Harryék luxusélete súlyos milliókat emészt fel: a herceg azt szeretné, ha a felesége is keresne némi pénzt

A 42 éves Harry herceg a költözésük óta folyamatosan ingázik Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között különböző jótékonysági rendezvények és előadások miatt. Felesége ezzel szemben jóval csendesebb életet él, amióta a pár visszatért Nagy-Britanniába. A 45 éves Meghan Markle állítólag csak pilatesre jár, a Kaliforniából érkező barátnőit fogadja, és Ellen DeGeneresszel is látták már egy pubban iszogatni. A hercegi párt jól ismerő informátor szerint Meghan jelenleg „az áloméletét éli”, Harryre viszont jóval nagyobb teher hárul. „Harry azt szeretné, ha Meghan dolgozna” – mondta a királyi bennfentes.

Harry hercegen egyre nagyobb a teher, súlyos pénzek kellenek a luxusélethez

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Évi egymillió dollárt emészt fel Harry herceg és Meghan Markle montecitói háza

A pár pénztárcáját állítólag különösen megterheli a kaliforniai Montecitóban található ingatlanuk. A ház a Nagy-Britanniába költözésük óta üresen áll, fenntartása azonban becslések szerint évente egymillió dollárba kerül.

„Harry mindent megtesz azért, hogy a felszínen tartsa a családot, de az, hogy megtartják Montecitót, nagyon megterhelik a költségvetésüket” – állította a forrás.

Ismerőseik szerint egyre nagyobb nyomás nehezedik Harryre amiatt, hogy neki kell finanszíroznia a család luxuséletét. Meghan pedig továbbra is ragaszkodik a kaliforniai ingatlanhoz. Egyfajta biztonsági tartalékként tekint a házra, arra az esetre, ha a nagy-britanniai életük mégsem úgy alakulna, ahogyan remélik.

Meghiúsulhat Meghan Markle visszatérése a filmvilágba

Az anyagi problémák mellett Meghan Markle karrierje is megtorpant. Korábbi ügynöke, Ari Emanuel a múlt héten megerősítette, hogy már nem képviseli a hercegnét.

„Az a nagyszerű benne, hogy ezzel már nem kell foglalkoznom” – mondta röviden.

A történtek állítólag rosszul érintették Meghant. A hercegné egyik barátnője „megalázónak” nevezte a történteket, és azt állította, hogy az eset elvette Meghan kedvét a színészettől, „különösen úgy, hogy az egyik vezető brit rendező sem akar vele dolgozni”.

Ezzel valószínűleg a Nagy-Britanniába tervezett színészi visszatérése is lekerülhetett a napirendről.