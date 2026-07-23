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Palvin Barbiék kedvenc babanevét elhappolták: így már biztosan nem fogják hívni a kislányukat - VIDEÓ

szupermodell keresztnév Palvin Barbara
Life.hu
2026.07.23.
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Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeküket várják. A pár már korábban elárulta, hogy kislányt várnak, a nevével kapcsolatban azonban még nem jutottak dűlőre. Volt pedig egy nagy kedvencük, ám megelőzték őket.

A várandós modell férje nemrég Brendan Columbusszal közösen indította el a Wildmen című podcastet. Palvin Barbara is a vendégük volt, itt árulta el, hogy kislányukat egyelőre a Principessa becenévvel illetik, ami olaszul hercegnőt jelent. A megfelelő keresztnevet még nem találták meg. „Nem lenne jó név, hogy Principessa Sprouse, mert ezt gyakorlatilag lehetetlen kimondani” – jegyezte meg Dylan. 

Palvin barbara és Dylan Sprouse még nem találtak nevet a kislányuknak
Palvin Barbara és Dylan Sprouse még nem találtak nevet a kislányuknak
Forrás: Northfoto

Palvin Barbara kedvenc lánynevét elhappolták

Brendan Columbus, aki egyébként a pár közeli barátja is, és a magyarországi esküvőjükön is részt vett, a beszélgetésben elmesélte, hogy nővére révén neki is van egy unokahúga, akivel nagyon szoros a kapcsolata. Palvin Barbara ekkor árulta el, hogy Brendan nővére éppen azt a nevet választotta a kislányának, amelyikért ő is rajongott.

„A nővéred elhappolta azt a nevet, ami nagyon-nagyon tetszett. Imádtam a Dorothyt. Szóval még nem döntöttünk a baba nevéről” – mondta a modell.

Dylan nevetve erősítette meg, hogy valóban folyamatosan a megfelelő nevet keresik, de egyelőre nem találják az igazit. 

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