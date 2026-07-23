Palvin Barbiék kedvenc babanevét elhappolták: így már biztosan nem fogják hívni a kislányukat - VIDEÓ

A várandós modell férje nemrég Brendan Columbusszal közösen indította el a Wildmen című podcastet. Palvin Barbara is a vendégük volt, itt árulta el, hogy kislányukat egyelőre a Principessa becenévvel illetik, ami olaszul hercegnőt jelent. A megfelelő keresztnevet még nem találták meg. „Nem lenne jó név, hogy Principessa Sprouse, mert ezt gyakorlatilag lehetetlen kimondani” – jegyezte meg Dylan.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse még nem találtak nevet a kislányuknak

Forrás: Northfoto

Palvin Barbara kedvenc lánynevét elhappolták

Brendan Columbus, aki egyébként a pár közeli barátja is, és a magyarországi esküvőjükön is részt vett, a beszélgetésben elmesélte, hogy nővére révén neki is van egy unokahúga, akivel nagyon szoros a kapcsolata. Palvin Barbara ekkor árulta el, hogy Brendan nővére éppen azt a nevet választotta a kislányának, amelyikért ő is rajongott.

„A nővéred elhappolta azt a nevet, ami nagyon-nagyon tetszett. Imádtam a Dorothyt. Szóval még nem döntöttünk a baba nevéről” – mondta a modell.

Dylan nevetve erősítette meg, hogy valóban folyamatosan a megfelelő nevet keresik, de egyelőre nem találják az igazit.

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