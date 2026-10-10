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Friss képen Palvin Barbara és kislánya − Így öleli a szupermodell Sylvie-t: GALÉRIA

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Odavannak a követők a világhírű magyar modell kislányáért. Palvin Barbara és kislánya közös képét pár óra alatt közel 3,5 millió ember lájkolta.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeke, Sylvie szeptember 7-én született. A házaspár szeptember 28-án mutatta meg kislányát a nyilvánosságnak, a szupermodell pedig pár órával ezelőtt újabb fotó töltött fel a babáról az Instagramra.

Palvin Barbara kislánya már egy hónapos is elmúlt.
Palvin Barbara kislánya már egy hónapos is elmúlt.
Forrás:  Getty Image

Palvin Barbara friss fotóját imádja az internet népe

A szupermodell a várandóssága alatt is mutatott képeket megváltozott testéről és babapocakjáról, amióta pedig bejelentették, hogy a kis Sylvie megszületett, már másodszor tesz közzé posztot a első gyerekével. A kislány arcocskáját még nem láthattuk, de Palvin Barbara megosztásai így is szupernépszerűek. A legújabb is hatalmasat megy a közösségi médában, Barbi pedig a következőket írta a fotóhoz: Felnőtté válás Középföldén.

Első születésnap édesanyaként

Palvin Barbara 1993 október 8-án született, így a minap ünnepelte 33. születésnapját. Tudtad, hogy mindössze 13 éves volt, amikor 2006-ban felfedezték őt Budapest utcáin? 

Karrierje felíveléséről ebben a cikkünkben olvashatsz, legdögösebb szettjeit pedig az alábbi galériában nézheted meg.

Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Pavin Barbara 2013-ban a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2014-ben a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2016-ban a Maxim Magazine címlapján.
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Palvin Barbara 2019-ben a Victoria's Secret hivatalos modellje lett.
Palvin Barbara 2020-ba a Vanity Fair Oscar Partyn.
Palvin Barbara 2021-ben a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 202-ben az HBO rendezvényén.
Palvin Barbara 2023-ban a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2024-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Palvin Barbara 2024-ben a párizsi divathéten.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2025-ös bemutatóján.
Palvin Barbara a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show-n.
Palvin Barbara 2026 márciusában Párizsban.
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Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
AFP/TIMOTHY A. CLARY

Humorosan osztották meg az örömhírt

Palvin Barbara az Instagramon osztotta meg az örömhírt egy családi fotóval. A modell a bejegyzésből a humort sem hagyta ki. „We took Labor Day literally this year” – írta, vagyis idén szó szerint vették az amerikai munka ünnepét, a Labor Dayt, kislányuk ugyanis aznap született meg.

Paparazzifotók is készültek róluk

Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem rejtegetik a kis Sylvie-t, mindenhova magukkal viszik. Így a minap lesifotók is készültek a családról. Bár a kislány nem látszik a babakocsiban, az igen, hogy Barbi máris vissznyerte alakját. A rajongóknak feltűnt, hogy a friss szülők kissé fárdatnak tűnnek, álomélet ide vagy oda, nekik sem lehet könnyű az élet egy kisbabával.

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