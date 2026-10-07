Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 7., szerda Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
visszavonuló

Visszakulloghat Amerikába Harry és Meghan − Kínos ügy lehetetlenítheti el őket az Egyesült Királyságban

visszavonuló Egyesült Királyság Meghan Markle Harry herceg
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Dugába dőlhet a sussexi pár terve. Királyi szakértő szerint Harry és Meghan előbb térhet vissza az Egyesült Királyságba, mint bárki gondolta volna.

Harry herceg és Meghan Markle alig több mint egy hónapja tértek vissza az Egyesült Királyságba, de máris felmerült, hogy ismét az Egyesült Államokban folytathatják életüket. Egy királyi kommentátor szerint ennek egyetlen oka lehet, ami úgy tűnik, nem rendeződik. Harry és Meghan lehet, nem sokáig maradnak Angliában. 

Harry és Meghan egyáltalán nem biztos, hogy az Egyesült Királyságban maradnak.
Harry és Meghan egyáltalán nem biztos, hogy az Egyesült Királyságban maradnak.
Forrás: NORTHFOTO

Harry és Meghan nehézségekkel néznek szembe

A sussexiek több mint hat évvel azután tértek vissza brit földre, hogy megkezdték új életüket az Egyesült Államokban. A pár gyermekeivel, a hétéves Archie-val és az ötéves Lilibettel a Cotswoldsban él, de komoly nehézségekkel kell megküzdeniük. Előbb gyerekeiket vették ki pár nap után biztonsági okokból az első választott iskolájukból, Károly király pedig hivatalos levélben erősítette meg, hogy Harry és Meghan nem dolgozó királyi családtagok.

Kompromisszumos megoldás lehetséges, de Harrynek nem biztos, hogy az elég

A pár brit életének egyik legfontosabb kérdése továbbra is a biztonságuk. A hírek szerint Harry és Meghan akár ismét az Egyesült Államokba költözhet, ha nem sikerül rendezniük az államilag finanszírozott védelmüket. Az adófizetők szerint ez azonban nem jár nekik, úgy vélik, ha telik a luxuséletre, akkor teljen erre is. Richard Fitzwilliams királyi kommentátor éppen ezért nem zárja ki, hogy Harry és Meghan végül visszatér az Egyesült Államokba. „Nem tervezik jól a dolgokat, a megállapodásaik zűrösek. Visszatérhetnek az Egyesült Államokba, mert itt bármi megtörténhet velük” − idézi az Express. Fitzwilliams szerint várható valamiféle kompromisszum a biztonsági kérdésben, az azonban egyelőre kérdéses, hogy ez elegendő lesz-e Harry számára. 

És a nagy kérdés: egyáltalán miért tértek vissza?

A királyi kommentátor arra is kitért, miért gondolta jó ötletnek Harry és Meghan, hogy több mint hat évvel a távozásuk után visszatérnek, pláne, hogy akkor az Amerikába költözésük egyik oka volt, hogy túlságosan is rivaldefényben voltak.

Fitzwilliams szerint az egyik lehetséges tényező Diana hercegné halálának közelgő 30. évfordulója, de szerepet játszhat az is, hogy a jövő évi Invictus Játékokat Birminghamben rendezik meg és Harry szeretné, ha azon az édesapja, Károly király is részt venne. A leggyakrabban emlegetett magyarázat ugyanakkor az, hogy Harry és Meghan gyermekeiket az Egyesült Királyságban szeretnék taníttatni. Arról is beszélnek, hogy egy készülő Diana-filmhez, amit a Netflix venne meg, gyűjtenek anyagot. 

Richard Fitzwilliams szerint Harry és Meghan visszatérését a királyi család sem érti teljesen. Úgy véli, ők is úgy gondolják, hogy biztosan jobban érezték magukat, amikor a világ másik felén voltak és Károlynak valamint Vilmoséknak is csak nyűg a jelenlétük. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán lánya felnőtt nő lett: ilyen gyönyörű a 18 éves Zorka

Bereczki Zorkát születi tudatosan óvták a nyilvánosságtól, most azonban, hogy nagykorú lett, már maga dönthet arról, mikor és hogyan szeretne szerepelni. A 18 éves lány most először adott közös interjút édesanyjával, Szinetár Dórával.

Kiderült Szabó Zsófi kisfiának neve: különleges nevet választottak a babának

A hétvégén megszületett Szabó Zsófi második gyermeke. A műsorvezető a TV2 Mokka című műsorában beszélt először részletesebben az elmúlt napokról, és azt is elárulta, milyen nevet kapott újszülött kisfia.

Nem Györgynek hívják otthon a herceget – Ezt a becenevet használja Katalin és Vilmos

A leendő királyt korábbi iskolatársai lepték meg azzal a névvel, amely végül még a családi otthonba is begyűrűzött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu