Újabb részletek Presley Gerber haláláról: egy orvosnak is köze lehet a tragédiáról

Presley Gerber egy rehabilitációs intézményben halt meg, halálának pontos okát azonban egyelőre nem állapították meg. A boncolást már elvégezték, de a toxikológiai és további vizsgálatok eredménye még nem készült el.

Presley Gerber halála: egy orvosnak jogi követezményekkel kell szembenéznie

Forrás: Instagram

A TMZ az ügyet közvetlenül ismerő, Presley-hez közel álló forrásokra hivatkozva azt írja, hogy egy orvos ketamint írt fel a fiatal modellnek. A források szerint az doktor tudott arról is, hogy Presley-nek korábban gondjai voltak a szerhasználattal.

A ketamint bizonyos esetekben függőség kezelésére is alkalmazzák, ez azonban nem tartozik az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA által jóváhagyott elsődleges felhasználási területei közé. Presley környezetében értetlenül állnak az orvos döntése előtt, mert a ketamin már korábban is problémát okozott a fiatal férfinek. A lap azt írja, az orvosnak akár jogi következményekkel is szembe kellene néznie. Fontos megjegyezni, hogy a toxikológiai vizsgálatok eredményeire még várnak, a forrás állítását még semmi sem bizonyítja.

Presley Gerber vasárnap halt meg abban a rehabilitációs intézményben, ahová nem sokkal korábban jelentkezett be. Felmerült a túladagolás gyanúja, de a hivatalos halálokot továbbra is vizsgálják. Azok, akik röviddel a halála előtt találkoztak vele, azt állították, hogy az intézménybe érkezésekor úgy tűnt, valamilyen szer hatása alatt áll. A rendőrök a rehabilitációs központ több lakóját is meghallgatták, hogy pontosabban rekonstruálhassák a történteket.

Presley Gerber élete képekben - Galéria: