Így találkozott Zendaya és Tom Holland – Ezek a legromantikusabb hollywoodi megismerkedések

Zendaya és Tom Holland a Pókember: Hazatérés castingján találkoztak először, ahol a színésznő rögtön érezte, hogy izzik köztük a levegő. Hollanddal azóta már több mint öt éve alkotnak egy párt. Íme a legromantikusabb hollywoodi megismerkedések!

Hollywoodi megismerkedések: Tom Holland és Zendaya egy forgatáson estek egymásba.

Forrás: Getty Images North America

A hollywoodi álompárok kapcsolata sokszor egy véletlenből indult ki.

Sokan ismerkedtek meg egy forgatáson, de vannak más romantikus történetek is.

Íme a legérzelmesebb megismerkedések Hollywoodból!

A legromantikusabb hollywoodi megismerkedések

Sok hollywoodi pár története kezdődött véletlen találkozással, amely után kiderült, hogy a sors is egymásnak teremtette őket. Ezúttal olyan romantikus megismerkedéseket hoztunk a sztárvilágból, amelyek bizonyítják, hogy a szerelem néha a legváratlanabb pillanatokban születik.

Zendaya és Tom Holland

A Tom Holland főszereplésével készült Pókember-trilógiában az álompár fogalma is új értelmet nyert. Zendaya és Tom Holland már több mint öt éve alkotnak egy párt. A színésznő nemrég egy podcastban mesélt arról, miért érzi úgy, hogy Holland számár az igazi. „Már elsőre láttam, hogy ő az én emberem, mert egyáltalán nem vagyok ideges a közelében” – árulta el a színésznő, aki a Pókember: Hazatérés meghallgatásán találkozott először szerelmével, aki a stresszes helyzetben teljesen megnyugtatta. „Miatta lenyugodtam. Egy ilyen olvasópróbán a főszereplők közti kémiát tesztelik. És ő már akkor is nagyon kedves volt velem” – mondta Zendaya a megismerkedésükről.

Tom Holland és Zendaya.

Forrás: Penske Media

David Beckham és Victoria Beckham

Örök kérdés, hogy létezik-e szerelem első látásra. Ha David Beckhamet kérdezzük, akkor viszont nincs kérdés! A futballsztár állítólag első látásra beleszeretett Victoriába, amikor meglátta a Say You'll Be There című Spice Girls-videóban. „Látod azt a lányt abban a rövid, sötét ruhában? Őt fogom feleségül venni” – mondta egy barátjának.

David Beckham és Victoria Beckham

Forrás: Getty Images

Natalie Portman és Benjamin Millepied

Natalie Portman többet köszönhet a 2010-es Fekete hattyú című filmnek, mint élete első Oscar-díját: leendő férjét is a forgatáson ismerte meg. Darren Aronofsky pszicho-thrillerében Natalie egy tehetséges, de gátlásos balerinát alakít. Benjamin Millepied pedig koreográfusként segített a stábnak. A közös munka során szerelem szövődött a gyönyörű színésznő és a táncos között. A francia balettművészt a színésznő már azzal elvarázsolta, hogy elsöprő elszántsággal dolgozott a táncpróbákon – amelyekre már a film forgatása előtt is járt. Millepied két évvel a film bemutatója után feleségül is vette Portmant, és a házaspár azóta már két gyermeket is nevel.