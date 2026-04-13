Így találkozott Zendaya és Tom Holland – Ezek a legromantikusabb hollywoodi megismerkedések

Zendaya és Tom Holland a Pókember: Hazatérés castingján találkoztak először, ahol a színésznő rögtön érezte, hogy izzik köztük a levegő. Hollanddal azóta már több mint öt éve alkotnak egy párt. Íme a legromantikusabb hollywoodi megismerkedések!
- A hollywoodi álompárok kapcsolata sokszor egy véletlenből indult ki.
- Sokan ismerkedtek meg egy forgatáson, de vannak más romantikus történetek is.
- Íme a legérzelmesebb megismerkedések Hollywoodból!
A legromantikusabb hollywoodi megismerkedések
Sok hollywoodi pár története kezdődött véletlen találkozással, amely után kiderült, hogy a sors is egymásnak teremtette őket. Ezúttal olyan romantikus megismerkedéseket hoztunk a sztárvilágból, amelyek bizonyítják, hogy a szerelem néha a legváratlanabb pillanatokban születik.
Zendaya és Tom Holland
A Tom Holland főszereplésével készült Pókember-trilógiában az álompár fogalma is új értelmet nyert. Zendaya és Tom Holland már több mint öt éve alkotnak egy párt. A színésznő nemrég egy podcastban mesélt arról, miért érzi úgy, hogy Holland számár az igazi. „Már elsőre láttam, hogy ő az én emberem, mert egyáltalán nem vagyok ideges a közelében” – árulta el a színésznő, aki a Pókember: Hazatérés meghallgatásán találkozott először szerelmével, aki a stresszes helyzetben teljesen megnyugtatta. „Miatta lenyugodtam. Egy ilyen olvasópróbán a főszereplők közti kémiát tesztelik. És ő már akkor is nagyon kedves volt velem” – mondta Zendaya a megismerkedésükről.
David Beckham és Victoria Beckham
Örök kérdés, hogy létezik-e szerelem első látásra. Ha David Beckhamet kérdezzük, akkor viszont nincs kérdés! A futballsztár állítólag első látásra beleszeretett Victoriába, amikor meglátta a Say You'll Be There című Spice Girls-videóban. „Látod azt a lányt abban a rövid, sötét ruhában? Őt fogom feleségül venni” – mondta egy barátjának.
Natalie Portman és Benjamin Millepied
Natalie Portman többet köszönhet a 2010-es Fekete hattyú című filmnek, mint élete első Oscar-díját: leendő férjét is a forgatáson ismerte meg. Darren Aronofsky pszicho-thrillerében Natalie egy tehetséges, de gátlásos balerinát alakít. Benjamin Millepied pedig koreográfusként segített a stábnak. A közös munka során szerelem szövődött a gyönyörű színésznő és a táncos között. A francia balettművészt a színésznő már azzal elvarázsolta, hogy elsöprő elszántsággal dolgozott a táncpróbákon – amelyekre már a film forgatása előtt is járt. Millepied két évvel a film bemutatója után feleségül is vette Portmant, és a házaspár azóta már két gyermeket is nevel.
Blake Lively és Ryan Reynolds
Blake Lively és Ryan Reynolds a Zöld lámpás című akciófilm forgatásán ismerkedtek meg. A film nem lett sikeres, azonban a két színész között végül több lett egyszerű barátságnál. „Több mint egy év telt el a film után és mindketten egyedül voltunk. Akkor elmentünk egy dupla randira. Ő egy másik fickóval, én pedig egy másik lánnyal randiztam. Nekik valószínűleg ez volt életük legkínosabb randija, mert mintha tűzijáték lett volna köztünk. Kezdetben fura volt, de már régóta voltunk barátok. Azt hiszem, úgy a legjobb belekezdeni egy kapcsolatba, hogy már eleve barátok vagytok”.
Will Smith és Jada Pinkett Smith
Will Smith és Jada Pinkett a Kaliforniába jöttem forgatásán találkoztak először, és azonnal kialakult köztük egy különleges kapcsolat. Két év barátság és közös munka után 1997-ben házasodtak össze, azóta két gyermekük született: Jaden és Willow. Smith a könyvében úgy fogalmazott, hogy párkapcsolatukban már az elejétől természetesen illettek össze és régi barátokként kapcsolódtak egymáshoz. Bár életük alapvetően nyugodt és botránymentes volt, a 2022-es Oscar-esemény óriási port kavart, amikor Smith felpofozta Chris Rockot. A szakításukról és válásukról szóló pletykák ellenére a házaspár állítólag igyekszik megmenteni a kapcsolatát.
