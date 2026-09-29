Megszületett Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya: csodás fotónkon az újdonsült család

Palvin Barbara az Instagramon osztotta meg az örömhírt egy családi fotóval. A modell a bejegyzésből a humort sem hagyta ki. „We took Labor Day literally this year” – írta, vagyis idén szó szerint vették az amerikai munka ünnepét, a Labor Dayt. Kislányuk ugyanis ezen a napon, szeptember 7-én született meg.

Megszületett Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya

Forrás. Instagram

Pár órával később pedig Barbi az Insta-sztorijába is feltöltött egy képet a kislányról és a férjéről. Ehhez annyit írt: „Apuci kislánya".

Palvin Barbara és Dylan Sprouse már korábban elárulták, hogy kislányt várnak. A várandósság hónapjaiban a babát csak „principessa”, vagyis hercegnő néven emlegették.

Palvin Barbara és Dylan Sprousse 9 éve vannak együtt

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2017-ben ismerkedtek meg. A magyar modell egy évvel később már nyíltan beszélt arról, hogy fülig szerelmes az egykori Disney-sztárba. 2023-ban szintet lépett a kapcsolatuk: júniusban jelentették be az eljegyzésüket, egy hónappal később pedig Magyarországon összeházasodtak.

Ezeket olvastad már?