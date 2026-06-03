Heidi Klum 53 évesen dobta le a textilt és mi csak ámulunk − FOTÓ

Heidi Klum ismét bebizonyította, hogy a kor számára valóban csak egy szám. A német szupermodell hétfőn ünnepelte 53. születésnapját, amelyet egy látványos bikinikampánnyal tett még emlékezetesebbé. A Calzedonia 2026-os nyári kollekciójának arcaként Malibu homokos tengerpartján pózolt, és a fotók láttán nehéz lenne elhinni, hogy már több mint három évtizede meghatározó szereplője a divatvilágnak.

Heidi Klum bikinikampányban mutatta meg magát.

Forrás: Getty Images

53 éves lett Heidi Klum: és az új bikinikampány fotói láttán senki sem hiszi el a korát Heidi Klum 53. születésnapján új bikinikampánnyal jelentkezett.

A modell Malibu partjain pózolt a 2026-os nyári kollekció darabjaiban.

Heidi Klum a modellkedés mellett továbbra is aktív a televíziózás és a filmes világában is.

A kampányban Heidi különböző fazonú, merész bikinikben látható, miközben a kaliforniai életérzés könnyed és gondtalan hangulatát idézi meg. A márka szerint a fotósorozat célja az volt, hogy bemutassa a kollekció sokszínűségét, miközben tökéletesen visszaadja a napsütötte nyári napok hangulatát.

Klum azonban nem csak modellként maradt aktív. Nemrég visszatért a Project Runway műsorába, emellett pedig egy rövid szerep erejéig a várva várt Az ördög Pradát visel 2. című filmben is feltűnt. Ehhez egy interjúban azt is elárulta, hogy most különösen örült annak, hogy ezúttal a jelenetét nem vágták ki a végleges változatból.

Egyébként a négygyerekes sztár szerint a kíváncsiság és az új kihívások keresése tartja fiatalon. Bár saját bevallása szerint nem színésznő, mindig szívesen próbál ki új dolgokat, legyen szó filmekről, televíziós szereplésekről vagy éppen egy új divatkampányról.

Ezek is érdekelhetnek: