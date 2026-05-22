Szívszorító részletek derült ki Scherer Péter utolsó napjairól

Az egész országot sokkolta Scherer Péter halála. A film- és színház világ egyik legszerethetőbb alakja 64 éves korában vesztette életét, miután éveken át súlyos betegséggel küzdött a színfalak mögött. Most nem sokkal a tragédia után nyilvánosságra került, hogy mivel töltötte utolsó napjait a Papírkutyák sztárja.
- Scherer Péter május 19-én kedden délelőtt hunyt el. A tragédia hírét a Nézőművészeti Kft. hozta nyilvánosságra.
- A színész hosszan tartó, méltósággal viselt betegség következtében hunyt el. Egészségügyi problémáiról azonban csak a családtagjai és a közeli kollégái tudtak.
- Scherer Péter betegsége a nyilvánosság előtt titokban maradt, a színész pedig soha nem beszélt róla nyilvánosan.
- Tavaly az állapota romlása miatt egy rövid időre vissza kellett vonulnia a munkáitól. Később azonban újult erővel visszatért és a haláláig aktív maradt.
Scherer Péter Spanyolországban vesztette életét
A Bors információi szerint a színész néhány nappal a tragédia előtt Spanyolországba utazott a feleségével, Viktóriával. A lap tájékoztatása szerint azért, hogy pihenjen egy kicsit, mielőtt május második felében újra munkába állt volna. A nyár elejére ugyanis rengeteg leszervezett előadás és forgatás várt Pepére, azonban a sors máshogy rendelkezett. Scherer Péter szervezete feladta a harcot nyaralás közben. Az utolsó napjait azonban azzal az emberrel tölthette együtt, aki három gyermekkel ajándékozta meg őt, és akihez 30 éven át elszakíthatatlan kötelék fűzte. Scherer Péter felesége a betegsége legnehezebb időszakaiban is mellette állt és támogatta őt és vele volt a tragikus utolsó pillanatokban is.
