Kiszivárogtak Harry herceg és Meghan Markle karácsonyi tervei – Van egy közeli családtag, aki biztosan velük lesz

Hat év után ismét az Egyesült Királyságban él Harry herceg és Meghan Markle, ám a nagy családi békülésre még nem került sor. Bár a sussexi herceg állítólag többször is beszélt telefonon édesapjával, III. Károly királlyal, személyesen még nem találkoztak.

Harry herceg és Meghan Markle még nem találkozott Károly királlyal.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Harry herceg és Meghan Markle kétlaki életet élne?

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban léptek ki a dolgozó királyi családtagok közül és Montecitóban telepedtek le. Bár most újra az Egyesül Királyságban élnek, amerikai otthonukat is meghagyták, tehát oda bármikor visszatérhetnek. A Page Six információi szerint a cél az, hogy kétlaki életet élnek majd, ám arról nem beszélnek, hogy Archie és Lilibet iskoláztatásával ezt hogyan tudják összeegyeztetni.

Miért nem találkozott még Harry az édesapjával?

Bár a hírek szerint Harry többször is telefonált III. Károly királynak, személyesen még nem találkoztak. A források ezt részben azzal magyarázzák, hogy a király és Kamilla királyné a skóciai Balmoral kastélyban vannak, Vilmos herceg, Katalin hercegné és gyermekeik, György, Sarolta és Lajos szintén odautaztak. A királyi pár emellett Londonba is ellátogatott, október 27-én pedig a Karib-térségbe utaznak, így még csak tervben sincs, hogy mikor fogadják Harryéket. Egy királyi bennfentes a lapnak így fogalmazott: „Mindenki abban reménykedik, hogy apa és fia szorosabb, de egyben bizalmasabb kapcsolatot ápolhatnak majd. Nem segít, ha minden alkalommal, amikor találkoznak vagy beszélnek, kiszivárog az információ.”

A beszámoló szerint a feszültséget Charles Spencer, Diana hercegné testvérének új, Dianáról szóló könyve is fokozta. Spencer, akivel Harry nagyon jóban van, nyáron meg is látogatta, azt állítja ugyanis, hogy Károly annak idején telefonon azt mondta Dianáról, hogy a halála után hamarosan elfelejtik. A királyi család ezt cáfolta.

Harryt megviselte a Megxit

Harry korábban arról is beszélt, milyen lelki megpróbáltatást jelentett számára a királyi életből való kilépés. Nemrégiben felidézte, hogy a 2020 márciusi Megxit után két hétre depresszióba esett, és úgy összeomlott, mint még soha. A sussexi herceg saját bevallása szerint úgy érezte haszontalanná vált, miután feleségével elhagyták az Egyesült Királyságot.