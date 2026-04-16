Hokirajongó csajok figyelem: Érkezik az Off Campus romantikus sorozat

Talán már veled is szembejöhetett a TikTokon a legújabb őrület, hiszen a hoki románc (hockey romance) műfaja letarolta a közösségi médiát. A bestseller regények filmes adaptációi sorra hódítják meg a streaming-platformokat, a legújabb nagy dobás pedig nem más, mint a fanok kedvence, az Off Campus-széria! Egy humoros, fülledt és érzelmi hullámvasútnak ígérkező történet, ahol a jégkorongcsapat sármos „rosszfiúi” és a talpraesett hősnők között csak úgy szikrázik a levegő. Mutatjuk, mit tudunk eddig a romantikus sorozatról!

Minden, amit tudnod kell az Off Campus sorozatról A sorozat 2026 májusában fog debütálni az Amazon Prime-on.

A forgatás olyan sikeres volt, hogy már most biztos, hogy a sorozat egy második évadra is leszerződött.

Az első szezon az Elle Kennedy könyvsorozat első kötetéről fog szólni.

Az elmúlt években valóságos aranykorukat élik a romantikus könyvadaptációk: a mozikban és a streaming-platformokon egymást követik a nagy sikerű regényekből készült feldolgozások. Elég csak a Miután szenvedélyes történetére, a Gyönyörű sorscsapás viharos szerelmére vagy a A nyár, amikor megszépültem nosztalgikus hangulatára gondolni. Ez a trend tovább folytatódik Elle Kennedy könyveivel.

2015-ben jelent meg a The Deal című regény, és ez indította útjára az Off Campus sorozatot és egyben a modern hokirománc egyik legnagyobb sikertörténetét. Az első kötet középpontjában Garrett és Hannah állnak, akik két teljesen különböző világot képviselnek. A sármos, magabiztos egyetemi hokis és a céltudatos, zárkózott, tanulmányaira koncentráló lány kapcsolata eleinte puszta üzletként indul, ám a kémia hamar felülír minden szabályt. A készülő sorozatadaptáció ezt az ikonikus szerelmi történetet viszi majd képernyőre, megőrizve a könyv humorát, fülledt romantikáját és szívmelengető pillanatait.

2024 őszén röppentek fel először a hírek, hogy érkezik az Off Campus adaptációja. Ez azonnal felrobbantotta az internetet, és mindenki vad találgatásba kezdett, hogy kik játszhatnák el az imádott karaktereket. Eddig nem igazán ismert színészeket és modelleket válogattak be, ami komolyan megosztotta a rajongótábort. Azóta rengeteg Instagram és TikTok tartalmat láthattunk a sorozat készítőktől, és nemrégiben azt is bejelentették, hogy májusban debütál az első évad.