Zendaya vadító meztelenruhájától mindenki elámult: így nézett ki a vörös szőnyegen

Az Eufória színésznője Amszterdamban vett részt a Pókember egy rajongói redezvényén, ott mutatta meg vadító szettjét, ami egy meztelenruha volt. Zendaya most is, mint mindig, gyönyörűen festett férje, Tom Holland oldalán.

Zendaya csodálatosan nézett ki meztelenruhájában.

Forrás: Northfoto

Zendaya és Tom Holland a legújabb Marvel-film promóciójával vannak elfoglalva.

Amszterdamban a Pókember egy rajongói rendezvényén állt meztelenuhában kamerák el.

A 29 éves színésznő és a Pókember sztárja már hivatalosan is megerősítették, hogy házasok.

Zendaya meztelenruhája: mesésen festett a színésznő

Zendaya egy áttetsző miniruhában lépett a fotósok kamerái elé Amszterdamban, ahol a Pókember egy rajongói rendezvényén vettek részt. Az Eufória elég szépen kereső színésznője merész szettjével minden figyelmet magára irányított, a fekete, virágokkal hímzett, áttetsző ruhája a karcsú lábait is láttatni engedte. A megjelenését egy sötétkék, harangujjú kabáttal egészítette ki, ami elrejtette a kíváncsi szemek elől a színésznő gyűrűjét.

Zendaya meztelenruhája.

Forrás: Profimedia

A gyűrűt azonban már nem kell keresni, egy kedden megjelent Esquire UK-interjúban a 30 éves Tom véget vetett a házassággal kapcsolatos találgatásoknak, amikor kijelentette:

Megtaláltam az igazit, soha nem voltam még ilyen boldog.

Egy nappal később már nem is takargatta a kezét Zendaya, a férje oldalán a Pókember egy újabb eseményén állt a kamerák elé.

Zendaya és Tom Holland.

Forrás: ANP MAG via AFP

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