibumm söpör végig a hazai sztárvilágon. Stana Alexandra megható fotókkal és ultrahangfelvételekkel jelentette be, hogy első gyermekét várja.

Stana Alexandra hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: a népszerű táncművész első gyermekét várja. A Dancing with the Stars közönségkedvence a közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt.

Stana Alexandra gyermeket vár.
Forrás: Máté Krisztián

Stana Alexandra első gyermekét várja

A profi táncost rengetegen kedvelték meg az elmúlt években a TV2 sikerműsorában, ahol olyan ismert partnerekkel táncolt együtt, mint Marics Peti vagy Kucsera Gábor. Nemrégiben A Nagy Duett színpadán is feltűnt Galambos Lajos oldalán, ám párosuk számára hamar véget ért a verseny.

Alexandra magánéletében azonban most igazán boldog időszak következik. A táncosnő tavaly talált rá a szerelemre, most pedig már közös gyermeküket várják párjával. Az örömhírt ultrahangfelvételekkel és apró babacipőkről készült fotóval tudatta követőivel.

„A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!”

 – írta a megható bejegyzésben, amit ide kattintva tudsz megnézni.

Rengetegen gratuláltak nekik

A kommentelők azonnal elárasztották gratulációkkal a kismamát, sokan pedig azt találgatják, vajon kisfiú vagy kislány érkezik-e a családba. Alexandra egyelőre nem árulta el a baba nemét, ahogy azt sem, pontosan mikorra várják az érkezését. A rajongók azonban kiszúrták, hogy a közzétett videón látható egyik apró cipőn mintha egy halvány rózsaszín részlet is feltűnne, így többen ebből próbálnak következtetni.

Palvin Barbara titokban elárulhatta a születendő gyermeke nemét

Mindössze néhány órája derült ki, hogy hamarosan anyai örömök elé néz a magyar modell. Palvin Barbara titokban azt is elárulhatta, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Mutatjuk az árulkodó jeleket!

Dupla öröm: két baba érkezik Szabó Zsófiék családjába

Mi lehetne nagyobb öröm egy érkező kisbabánál? Talán csak az, ha egyszerre kettő érkezik a családba. Lapértesülések szerint most pontosan ilyen boldog időszakot élhet át Szabó Zsófi és szerettei, hiszen két baba érkezésére is készülnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
