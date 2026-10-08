Meghan Markle kész megalázkodni Vilmos és Katalin előtt? Váratlan hírek érkeztek

Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságba való visszaköltözésük után sok mindenen elgondolkozott a sussexi pár. Meghan Markle és Harry herceg megbánták az Oprah Winfrey-nek adott 2021-es botrányos interjújukat, ezzel ugyanis még mélyebbre ásták az árkot, ami elválasztotta őket a királyi családtól a Megxit után. Mostmár szeretnék rendezni a kapcsolatukat a királyi családdal, Meghan Markle bocsánatot is kérne Vilmos hercegtől, Katalin hercegnétől, Kamilla királynétól és Károly királytól. Ám a valódi béküléshez Harry hercegnek is vezekelnie kell.

Harry herceg és Meghan Markle elhíresült interjúja Oprah Winfrey-vel 2021 márciusában.

Forrás: NORTHFOTO

Meghan Markle bocsánatkérése öt év után érkezhet

A 2021-es Oprah Winfrey-nek adott interjúban Meghan Markle több súlyos állítást is megfogalmazott. Beszélt például arról, hogy várandóssága alatt a palotában aggódtak azért, milyen színű bőre lesz Archie-nak. Harry később azt mondta, hogy szerinte inkább tudattalan előítéletről volt szó, nem pedig szándékos rasszizmusról. Meghan azt is elárulta, hogy az esküvője előtt Katalin hercegné megríkatta őt, a vita pedig a koszorúslányruhákkal volt kapcsolatos. Egy bennfentes szerint azonban a házaspár ma már másként tekint a történtekre.

„Az Egyesült Államokba költözésükkel kapcsolatban az egyetlen nagy megbánásuk az Oprah-nak adott interjújuk” – állította a forrás, aki szerint Meghan kész személyesen is bocsánatot kérni a kijelentéseiért.

Harry hercegnek is van miért bocsánatot kérnie

A bocsánatkérés valószínűleg sokat lendítene az ügyükön, de a királyi család békülésének lehet még egy komoly akadálya, mégpedig Harry herceg 2023-ban megjelent Tartalék című könyve, amiben talán még komolyabb kijelentéseket tett, mint az Oprah-interjúban. A herceg ebben többek között azt állította, hogy Vilmos 2019-ben a földre lökte, testvérét pedig legfőbb ellenségének nevezte. Kamilláról sem festett hízelgő képet, édesapját pedig érzelmileg távolságtartó szülőként mutatta be. Az Express szerint ezért nem elegendő, ha Meghan vállalja a felelősséget. Harrynek is bocsánatot kellene kérnie, és bizonyítania, hogy képes visszaszerezni családja bizalmát.