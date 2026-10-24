Palvin Barbara nem kockáztatott: ehhez a magyar babonához tartotta magát a szülés előtt

Annak ellenére, hogy több százezer rajongó várta, hogy megszülessen Palvin Barbara és Dylan Sprouse közös gyereke, a babavárás előtti hetekben a sztárpár meglehetően szűkszavúan nyilatkozott. Most azonban egy különleges részletre is fény derült, a szupermodell ugyanis elárulta azt a magyar hagyományt, amit férjével közösen tartottak kislányuk érkezése előtt.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse az iInstagramon mutatták meg először közös gyermeküket, Sylviet.

Forrás: Instagram/ Palvin Barbara

Miután Palvin Barbara bejelentette várandósságát, férfjével igyekeztek távol tartani magánéletüket a nyilvánosságtól.

A terhessége harmadik trimeszterében azonban egy bababolt reklámvideójában részletesen beszámoltak a várandósságról.

Kiderült, hogy Palvin Barabara egy magyar babona miatt mindaddig semmit sem szerzett be a kicsinek.

Mutatjuk, miért!

Palvin Barbara és Dylan Sprouse az utolsó pillanatig vártak

Miután a szupermodell 2026. májusában a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén hivatalosan is bejelentette, hogy férjével gyermeket várnak, a rajongók izgatottan figyelték a csöppég érkezését. A modell ekkor egy gyönyörű halványkék ruhában oszlatta el a pletykát, és fedte fel először kismamapocakját. A bejelentés után azonban továbbra is igyekeztek távol tartani a kíváncsiskodóktól magánéletüket, így a várandósság részleteiről csak igen csekély információt csepegtettek a nyilvánosságnak.

A nagy csendet végül a terhesség harmadik trimeszterében törte meg a sztárpár, 2026 szeptemberében ugyanis a Babylist nevű amerikai babamárka és bababolt nagyszabású reklámvideójában tűntek fel.

Bár Barbara, mikor besétáltak a kamerák elé már a 36-odik hetében járt, elárulta, hogy még el sem kezdték berendezni születendő gyermekük szobáját, ráadásul egyetlen babaholmit sem szereztek be a terhesség alatt.

Egy magyar babonához tartották magukat

A babaholmik beszerzésével azonban nem véletlenül vártak idáig. A Beverly Hills-i babaüzletben kiderült, hogy a babának azért nem vásároltak még semmit, mert Barbi egy magyar babonához tartotta magát a kislánya érkezése előtt.

Magyarországon anyukám azt mondta, hogy van egy hagyomány, miszerint semmit sem lehet venni a babának az utolsó három-négy hétig

– ismerte el a szupermodell. A Babylist bemutatótermében tett bevásárló körútjuk során azonban teljesen céltudatosan válogattak: kipróbálták a babafelszereléseket, megosztották a készülő babaszoba terveit és a terhesség utolsó szakasza is szóba került. Ez nem véletlenül zajlott így, bár a vásárlást sokáig halasztották, már előre kiterveltek és összeírtak mindent, amire szükségük lehet kislányuk érkezéséhez. „Most már egészen felkészültnek érzem magam. Épp pár napja mondtam Dylannek, hogy még nem is csináltunk semmit, össze kell raknunk a kórházi táskát, nincs semmi előkészítve, viszont most meg úgy vagyok vele, hogy ez így rendben van. Rengeteg dolog fog kelleni, de itt mindent megtalálunk! Már csak a baba kell a szobába!” – jegyezte meg Palvin Barbara.