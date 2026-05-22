2026. máj. 22., péntek

Szívszorító részletek derült ki Scherer Péter utolsó napjairól

Komáromi Bence
2026.05.22.
Nyilvánosságra került, hol hunyt el a közkedvelt színész és mivel töltötte az utolsó napjait. Kiderült, hogy Scherer Péter éppen külföldön tartózkodott a halála idején.

Az egész országot sokkolta Scherer Péter halála. A film- és színház világ egyik legszerethetőbb alakja 64 éves korában vesztette életét, miután éveken át súlyos betegséggel küzdött a színfalak mögött. Most nem sokkal a tragédia után nyilvánosságra került, hogy mivel töltötte utolsó napjait a Papírkutyák sztárja.

Meghalt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész, akinek filmjein generációk nőttek fel
Forrás: Veszprém Megyei Napló
  • Scherer Péter május 19-én kedden délelőtt hunyt el. A tragédia hírét a Nézőművészeti Kft. hozta nyilvánosságra.
  • A színész hosszan tartó, méltósággal viselt betegség következtében hunyt el. Egészségügyi problémáiról azonban csak a családtagjai és a közeli kollégái tudtak.
  • Scherer Péter betegsége a nyilvánosság előtt titokban maradt, a színész pedig soha nem beszélt róla nyilvánosan.
  • Tavaly az állapota romlása miatt egy rövid időre vissza kellett vonulnia a munkáitól. Később azonban újult erővel visszatért és a haláláig aktív maradt. 

Scherer Péter Spanyolországban vesztette életét

A Bors információi szerint a színész néhány nappal a tragédia előtt Spanyolországba utazott a feleségével, Viktóriával. A lap tájékoztatása szerint azért, hogy pihenjen egy kicsit, mielőtt május második felében újra munkába állt volna. A nyár elejére ugyanis rengeteg leszervezett előadás és forgatás várt Pepére, azonban a sors máshogy rendelkezett. Scherer Péter szervezete feladta a harcot nyaralás közben. Az utolsó napjait azonban azzal az emberrel tölthette együtt, aki három gyermekkel ajándékozta meg őt, és akihez 30 éven át elszakíthatatlan kötelék fűzte. Scherer Péter felesége a betegsége legnehezebb időszakaiban is mellette állt és támogatta őt és vele volt a tragikus utolsó pillanatokban is.

„Nem kell mindig győzni” – Súlyos bűntudat gyötörte Scherer Pétert

Bár Scherer Péter a kamerák előtt mindig mosolygott, legbelül komoly harcot vívott: éveken át küzdött betegséggel, gyásszal és a testvére elvesztése miatt érzett bűntudattal is.

Két éve tudják a kollégák, hogy Scherer Péter beteg: „Voltak riasztó tünetek..."

Scherer Péter halála a közönséget és a pályatársakat is mélyen megrázta. A Jászai Mari-díjas színművész 64 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után hunyt el. Simon Kornél számára különösen fájdalmas a veszteség, hiszen másfél évtizeden át játszott együtt Pepével a Pletykafészek című előadásban.

Scherer Péter kedd estére fellépést tervezett: a tragédia a színházat és a nézőket is letaglózta

Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közös darabját adták volna elő Salgótarjánban. Scherer Péter kedd délelőtt meghalt.

 

 

