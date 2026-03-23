Pókember: Vadonatúj nap – Hatalmasat robbant az előzetes, nagy változások jöhetnek Peter Parker életében

Hosszú hónapok találgatása, rajongói elméletek és kisebb internetes „kiszivárgások” után végre megérkezett a Pókember: Vadonatúj nap (Spider-Man: Brand New Day) első hivatalos előzetese. A filmben Tom Holland ismét magára ölti Peter Parker – vagyis mindenki kedvenc hálószövőjének – szerepét, és úgy tűnik, a történet tényleg egy teljesen új fejezetet nyit a Marvel Moziverzumban vagyis az MCU-ban.
Pókember: Vadonatúj nap – Így kezdődik Tom Holland pókemberének új korszaka
- A Pókember: Vadonatúj nap teljesen új korszakot nyit Peter Parker történetében.
- Az előzetes több titokzatos új karaktert és gonoszt villant fel.
- Peternek most nemcsak a bűnözőkkel, hanem saját erejével és identitásával is meg kell küzdenie.
Kezdjük ott, hogy már a cím sem véletlen az új filmnél. A „Brand New Day”, vagyis „Vadonatúj nap” szó szerint új kezdetet jelent Peter Parker számára.
Vigyázz, innen SPOILER jön az előző részekből!
A Pókember: Nincs hazaút (Spider-Man: No Way Home) végén ugyanis az egész világ – beleértve a legközelebbi barátait is – elfelejtette, hogy ki az a Peter Parker. Nem maradt sem barátnő, sem legjobb haver, csak a jelmez és a felelősség. És hát valljuk be, ez nem éppen ideális kombináció egy huszonéves egyetemistának, még, ha a pókjelmez iszonyú menő is.
Egy titokzatos vörös hajú karakter
Az előzetes egyik legnagyobb kérdőjele a Sadie Sink által alakított karakter. A Stranger Things sztárja ugyan csak néhány pillanatra tűnik fel a trailerben, de már most elindult a rajongói nyomozás, hogy vajon, hogyan bonyolódik majd bele a vörös lány a póksztoriba.
A legnépszerűbb elmélet szerint Sink akár Gwen Stacy szerepét is játszhatja – Peter Parker egyik legismertebb szerelmét a képregényekből. Mások szerint viszont sokkal nagyobb dobás készül: egyes pletykák alapján akár Jean Grey, az X-Men legendás telepatája is lehet.
Ha ez igaz lenne, az nemcsak a Pókember-filmek, hanem az egész MCU jövőjét átírhatná. Persze az is lehet, hogy a Marvel egyszerűen csak élvezi, hogy mindenki teljesen belekavarodik a találgatásokba – és őszintén szólva ebben eleve elég jók.
Peter Parker identitásválsága
A film egyik központi témája úgy tűnik az, hogy Peter újra megpróbálja felépíteni az életét. A barátai – köztük Zendaya karaktere, Michelle „MJ” Jones – már nem emlékeznek rá, így Peter gyakorlatilag egyedül maradt New Yorkban.
Ez egy elég furcsa helyzet: miközben Pókemberként mindenki ismeri, civilként gyakorlatilag egy láthatatlan ember.
A trailer alapján ráadásul a dolgok még rosszabbra fordulnak, amikor Peter észreveszi, hogy az ereje… nos, finoman szólva sem működik tökéletesen. Időnként mintha elveszítené az irányítást felette, ami könnyen vezethet látványos – és kicsit kínos – bakikhoz a szuperhős fronton.
Hulk és a Megtorló is feltűnik
A Marvel-filmek hagyományosan szeretnek nagy neveket „vendégszerepeltetni”, és ez most sincs másképp.
A filmben feltűnik Hulk, akit ismét Mark Ruffalo alakít. A trailer alapján Peter hozzá fordul segítségért, amikor megpróbálja megérteni, mi történik a testével és az erejével. És ha valaki ért a radioaktív eredetű mutációkhoz, hát az biztosan Hulk.
Mellette a sötétebb tónusú karakterek közül érkezik a Megtorló, vagyis Frank Castle, akit Jon Bernthal játszik. Az ő módszerei viszont finoman szólva sem egyeznek Peter idealista hozzáállásával. Míg Pókember hálót használ, Castle inkább… nos, sokkal hangosabb eszközöket. Ez a páros garantáltan feszült jeleneteket ígér, hisz már a fogatás sem zajlott egyszerűen, mert az egyik akciójelentben Tom Holland olyan súlyosan megsérült, hogy hónapokra be kellett jegelni a film forgatását.
Új gonoszok New York utcáin
Az előzetes is azt sugallja, hogy a film most inkább majd az utcai bűnözésre koncentrál, nem pedig világmegmentő kozmikus fenyegetésekre. Az egyik fő ellenfél Skorpió, akit Michael Mando alakít. Mellette feltűnik Tombstone is, egy brutális erejű bűnözővezér, aki könnyen lehet, hogy New York alvilágának új királya szeretne lenni. Az előzetesben ninják, kisebb képregényes gonoszok és titokzatos háttérszereplők is felbukkannak, ami arra utal, hogy a város bűnözői világa épp komoly átalakuláson megy keresztül. És ha Pókembernek eddig nem lett volna elég gondja, most egy egész alvilági háború közepébe csöppen.
Egy új korszak kezdete
A Vadonatúj nap láthatóan visszahozza Pókembert az alapokhoz: egy magányos, pénztelen fiatal srác New Yorkban, aki próbálja egyensúlyban tartani a hétköznapi életét és a szuperhősséget. Ez az a klasszikus Pókember-hangulat, amit a rajongók évtizedek óta imádnak. Ha a korábbi trilógia arról szólt, hogy Peter megtanulja, milyen hős akar lenni, akkor ez az új fejezet inkább arról szólhat, hogy rájöjjön: ki is valójában Peter Parker. És ez néha sokkal nehezebb feladat, mint megállítani egy szupergonoszt.
A film nyáron, július 31-én érkezik a mozikba.
