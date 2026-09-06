Rajongók, figyelem! Biztosan érkezik az Off Campus 3. évada

Az idei év egyik legnagyobb sikere volt a jéghokis romantikus sorozat, az Off Campus a Prime-on, ami egy pillanat alatt elrabolta a csajok – és néhány pasi- szívét is.

Az Off Campus az idei év legnagyobb sikere volt.

Forrás: Prime Video/Liane Hentscher

Az Off Campus nem áll meg az első évadnál

A sztori olyan népszerű lett, hogy a rajongók máris a következő évadokat követelik és nagyon úgy tűnik, hogy imáik bizony meghallgattatásra találtak. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy a jelenleg 2. évadát forgató Off Campus-stáb jövőre a 3. etapot is leforgatja majd. Bár a Prime Video még nem jelentette be hivatalosan a folytatást, a belsős pletykák bizakodásra adnak okot, ezek szerint ugyanis már a forgatás kezdetének dátumát is leütötték.

A második évad hivatalos megjelenését sem lehet még tudni, de mivel a felvételek már júniusban elkezdődtek, így több mint valószínű, hogy 2027 tavaszán újra elmerülhetünk az egyetemi románcokban.

Az Elle Kennedy romantikus könyveit feldolgozó sorozatadaptáció hatalmas sikert aratott.

A hokis románc mellett részesülhettünk humoros jelentekben és divatpillanatokban is.

A sorozat egyik részében Jennifer Lopez ikonikus 2000-es évekbeli ruháját hozták elő, amire a popdíva is reagált!

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