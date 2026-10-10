Megvan a Farm VIP győzese: embert próbáló küzdelem után nyerte meg a játékot

Szabó Franciska kiesése után már csak Kriston Péter, Pepe és Young G Béci küzdhettek a Farm VIP fődíjáért. A győztes elárulta, mire költi a nyereményt.

Péntek este kiderült, ki letta Farm VIP győztese.

Forrás: TV2

Young G Béci nagyon elszánt volt, így lett a Farm VIP győztese

Young G Béci már az elején eldöntötte, hogy ha belevág a Farm VIP-ba, mindent megtesz, ha megnyerje a játékot. „Minden versenynek vagy műsornak úgy indulok neki, hogy ha már bemegyek, azt ne hiába tegyem (...) Készülni igazából nem tudtam a Farmra, talán egy kicsit edzhettem volna, de mivel egész életemben sportoltam, nem volt rá szükség. Inkább az foglalkoztatott, mi vár majd ott, mennyire tudunk együtt élni, és ha kell, konfrontálódni az emberekkel, illetve mennyire tudom magaménak érezni ezt a nomád életet.Béci úgy érzi, a játék során végig önmagát adta, és nem akart olyan szerepet felvenni, amely idegen tőle” – idézi a Farm VIP hatodik évadának győztesét a Blikk.

A döntőbe Szabó Franciska kiesése után Kriston Peti és Béci küzdöttek a főnyereményért.

A nehéz pillanatokban a családja tartotta benne a lelket

„Rengetegszer volt olyan pont, amikor vagy felhúzhattam volna magam, vagy elengedhettem volna az egészet, de ilyenkor valahogy mindig erőt vettem magamon. A családom rengeteg támogatást adott ebből a szempontból, nem hagyhattam cserben őket, és nem hagyhattam cserben azokat az embereket sem, akik nézték a műsort” – nyilatkozta Béci, aki úgy véli a főnyeremény mellett egy komoly önismereti utazással is gazdagabb lett és azon is elgondolkodott, hogy a jövőben állatokat tenyészt majd.

Béci azt is elárulta, hogy a nyereménynek már most megvan a helye. A rapper és felesége saját családi házról álmodik, emellett közös vállalkozásukat is fejlesztenék. Béci korábban, még 2022-ben arról beszélt, annyi szenvedésen mennek keresztül, hogy szerinte megátkozta őket egy rosszakarójuk, ezért átoklevételre mentek

A Farm VIP hatodik évada sem szűkölködött konfliktusokban, íme az évad öt legemlékezetesebb balhéja.

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