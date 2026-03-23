Pókember: Vadonatúj nap – Hatalmasat robbant az előzetes, nagy változások jöhetnek Peter Parker életében

Hosszú hónapok találgatása, rajongói elméletek és kisebb internetes „kiszivárgások” után végre megérkezett a Pókember: Vadonatúj nap (Spider-Man: Brand New Day) első hivatalos előzetese. A filmben Tom Holland ismét magára ölti Peter Parker – vagyis mindenki kedvenc hálószövőjének – szerepét, és úgy tűnik, a történet tényleg egy teljesen új fejezetet nyit a Marvel Moziverzumban vagyis az MCU-ban.

A Pókember új előzetese beindította a rajongók elvetemült fantáziáját.

Pókember: Vadonatúj nap – Így kezdődik Tom Holland pókemberének új korszaka A Pókember: Vadonatúj nap teljesen új korszakot nyit Peter Parker történetében.

Az előzetes több titokzatos új karaktert és gonoszt villant fel.

Peternek most nemcsak a bűnözőkkel, hanem saját erejével és identitásával is meg kell küzdenie.

Kezdjük ott, hogy már a cím sem véletlen az új filmnél. A „Brand New Day”, vagyis „Vadonatúj nap” szó szerint új kezdetet jelent Peter Parker számára.

Vigyázz, innen SPOILER jön az előző részekből!

A Pókember: Nincs hazaút (Spider-Man: No Way Home) végén ugyanis az egész világ – beleértve a legközelebbi barátait is – elfelejtette, hogy ki az a Peter Parker. Nem maradt sem barátnő, sem legjobb haver, csak a jelmez és a felelősség. És hát valljuk be, ez nem éppen ideális kombináció egy huszonéves egyetemistának, még, ha a pókjelmez iszonyú menő is.

Egy titokzatos vörös hajú karakter

Az előzetes egyik legnagyobb kérdőjele a Sadie Sink által alakított karakter. A Stranger Things sztárja ugyan csak néhány pillanatra tűnik fel a trailerben, de már most elindult a rajongói nyomozás, hogy vajon, hogyan bonyolódik majd bele a vörös lány a póksztoriba.

A legnépszerűbb elmélet szerint Sink akár Gwen Stacy szerepét is játszhatja – Peter Parker egyik legismertebb szerelmét a képregényekből. Mások szerint viszont sokkal nagyobb dobás készül: egyes pletykák alapján akár Jean Grey, az X-Men legendás telepatája is lehet.

Ha ez igaz lenne, az nemcsak a Pókember-filmek, hanem az egész MCU jövőjét átírhatná. Persze az is lehet, hogy a Marvel egyszerűen csak élvezi, hogy mindenki teljesen belekavarodik a találgatásokba – és őszintén szólva ebben eleve elég jók.