Kiderült, mennyit kaszálnak az Eufória főszereplői az új évaddal

A két első évad után még a legnagyobb rajongók sem hittek feltétlenül a folytatásban és a kritikák is azt erősítették, nincs több a sztoriban. A megosztó kommenteknek a Sydney Sweeney-t ért támadásoknak köszönhetően azonban rengetegen kíváncsiak a tinidrámára. A Variety adatai szerint az Eufória harmadik évadának második epizódja az első három napban 8,5 millió nézőt ért el az Egyesült Államokban az HBO-n és az HBO Maxen.

Zendaya kapja a legtöbbet az Eufória 3. évadáért.

Halálra keresik magukat az Eufória főszereplői

Volt egy pont, amikor talán az alkotók is azt gondolták, csúfos bukás lehet az Eufória 3. évada, de ennél nagyobbat nem is tévedhettek. A sorozat tarol, a szereplők pedig nem kis gázsit tehetnek zsebre, Zendaya például minden rész után dollármilliomosnak mondhatja magát.

Mivel a harmadik évadra a színészek különféle elfoglaltságai miatt nehéz volt összehozni a szereplőket, ezért mindenkinek sokkal több pénzt ajánlottak mint az első vagy második szériáért.