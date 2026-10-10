Friss képen Palvin Barbara és kislánya − Így öleli a szupermodell Sylvie-t: GALÉRIA

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeke, Sylvie szeptember 7-én született. A házaspár szeptember 28-án mutatta meg kislányát a nyilvánosságnak, a szupermodell pedig pár órával ezelőtt újabb fotó töltött fel a babáról az Instagramra.
Palvin Barbara friss fotóját imádja az internet népe
A szupermodell a várandóssága alatt is mutatott képeket megváltozott testéről és babapocakjáról, amióta pedig bejelentették, hogy a kis Sylvie megszületett, már másodszor tesz közzé posztot a első gyerekével. A kislány arcocskáját még nem láthattuk, de Palvin Barbara megosztásai így is szupernépszerűek. A legújabb is hatalmasat megy a közösségi médában, Barbi pedig a következőket írta a fotóhoz: Felnőtté válás Középföldén.
Első születésnap édesanyaként
Palvin Barbara 1993 október 8-án született, így a minap ünnepelte 33. születésnapját. Tudtad, hogy mindössze 13 éves volt, amikor 2006-ban felfedezték őt Budapest utcáin?
Karrierje felíveléséről ebben a cikkünkben olvashatsz, legdögösebb szettjeit pedig az alábbi galériában nézheted meg.
Humorosan osztották meg az örömhírt
Palvin Barbara az Instagramon osztotta meg az örömhírt egy családi fotóval. A modell a bejegyzésből a humort sem hagyta ki. „We took Labor Day literally this year” – írta, vagyis idén szó szerint vették az amerikai munka ünnepét, a Labor Dayt, kislányuk ugyanis aznap született meg.
Paparazzifotók is készültek róluk
Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem rejtegetik a kis Sylvie-t, mindenhova magukkal viszik. Így a minap lesifotók is készültek a családról. Bár a kislány nem látszik a babakocsiban, az igen, hogy Barbi máris vissznyerte alakját. A rajongóknak feltűnt, hogy a friss szülők kissé fárdatnak tűnnek, álomélet ide vagy oda, nekik sem lehet könnyű az élet egy kisbabával.
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