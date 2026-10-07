Visszakulloghat Amerikába Harry és Meghan − Kínos ügy lehetetlenítheti el őket az Egyesült Királyságban

Harry herceg és Meghan Markle alig több mint egy hónapja tértek vissza az Egyesült Királyságba, de máris felmerült, hogy ismét az Egyesült Államokban folytathatják életüket. Egy királyi kommentátor szerint ennek egyetlen oka lehet, ami úgy tűnik, nem rendeződik. Harry és Meghan lehet, nem sokáig maradnak Angliában.

Harry és Meghan egyáltalán nem biztos, hogy az Egyesült Királyságban maradnak.

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Harry és Meghan nehézségekkel néznek szembe

A sussexiek több mint hat évvel azután tértek vissza brit földre, hogy megkezdték új életüket az Egyesült Államokban. A pár gyermekeivel, a hétéves Archie-val és az ötéves Lilibettel a Cotswoldsban él, de komoly nehézségekkel kell megküzdeniük. Előbb gyerekeiket vették ki pár nap után biztonsági okokból az első választott iskolájukból, Károly király pedig hivatalos levélben erősítette meg, hogy Harry és Meghan nem dolgozó királyi családtagok.

Kompromisszumos megoldás lehetséges, de Harrynek nem biztos, hogy az elég A pár brit életének egyik legfontosabb kérdése továbbra is a biztonságuk. A hírek szerint Harry és Meghan akár ismét az Egyesült Államokba költözhet, ha nem sikerül rendezniük az államilag finanszírozott védelmüket. Az adófizetők szerint ez azonban nem jár nekik, úgy vélik, ha telik a luxuséletre, akkor teljen erre is. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor éppen ezért nem zárja ki, hogy Harry és Meghan végül visszatér az Egyesült Államokba. „Nem tervezik jól a dolgokat, a megállapodásaik zűrösek. Visszatérhetnek az Egyesült Államokba, mert itt bármi megtörténhet velük” − idézi az Express. Fitzwilliams szerint várható valamiféle kompromisszum a biztonsági kérdésben, az azonban egyelőre kérdéses, hogy ez elegendő lesz-e Harry számára.

És a nagy kérdés: egyáltalán miért tértek vissza?

A királyi kommentátor arra is kitért, miért gondolta jó ötletnek Harry és Meghan, hogy több mint hat évvel a távozásuk után visszatérnek, pláne, hogy akkor az Amerikába költözésük egyik oka volt, hogy túlságosan is rivaldefényben voltak.

Fitzwilliams szerint az egyik lehetséges tényező Diana hercegné halálának közelgő 30. évfordulója, de szerepet játszhat az is, hogy a jövő évi Invictus Játékokat Birminghamben rendezik meg és Harry szeretné, ha azon az édesapja, Károly király is részt venne. A leggyakrabban emlegetett magyarázat ugyanakkor az, hogy Harry és Meghan gyermekeiket az Egyesült Királyságban szeretnék taníttatni. Arról is beszélnek, hogy egy készülő Diana-filmhez, amit a Netflix venne meg, gyűjtenek anyagot.

Richard Fitzwilliams szerint Harry és Meghan visszatérését a királyi család sem érti teljesen. Úgy véli, ők is úgy gondolják, hogy biztosan jobban érezték magukat, amikor a világ másik felén voltak és Károlynak valamint Vilmoséknak is csak nyűg a jelenlétük.

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