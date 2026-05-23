Visszatért a rivaldafénybe a Szex és New York legszexibb szereplője − Sokkot kapsz, ha meglátod, hogyan néz ki

Emlékszel még Smith Jerrodra, arra a dögös modellre, aki elcsavarta a Kim Cattrall által alakított Samantha Jones fejét a Szex és New Yorkban? Három évvel ezelőtt a James Lewis hirtelen fogta magát, teljesen kiürítette az Instagram-oldalát, és látványos szünetet tartott a hollywoodi mókuskerékben. Most azonban a 54 éves sztár megtörte a csendet.
Az 54 éves James Lewis vagy ahogy mi emlékezünk rá, Smith Jerrod végre visszatért.
Az amerikai színész három évre eltűnt, de most egy rejtélyes üzenettel robbant be újra az Insagramon.
A Szex és New York szereplője visszatért egy rejtélyes üzenettel
James Lewis a Szex és New Yorkban egy fiatal pincért és feltörekvő színészt alakított, akit a sorozat pasifalója, Samantha Jones csábított el. Amikor a sorozat 2004-ben véget ért, még dúlt a szerelem, a 2008-as mozifilmben azonban a történet szerint szakítottak, miután Samantha Los Angelesbe költözött. Amikor 2021-ben elindult a sorozat folytatása, az And Just Like That... (És egyszer csak...), Lewis a Daily Front Row-nak adott interjúban elárulta, hogy őt meg sem keresték a producerek. „Nem kerestek, de én lennék az utolsó, aki megtudja! Bár hízelgő lenne a dolog, ez a sztori most a lányokról szól” – nyilatkozta akkor a színész. A színészt legutóbb 2022-ben láthatták a nézők a Dancing With The Stars amerikai verziójában, ám ott nem volt túl sok szerencséje: elsőként esett ki a versenyből.
James Lewis új posztja
A Szex és New York sztárja egy olyan videót posztolt az Instagramra, amelyen egy trópusi tengerparton sétál, a bejegyzéshez pedig csak ennyit fűzött: „Három év után eljött az idő.” A markáns arcú színész a felvételen elárulta, hogy 2023-ban szándékosan vonult vissza a nyilvánosságtól. „Nem azért hallgattam el, mert nincs mondanivalóm, hanem mert más dolgom volt. Egy olyan kreatív munkán dolgoztam, ami mellett semmi másra nem maradt időm, és ezzel meg is békéltem. Ennek a munkának meg kell találnia a maga közönségét. Még benne vagyok a sűrűjében, de már tartok ott, hogy elérkezettnek láttam az időt a visszatérésre és arra, hogy megosszam, mivel foglalkoztam.” Lewis végül annyival búcsúzott: „Folytatása következik.”
