Kitálalt egy barát: Archie-ra és Lilibetre Harry és Meghan jelenti a legnagyobb veszélyt

Harry herceg és Meghan Markle hetek óta ismét az Egyesült Királyságban tartózkodnak, gyermekeiket, Archie-t és Lilibetet pedig egy brit magániskolába íratták be. Bár az intézmény pazar, a sussexi pár aggódik a gyerekekért. Annyira féltik őket, hogy pont abból lehet baj.

Harry és Meghan aggódnak a gyerekeik biztonságáért.

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Harry és Meghan maguk viszik és hozzák a gyerekeket

Harry és Meghan az elmúlt időszakban többször is hangsúlyozták, hogy gyermekeik védelme kiemelt fontosságú számukra. A herceg korábban jogi úton is megpróbálta elérni, hogy családja brit tartózkodásuk idején megfelelő rendőri védelmet kapjon, ám tavaly elveszítette a pert. A pár jelenleg saját költségén gondoskodik a védelemről, ami most különösen érzékeny pont, a gyerekek iskolája miatt. A tanintézmény pontos helyét és nevét természetesen nem hozzák nyilvánosságra, de azt tudni, hogy Harryék ragaszkodnak ahhoz, hogy személyesen vigyék és hozzák a gyerekeket. Éppen ez az a napi rutin, amely egy, a családhoz közel álló forrás szerint a legnagyobb aggodalomra ad okot.

Hova járnak majd iskolába Harry és Meghan gyerekei? Harry herceg gyerekei, a hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő egy olyan előkészítő magániskolába jár majd, amelynek éves tandíja meghaladja a 35 ezer dollárt, vagyis a 11 millió forintot - gyerekenként. Nem sokkal a tanévkezdés előtt az intézmény a szülőknek is levelet küldött, amelyben arra figyelmeztette őket, hogy ne készítsenek fényképeket és videókat a diákokról. A magániskola felszereltsége jóval túlmutat a hagyományos intézményekén, amiről bővebben itt írtunk.

A gyerekek iskolába járása lehet a legnagyobb kockázat

A The Telegraph beszámolója szerint a család biztonsági szempontból elsősorban az iskolába vezető és onnan hazafelé tartó út miatt aggódhat. Az ismétlődő, könnyen kiszámítható napi rutin ugyanis megnehezítheti a megfelelő védelem biztosítását, miközben Harry és Meghan nem szeretnék másra bízni a gyerekek fuvarozását. A család egyik barátja így fogalmazott: „Egyértelműen ez jelenti a legnagyobb aggodalmat. Ez hordozza magában a legtöbb veszélyt.” Meghan azonban már korábban is világossá tette, mennyire fontos számára, hogy saját maga dönthessen gyermekei védelméről és ebből most sem enged.