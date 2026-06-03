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Heidi Klum 53 évesen dobta le a textilt és mi csak ámulunk − FOTÓ

bikinimodell kampány Heidi Klum
Bikiniben Malibuban. Heidi Klum születésnapi együttműködése mindent megmutat a modellből.
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Heidi Klum ismét bebizonyította, hogy a kor számára valóban csak egy szám. A német szupermodell hétfőn ünnepelte 53. születésnapját, amelyet egy látványos bikinikampánnyal tett még emlékezetesebbé. A Calzedonia 2026-os nyári kollekciójának arcaként Malibu homokos tengerpartján pózolt, és a fotók láttán nehéz lenne elhinni, hogy már több mint három évtizede meghatározó szereplője a divatvilágnak.

Heidi Klum bikinikampányban mutatta meg magát.
Heidi Klum bikinikampányban mutatta meg magát.
Forrás:  Getty Images

53 éves lett Heidi Klum: és az új bikinikampány fotói láttán senki sem hiszi el a korát

  • Heidi Klum 53. születésnapján új bikinikampánnyal jelentkezett.
  • A modell Malibu partjain pózolt a 2026-os nyári kollekció darabjaiban.
  • Heidi Klum a modellkedés mellett továbbra is aktív a televíziózás és a filmes világában is.

A kampányban Heidi különböző fazonú, merész bikinikben látható, miközben a kaliforniai életérzés könnyed és gondtalan hangulatát idézi meg. A márka szerint a fotósorozat célja az volt, hogy bemutassa a kollekció sokszínűségét, miközben tökéletesen visszaadja a napsütötte nyári napok hangulatát.

Klum azonban nem csak modellként maradt aktív. Nemrég visszatért a Project Runway műsorába, emellett pedig egy rövid szerep erejéig a várva várt Az ördög Pradát visel 2. című filmben is feltűnt. Ehhez egy interjúban azt is elárulta, hogy most különösen örült annak, hogy ezúttal a jelenetét nem vágták ki a végleges változatból.

Egyébként a négygyerekes sztár szerint a kíváncsiság és az új kihívások keresése tartja fiatalon. Bár saját bevallása szerint nem színésznő, mindig szívesen próbál ki új dolgokat, legyen szó filmekről, televíziós szereplésekről vagy éppen egy új divatkampányról.

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