Az Off Campus-sorozat mindent letarolt: még Jennifer Lopez is nyilatkozott róla

A Prime Video legújabb romantikus sikersorozata valósággal felrobbantotta az internetet, ráadásul egy ikonikus divatpillanat is újjáéledt a képernyőn. Mutatjuk, mit reagált Jennifer Lopez az Off Campus-sorozatra!

Alig néhány napja indult el a Prime Video legújabb dobása, de máris kijelenthetjük: az Off Campus-sorozat lett a tavasz legforróbb szenzációja. A romantikus és erotikus jelenetek azonnal belopták magukat a szívünkbe, arról nem is beszélve, hogy egy ikonikus divatpillanatot is felelevenítettek. Nézd meg, hogyan hozták vissza Jennifer Lopez zöld ruhás momentumát!

Még Jennifer Lopez is odavan az Off Campus-sorozatért!
Most mindenki megszállottja az Off Campus-sorozatnak 

  • Az Elle Kennedy romantikus könyveit feldolgozó sorozatadaptáció hatalmas sikert aratott.  
  • A hokis románc mellett részesülhettünk humoros jelentekben és divatpillanatokban is.  
  • A sorozat egyik részében Jennifer Lopez ikonikus 2000-es évekbeli ruháját hozták elő, amire a popdíva is reagált! 

A május 13-án debütált széria azonnal nézettségi rekordokat döntött, a legfülledtebb és legromantikusabb jelenetek pedig futótűzként terjednek a közösségi médiában. A legnépszerűbb mégis az a mozzanat lett, amelyben az Allie karakterét alakító Mika Abdalla egy igazi poptörténeti relikviában, Jennifer Lopez legendás zöld ruhájának a hű másolatában tűnik fel. 

Jlo és Maverick: szerelem első látásra  

Az Off Campus története szerint a romantikus szikra akkor lobban fel Allie és Dean között, amikor útjaik keresztezik egymást egy fergeteges jelmezes buliban. Allie Hayes (Mika Abdalla) nem bízta a véletlenre a jelmezválasztást: a globális popsztár, Jennifer Lopez 2000-es Grammy-gálán viselt, mélyen dekoltált, dzsungelmintás Versace ruhájának replikájában bűvöli el a Briar Egyetem jóképű hokisát, aki nem mellesleg Mavericknek öltözött a Top Guból. A könyvadaptációkért rajongó nézők egyszerűen imádják a dinamikát, ami Allie és Dean között vibrál, a divatrajongók pedig azonnal kiszúrták a zseniális jelmezválasztást. 

Jennifer Lopez zöld ruhája 

A legendás mintát először Amber Valletta mutatta be a Versace 2000-es tavaszi/nyári kollekciójának kifutóján még 1999-ben. Az igazi popkulturális ikonná vált darabot az 56 éves Jennifer Lopez 2019-ben egy újragondolt verzióban is viselte. Mivel a TikTokot és az Instagramot is elárasztották a sorozatból kivágott részletek, egyáltalán nem meglepő, hogy a videó magához az ihletadó dívához is eljutott. Jennifer Lopez nem rejtette véka alá a lelkesedését: megosztotta a jelenetet a saját X-profilján, és nyilvánosan imádatát fejezte ki az Off Campus-sorozat iránt. A popsztár egy rövid, de annál velősebb kommenttel dicsérte a sorozatot a megosztásában: 

"Imádom ezt a sorozatot!" (love this shooooww!) 

Nem csoda, hogy Mika Abdalla is hatalmas lelkesedéssel nyilatkozott arról, milyen volt forgatni ezt a kulcsfontosságú jelenetet Stephen Kalyn oldalán, elvégre nem mindennap kap az ember lánya közvetlen dicséretet magától J.Lótól! 

