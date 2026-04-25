Kiderült, mennyit kaszálnak az Eufória főszereplői az új évaddal

A két első évad után még a legnagyobb rajongók sem hittek feltétlenül a folytatásban és a kritikák is azt erősítették, nincs több a sztoriban. A megosztó kommenteknek a Sydney Sweeney-t ért támadásoknak köszönhetően azonban rengetegen kíváncsiak a tinidrámára. A Variety adatai szerint az Eufória harmadik évadának második epizódja az első három napban 8,5 millió nézőt ért el az Egyesült Államokban az HBO-n és az HBO Maxen.
Halálra keresik magukat az Eufória főszereplői
Volt egy pont, amikor talán az alkotók is azt gondolták, csúfos bukás lehet az Eufória 3. évada, de ennél nagyobbat nem is tévedhettek. A sorozat tarol, a szereplők pedig nem kis gázsit tehetnek zsebre, Zendaya például minden rész után dollármilliomosnak mondhatja magát.
Mivel a harmadik évadra a színészek különféle elfoglaltságai miatt nehéz volt összehozni a szereplőket, ezért mindenkinek sokkal több pénzt ajánlottak mint az első vagy második szériáért.
Nézzük a számokat!
- Zendaya egymilliót kap epizódonként.
- Sydney Sweeney se járt rosszul az erotikus jelenetei körüli botránnyal, ő 800 ezer dollárt kap részenként.
- Jacob Elordi 700 ezeret kap.
- A Maddie-t megformáló Alexa Demie 600 ezer dollár/epizódos gázsiért forgatott.
- A Julest alakító Hunter Schafer és Maude Apatow 250 ezer dollárt alkudott ki magának az eddigi 100 ezer helyett − szedte össze a Bors.
