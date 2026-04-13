Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 13., hétfő Ida

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

Így találkozott Zendaya és Tom Holland – Ezek a legromantikusabb hollywoodi megismerkedések

szerelem hollywood álompár
Simon Benedek
2026.04.13.
Zendaya és Tom Holland nemrég egy podcastban mesélt arról, hogyan ismerkedtek meg. Ennek apropóján összeszedtük a legromantikusabb hollywoodi megismerkedéseket.

Zendaya és Tom Holland a Pókember: Hazatérés castingján találkoztak először, ahol a színésznő rögtön érezte, hogy izzik köztük a levegő. Hollanddal azóta már több mint öt éve alkotnak egy párt. Íme a legromantikusabb hollywoodi megismerkedések!

Hollywoodi megismerkedések: Tom Holland és Zendaya egy forgatáson estek egymásba. 
Forrás: Getty Images North America

 

  • A hollywoodi álompárok kapcsolata sokszor egy véletlenből indult ki. 
  • Sokan ismerkedtek meg egy forgatáson, de vannak más romantikus történetek is.
  • Íme a legérzelmesebb megismerkedések Hollywoodból!

A legromantikusabb hollywoodi megismerkedések

Sok hollywoodi pár története kezdődött véletlen találkozással, amely után kiderült, hogy a sors is egymásnak teremtette őket. Ezúttal olyan romantikus megismerkedéseket hoztunk a sztárvilágból, amelyek bizonyítják, hogy a szerelem néha a legváratlanabb pillanatokban születik.

Zendaya és Tom Holland

A Tom Holland főszereplésével készült Pókember-trilógiában az álompár fogalma is új értelmet nyert. Zendaya és Tom Holland már több mint öt éve alkotnak egy párt. A színésznő nemrég egy podcastban mesélt arról, miért érzi úgy, hogy Holland számár az igazi. „Már elsőre láttam, hogy ő az én emberem, mert egyáltalán nem vagyok ideges a közelében” – árulta el a színésznő, aki a Pókember: Hazatérés meghallgatásán találkozott először szerelmével, aki a stresszes helyzetben teljesen megnyugtatta. „Miatta lenyugodtam. Egy ilyen olvasópróbán a főszereplők közti kémiát tesztelik. És ő már akkor is nagyon kedves volt  velem” – mondta Zendaya a megismerkedésükről. 

Zendaya and Tom Holland at the premiere of 'Spider-Man: No Way Home' at the Regency Village and Bruin Theatres in Los Angeles, California on December 13, 2021. (Photo by Michael Buckner/Variety/Penske Media via Getty Images)
Tom Holland és Zendaya. 
Forrás: Penske Media

David Beckham és Victoria Beckham

Örök kérdés, hogy létezik-e szerelem első látásra. Ha David Beckhamet kérdezzük, akkor viszont nincs kérdés! A futballsztár állítólag első látásra beleszeretett Victoriába, amikor meglátta a Say You'll Be There című Spice Girls-videóban. „Látod azt a lányt abban a rövid, sötét ruhában? Őt fogom feleségül venni” – mondta egy barátjának. 

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 08: Victoria Beckham and David Beckham attend the "Victoria Beckham" World Premiere at the Curzon Mayfair on October 08, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
David Beckham és Victoria Beckham
Forrás:  Getty Images

Natalie Portman és Benjamin Millepied

Natalie Portman többet köszönhet a 2010-es Fekete hattyú című filmnek, mint élete első Oscar-díját: leendő férjét is a forgatáson ismerte meg. Darren Aronofsky pszicho-thrillerében Natalie egy tehetséges, de gátlásos balerinát alakít. Benjamin Millepied pedig koreográfusként segített a stábnak. A közös munka során szerelem szövődött a gyönyörű színésznő és a táncos között. A francia balettművészt a színésznő már azzal elvarázsolta, hogy elsöprő elszántsággal dolgozott a táncpróbákon – amelyekre már a film forgatása előtt is járt. Millepied két évvel a film bemutatója után feleségül is vette Portmant, és a házaspár azóta már két gyermeket is nevel.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 16: Benjamin Millepied and Natalie Portman attend the L.A. Dance Project Annual Gala on October 16, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Natalie Portman és Benjamin Millepied
Forrás: FilmMagic

Blake Lively és Ryan Reynolds

Blake Lively és Ryan Reynolds a Zöld lámpás című akciófilm forgatásán ismerkedtek meg. A film nem lett sikeres, azonban a két színész között végül több lett egyszerű barátságnál. „Több mint egy év telt el a film után és mindketten egyedül voltunk. Akkor elmentünk egy dupla randira. Ő egy másik fickóval, én pedig egy másik lánnyal randiztam. Nekik valószínűleg ez volt életük legkínosabb randija, mert mintha tűzijáték lett volna köztünk. Kezdetben fura volt, de már régóta voltunk barátok. Azt hiszem, úgy a legjobb belekezdeni egy kapcsolatba, hogy már eleve barátok vagytok”.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 27: Ryan Reynolds and Blake Lively arrive to "Another Simple Favor" screening at Jazz at Lincoln Center on April 27, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
Blake Lively és Ryan Reynolds
Forrás:  Getty Images

Will Smith és Jada Pinkett Smith

Will Smith és Jada Pinkett a Kaliforniába jöttem forgatásán találkoztak először, és azonnal kialakult köztük egy különleges kapcsolat. Két év barátság és közös munka után 1997-ben házasodtak össze, azóta két gyermekük született: Jaden és Willow. Smith a könyvében úgy fogalmazott, hogy párkapcsolatukban már az elejétől természetesen illettek össze és régi barátokként kapcsolódtak egymáshoz. Bár életük alapvetően nyugodt és botránymentes volt, a 2022-es Oscar-esemény óriási port kavart, amikor Smith felpofozta Chris Rockot. A szakításukról és válásukról szóló pletykák ellenére a házaspár állítólag igyekszik megmenteni a kapcsolatát. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 13: Will Smith and Jada Pinkett Smith attend the 27th Annual Critics Choice Awards at Fairmont Century Plaza on March 13, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Critics Choice Association)
Will Smith és Jada Pinkett Smith
Forrás: Getty Images North America

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu