Friss képen Palvin Barbara és kislánya − Így öleli a szupermodell Sylvie-t: GALÉRIA

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeke, Sylvie szeptember 7-én született. A házaspár szeptember 28-án mutatta meg kislányát a nyilvánosságnak, a szupermodell pedig pár órával ezelőtt újabb fotó töltött fel a babáról az Instagramra.

Palvin Barbara kislánya már egy hónapos is elmúlt.

Forrás: Getty Image

Palvin Barbara friss fotóját imádja az internet népe

A szupermodell a várandóssága alatt is mutatott képeket megváltozott testéről és babapocakjáról, amióta pedig bejelentették, hogy a kis Sylvie megszületett, már másodszor tesz közzé posztot a első gyerekével. A kislány arcocskáját még nem láthattuk, de Palvin Barbara megosztásai így is szupernépszerűek. A legújabb is hatalmasat megy a közösségi médában, Barbi pedig a következőket írta a fotóhoz: Felnőtté válás Középföldén.

Első születésnap édesanyaként

Palvin Barbara 1993 október 8-án született, így a minap ünnepelte 33. születésnapját. Tudtad, hogy mindössze 13 éves volt, amikor 2006-ban felfedezték őt Budapest utcáin?

Karrierje felíveléséről ebben a cikkünkben olvashatsz, legdögösebb szettjeit pedig az alábbi galériában nézheted meg.