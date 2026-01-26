Meghan Markle idei első nyilvános szereplésén tarolt visszafogott eleganciájával – Fotók

Meghan Markle és Harry herceg ezúttal a Sundance Filmfesztiválon jelentek meg. Ez volt a hercegné 2026-os első nyilvános szereplése: az eseményen a Sütikirálynők című dokumentumfilm premierjét tartották.

Meghan Markle letisztult szettben jelent meg az eseményen.

Forrás: Northfoto

A Sütikirálynők dokumentumfilm premierje apropóján bukkant fel a hercegi pár a Sundance Filmfesztiválon.

Meghan Markle 2026-os első nyilvános szereplésén egyszerű, fekete trapéznadrágot és pulóvert viselt, üde, természetes sminkkel és laza hajjal.

Harry herceg is lazább, hétköznapi öltözéket választott, harmonizálva felesége stílusával.

A 91 perces film négy cserkészlány életét mutatja be, az ambíció és a csapatmunka jegyében, személyes kötődéssel Meghanhez.

A világpremiert január 25-én tartják.

Meghan Markle feketében is mindent vitt

Meghan Markle a visszafogott elegancia jegyében jelent meg a Sundance Filmfesztiválon, mégis minden tekintetet magára vont. A hercegné általában drámai, kifinomult szettjeiről ismert, most azonban a kényelem és egyszerűség mellett döntött: fekete trapéznadrágot és hozzá illő pulóvert viselt, melyet üde, természetes smink és lazán hordott haj egészített ki. Harry herceg is a formális öltözetet mellőzte, így a pár tökéletes összhangot alkotott a nyilvános szereplésen.

Hétköznapi szettben is remekül festett Meghan és Harry

Forrás: Getty Images North America

Bemutatták Meghanék új dokumentumfilmjét

A megjelenés apropóját Meghan és Harry új dokumentumfilmje adta, amely négy fiatal cserkészlány életét követi nyomon. A 91 perces alkotást Alysa Nahmias rendezte, az Archewell Productions, a Beautiful Stories és az AJNA Films együttműködésével. A film témája az ambíció és a csapatmunka, és személyes kötődésű Meghan számára: Kaliforniában nőtt fel, maga is cserkészlány volt, édesanyja pedig a cserkészcsapat vezetőjeként vett részt a közösség életében. A hercegné korábban podcast-interjúban emlékezett vissza arra, hogy már fiatalon is vállalkozói tevékenységekbe kezdett, például sütemények árusításába – írja a People magazin.

A Sütikirálynők világpremierje január 25-én lesz

Forrás: Getty Images North America

A filmfesztiválra néhány nappal azután került sor, hogy Harry herceg visszatért Londonba, hogy folytassa jogi hadjáratát a brit bulvárlapok ellen. A herceg – aki Elizabeth Hurley-vel, Elton Johnnal és más ismert személyekkel együtt beperelte a Daily Mailt – a legutóbbi perben is kiállt magánélete védelméért, hangsúlyozva, hogy a média az elmúlt években jelentős terhet rótt feleségére, Meghan Markle-re.