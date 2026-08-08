A hűtőszekrény az otthonunk egyik legfontosabb háztartási gépe, hiszen a nap 24 órájában működik, hogy biztonságos hőmérsékleten tartsa az élelmiszereket.

4 hiba, amivel időnap előtt kinyírod hűtődet – Te melyiket követed el közülük?

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Így lesz 15 helyett 8 év a hűtő élettartama

Ian Palmer-Smith hűtőgépszerelő szerint egy átlagos készüléknek 10–15 évig kellene működnie, de ez az idő akár nyolc-kilenc évre is csökkenhet, ha nem figyelünk. Nézzük, mit ne tegyünk rendszeresen.

1. Ne zsúfoljuk túl!

Az egyik leggyakoribb hiba a hűtőszekrény túlpakolása. Bár ünnepek előtt vagy nagyobb családi események idején ez átmenetileg elkerülhetetlen lehet, a szakemberek szerint nem szabad állandó állapottá válnia. A túlzsúfoltság esetén nem elsősorban a súly jelent problémát, hanem az, hogy a hideg levegő nem tud megfelelően áramolni. Palmer-Smith egyszerű ellenőrzési módszert is javasol: „Ha nem látsz benne teret, akkor túl van terhelve. Ez simán ellenőrizhető szemmel” − idézi a Huffington Post.

2. Ne nyitogassuk folyton az ajtaját!

A másik gyakori hiba a hűtőszekrény ajtajának túl gyakori nyitogatása. Hogy ez miért baj? Minden ajtónyitáskor meleg, párás levegő jut a készülékbe.„Ha folyamatosan nyitogatod a hűtőszekrényt, csak hogy lásd, mi van benne, nedvesség halmozódhat fel, mert az otthonodban lévő 21 fokos levegő egy 14 fokos hűtőszekrénybe kerül” – mondta a szakember. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hűtőnek akár négy-hat órára is szüksége lehet a megfelelő hőmérséklet visszaállításához.

3. Ne tegyük bele forrón az ételt!

A szakemberek szerint az is gyakori hiba, hogy sokan az ételt forrón teszik a hűtőbe. A meleg ételből felszálló gőz növeli a készülék belsejének páratartalmát, ami tönkreteszi a kompresszort.

4. Megfelelően állítsd be a hőmérsékletet!

A negyedik gyakori hiba a nem megfelelő hőmérséklet-beállítás. Palmer-Smith szerint sokan túl hidegre vagy éppen nem elég hidegre állítják a készüléket. „Ha túl hideg vagy túl meleg van benne, a hűtőszekrénynek keményebben kell dolgoznia, ami csökkenti az élettartamát” – figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a hűtőszekrény hőmérséklete 3-5 Celsius fok legyen.