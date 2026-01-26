Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sussex Royal

Meghan Markle idei első nyilvános szereplésén tarolt visszafogott eleganciájával – Fotók

Sussex Royal Meghan Markle Harry herceg
Rideg Léna
2026.01.26.
Harry hercegék a Sundance Filmfesztiválon mutatták be új dokumentumfilmjüket, a Sütikirálynők című alkotást. Meghan Markle egy visszafogott, fekete szettben jelent meg, mégis minden tekintetet magára vont.

Meghan Markle és Harry herceg ezúttal a Sundance Filmfesztiválon jelentek meg. Ez volt a hercegné 2026-os első nyilvános szereplése: az eseményen a Sütikirálynők című dokumentumfilm premierjét tartották.

Meghan Markle letisztult szettben jelent meg az eseményen.
Forrás: Northfoto
  • A Sütikirálynők dokumentumfilm premierje apropóján bukkant fel a hercegi pár a Sundance Filmfesztiválon.
  • Meghan Markle 2026-os első nyilvános szereplésén egyszerű, fekete trapéznadrágot és pulóvert viselt, üde, természetes sminkkel és laza hajjal.
  • Harry herceg is lazább, hétköznapi öltözéket választott, harmonizálva felesége stílusával.
  • A 91 perces film négy cserkészlány életét mutatja be, az ambíció és a csapatmunka jegyében, személyes kötődéssel Meghanhez.
  • A világpremiert január 25-én tartják.

Meghan Markle feketében is mindent vitt

Meghan Markle a visszafogott elegancia jegyében jelent meg a Sundance Filmfesztiválon, mégis minden tekintetet magára vont. A hercegné általában drámai, kifinomult szettjeiről ismert, most azonban a kényelem és egyszerűség mellett döntött: fekete trapéznadrágot és hozzá illő pulóvert viselt, melyet üde, természetes smink és lazán hordott haj egészített ki. Harry herceg is a formális öltözetet mellőzte, így a pár tökéletes összhangot alkotott a nyilvános szereplésen.

SALT LAKE CITY, UTAH - JANUARY 24: (L-R) Prince Harry, Duke of Sussex, Amy Redford and Meghan, Duchess of Sussex attend the Salt Lake City celebration and premiere of "Cookie Queens" during the 2026 Sundance Film Festival at Rose Wagner Performing Arts Center on January 24, 2026 in Salt Lake City, Utah. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Sundance Film Festival )
Hétköznapi szettben is remekül festett Meghan és Harry
Forrás: Getty Images North America

Bemutatták Meghanék új dokumentumfilmjét

A megjelenés apropóját Meghan és Harry új dokumentumfilmje adta, amely négy fiatal cserkészlány életét követi nyomon. A 91 perces alkotást Alysa Nahmias rendezte, az Archewell Productions, a Beautiful Stories és az AJNA Films együttműködésével. A film témája az ambíció és a csapatmunka, és személyes kötődésű Meghan számára: Kaliforniában nőtt fel, maga is cserkészlány volt, édesanyja pedig a cserkészcsapat vezetőjeként vett részt a közösség életében. A hercegné korábban podcast-interjúban emlékezett vissza arra, hogy már fiatalon is vállalkozói tevékenységekbe kezdett, például sütemények árusításába – írja a People magazin.

A Sütikirálynők világpremierje január 25-én lesz
Forrás: Getty Images North America

A filmfesztiválra néhány nappal azután került sor, hogy Harry herceg visszatért Londonba, hogy folytassa jogi hadjáratát a brit bulvárlapok ellen. A herceg – aki Elizabeth Hurley-vel, Elton Johnnal és más ismert személyekkel együtt beperelte a Daily Mailt – a legutóbbi perben is kiállt magánélete védelméért, hangsúlyozva, hogy a média az elmúlt években jelentős terhet rótt feleségére, Meghan Markle-re.

