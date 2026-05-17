Óriási az öröm: babát vár A Nagy Duett és a Dancing with The Stars sztárja – Videó

Stana Alexandra hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: a népszerű táncművész első gyermekét várja. A Dancing with the Stars közönségkedvence a közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt.

Forrás: Máté Krisztián

A profi táncost rengetegen kedvelték meg az elmúlt években a TV2 sikerműsorában, ahol olyan ismert partnerekkel táncolt együtt, mint Marics Peti vagy Kucsera Gábor. Nemrégiben A Nagy Duett színpadán is feltűnt Galambos Lajos oldalán, ám párosuk számára hamar véget ért a verseny.

Alexandra magánéletében azonban most igazán boldog időszak következik. A táncosnő tavaly talált rá a szerelemre, most pedig már közös gyermeküket várják párjával. Az örömhírt ultrahangfelvételekkel és apró babacipőkről készült fotóval tudatta követőivel.

„A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!”

– írta a megható bejegyzésben.

Rengetegen gratuláltak nekik

A kommentelők azonnal elárasztották gratulációkkal a kismamát, sokan pedig azt találgatják, vajon kisfiú vagy kislány érkezik-e a családba. Alexandra egyelőre nem árulta el a baba nemét, ahogy azt sem, pontosan mikorra várják az érkezését. A rajongók azonban kiszúrták, hogy a közzétett videón látható egyik apró cipőn mintha egy halvány rózsaszín részlet is feltűnne, így többen ebből próbálnak következtetni.

