Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 6., vasárnap Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
prime video

Rajongók, figyelem! Biztosan érkezik az Off Campus 3. évada

prime video elle kennedy off campus off campus 3
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az idei év egyik legnagyobb szenzációja, az Off Campus 3. évadot is kap annak ellenére, hogy még a 2. évad munkálatai sem fejeződtek be.

Az idei év egyik legnagyobb sikere volt a jéghokis romantikus sorozat, az Off Campus a Prime-on, ami egy pillanat alatt elrabolta a csajok – és néhány pasi- szívét is.

Az Off Campus az idei év legnagyobb sikere volt.
Az Off Campus az idei év legnagyobb sikere volt.
Forrás: Prime Video/Liane Hentscher

Az Off Campus nem áll meg az első évadnál 

 A sztori olyan népszerű lett, hogy a rajongók máris a következő évadokat követelik és nagyon úgy tűnik, hogy imáik bizony meghallgattatásra találtak. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy a jelenleg 2. évadát forgató Off Campus-stáb jövőre a 3. etapot is leforgatja majd. Bár a Prime Video még nem jelentette be hivatalosan a folytatást, a belsős pletykák bizakodásra adnak okot, ezek szerint ugyanis már a forgatás kezdetének dátumát is leütötték.

A második évad hivatalos megjelenését sem lehet még tudni, de mivel a felvételek már júniusban elkezdődtek, így több mint valószínű, hogy 2027 tavaszán újra elmerülhetünk az egyetemi románcokban.

  • Az Elle Kennedy romantikus könyveit feldolgozó sorozatadaptáció hatalmas sikert aratott.  
  • A hokis románc mellett részesülhettünk humoros jelentekben és divatpillanatokban is.  
  • A sorozat egyik részében Jennifer Lopez ikonikus 2000-es évekbeli ruháját hozták elő, amire a popdíva is reagált

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nicole Kidman új kapcsolatáról pletykált egy bennfentes – Lesifotók a párról

Már nem szomorkodik a válása miatt a színésznő.

Nyári Dia tündéri fotókon mutatta meg gyerekeit: így öleli Zétény a kis Emmát

A közösségi médiában posztolt gyerekeiről a színésznő. Nyári Dia követői odavannak a testvérekért.

Hatalmas csavar a Házasság első látásra műsorában: "Ő minden, amit én nem akarok" – Mégis lehet folytatás?

A kimondott nemből akár igen is lehet, ha minden jól alakul. A Házasság első látásra Jucija elfogadta Ján vacsorameghívását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu