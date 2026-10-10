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2026. okt. 10., szombat Gedeon

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Hatalmasat nőttek Rúzsa Magdi gyerekei: cuki közös fotón Keve, Lujzi és Zalán

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Bár óvják magánéletüket a nyilvánosságtól, az énekesnő időnként megoszt egy-egy fotót a hármasikrekről, igaz, az arcukat sosem mutatja. Rúzsa Magdi legújabb fotójával kimaxolta a cukiságot.

Bár Rúzsa Magdi mindig hátulról vagy nagyon messziról mutatja meg hármasikreit, a gyerekfotóiért odavannak a követői. Most sincs ez másképp: az énekesnő az ablak előtt ülve fotózta Kevét, Lujzit és Zalánt. 

Rúzsa Magdi hármasikeri hatalmasat nőttek.
Rúzsa Magdi  hármasikeri hatalmasat nőttek.
Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Rúzsa Magdi új Instafotóját imádják a követők

Rúzsa Magdi  a képet alig egy napja tette ki, máris 16 ezer lájkot kapott. Az énekesnő a követező szöveggel kommentálta a fotóját.

„Egyszer bebújt egy angyalka a zongora alá.. Játszott ott egy kicsit, én meg figyeltem míg szeleteltem a gombát. Aztán hirtelen felugrott és elszaladt se szó se beszéd. Rohantam utána, kerestem a kertben, mindenhol. Belekiabáltam az égbe, hogy
−  ugye visszajössz?
Visszajött, és hozott még két angyalt, mert észrevette mekkora az az űr a szívemben, amit be kell tölteni.
( Már tudom melyikük volt a felderítő)” − írta Magdi az Instagramján a fotóhoz. 

Magdi védi a magánéletüket

A 40 éves énekesnő még februárban a gyerekek születésnapján megmutatta ikreit. A lapozható Instagram-posztban, Lujza, Keve és Zalán láthatóak, de az arcukat, ahogy szokta, kitakarta. Az énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket szinte mindig a kamerának háttal fényképezi vagy csak egy pici részletet mutat meg belőlük

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