Kitálalt az Eufória intimitáskoordinátora: ráerőltették Zendayára és Sydney Sweeney-re a durva jeleneteket

Eufória intimitáskoordinátor Sydney Sweeney forgatás sorozat Zendaya
Simon Benedek
2026.05.09.
Az sorozat legújabb évada minden eddiginél nagyobb figyelmet kapott, ugyanis sokak szerint átesett a ló túloldalára a provokatív, intim jelenetekkel. Az Eufória intimitáskoordinátora nemrég kitálalt arról, hogy mi történt a forgatásokon.

Az Eufória sorozatban dolgozó intimitáskoordinátor, Mam Smith nemrég arról beszélt, hogy a színészeket kifejezetten ösztönözték, vagyis inkább rájuk erőltették a még merészebb, intimebb jelenetek bevállalását.

Sydney Sweeney az Eufória című sorozatban.
Forrás:  Getty Images
  • Sokak szerint túlságos provokatív az Eufória új évada. 
  • Sydney Sweeney intim pillanatai kiverték a biztosítékot. 
  • Kitálalt a sorozat intimitáskoordinátora.

Túl sok az intim jelenet az Eufória új évadában?

A nézők és kritikusok egyaránt azt tapasztalták, hogy az Eufória új évada jóval provokatívabb lett az intim jelenetek területén, mint az előző két évad. A történetben például Sydney Sweeney karaktere, Cassie, OnlyFans-sztárként jelenik meg. A sorozat egyes jelenetei valósággal felrobbantották a közösségi média oldalakat. Eközben Hunter Schafer karaktere, Jules, egy „sugar baby” szerepkörben találja magát, amely sokak szerint szintén túlzott jeleneteket tartalmazott. 

Nem mehetünk el Zendaya karaktere mellett sem, aki egy sztriptízklubban dolgozik, és több zavarba ejtő, intim jelenet is kötődik hozzá. A nézők szerint ezek a jelenetek jóval nyersebbek és közvetlenebbek, mint a korábbi évadokban megszokottak. 

Ezt gondolja az intimitáskoordinátor

Mam Smith intimitáskoordinátor kritikusan beszélt arról a trendről, amely szerinte egyre több sorozatot visz a túlzott szexualitás irányába. Úgy fogalmazott: 

„Nem tudom, hogy szükség van-e ennyire szexuálisan meghökkentő dolgokra. Sokszor az is elég lenne, ha a nézők képzeletére bíznánk ezeket a részeket, ez akár még jobban is fenntartja az érdeklődésüket. Mondom ezt annak ellenére, hogy ezzel épp saját magamnak ártok szakmailag.”

A szakember arról is beszélt, hogy az Eufória új évadában szinte ráerőltették a színészekre – beleértve Zendayát és Sydney Sweeney-t is – a minél merészebb jeleneteket. 

„Ezeket a színészeket arra kérték – ösztönözték –, hogy minél sebezhetőbbek legyenek, ezért volt rendkívül fontos egy biztonságos tér kialakítása. Sikerült is egy olyan munkafolyamatot kialakítanunk, amely támogatta [Sam Levinson] munkáját, és lehetővé tette, hogy a színészek biztonságban érezzék magukat.”

