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Zendaya vadító meztelenruhájától mindenki elámult: így nézett ki a vörös szőnyegen

FilmMagic - Axelle/Bauer-Griffin
hollywood meztelenruha Zendaya
Nagy Anna
2026.06.19.
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Az elmúlt hetekben mindenkit az érdekelt, hogy valóban megházasodott-e a színésznő. Most, hogy ez már nem kérdés, újra a vörös szőnyeges megjelenései kerültek előtérbe. Zendaya vadító meztelenruhában állt a kamerák elé.

Az Eufória színésznője Amszterdamban vett részt a Pókember egy rajongói redezvényén, ott mutatta meg vadító szettjét, ami egy meztelenruha volt. Zendaya most is, mint mindig, gyönyörűen festett férje, Tom Holland oldalán.

April 7, 2026, Los Angeles, California, USA: Zendaya attends HBO's Season 3 Premiere of 'Euphoria' at TCL Chinese Theater on April 7, 2026 in Los Angeles, California. Photo by: CraSH/imageSPACE (Credit Image: © Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire)
Zendaya csodálatosan nézett ki meztelenruhájában.
Forrás:  Northfoto 
  • Zendaya és Tom Holland a legújabb Marvel-film promóciójával vannak elfoglalva.
  • Amszterdamban a Pókember egy rajongói rendezvényén állt meztelenuhában kamerák el.
  • A 29 éves színésznő és a Pókember sztárja már hivatalosan is megerősítették, hogy házasok.

Zendaya meztelenruhája: mesésen festett a színésznő

Zendaya egy áttetsző miniruhában lépett a fotósok kamerái elé Amszterdamban, ahol a Pókember egy rajongói rendezvényén vettek részt. Az Eufória elég szépen kereső színésznője merész szettjével minden figyelmet magára irányított, a fekete, virágokkal hímzett, áttetsző ruhája a karcsú lábait is láttatni engedte. A megjelenését egy sötétkék, harangujjú kabáttal egészítette ki, ami elrejtette a kíváncsi szemek elől a színésznő gyűrűjét. 

Arrivals for the ‘Spider-Man: Brand New Day’ Global fan event in Amsterdam Featuring: Zendaya Where: Amsterdam, The Netherlands When: 17 Jun 2026 Credit: Dutch Press Photo/INSTARimages **NOT AVAILABLE FOR PUBLICATION IN THE NETHERLANDS OR FRANCE**,Image: 1110984133, License: Rights-managed, Restrictions: NOT AVAILABLE FOR PUBLICATION IN THE NETHERLANDS OR FRANCE, Model Release: no
Zendaya meztelenruhája.
Forrás: Profimedia

A gyűrűt azonban már nem kell keresni, egy kedden megjelent Esquire UK-interjúban a 30 éves Tom véget vetett a házassággal kapcsolatos találgatásoknak, amikor kijelentette: 

Megtaláltam az igazit, soha nem voltam még ilyen boldog.

Egy nappal később már nem is takargatta a kezét Zendaya, a férje oldalán a Pókember egy újabb eseményén állt a kamerák elé.

AMSTERDAM - Tom Holland and Zendaya pose during a photocall at Museum H'Art. The actors are in Amsterdam to promote the new film Spider-Man: Brand New Day. SIMON LENSKENS / ANP netherlands out - belgium out (Photo by Simon Lenskens / ANP MAG / ANP via AFP)
Zendaya és Tom Holland.
Forrás: ANP MAG via AFP

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