Friss fotókon mutatta meg pucér terheshasát Palvin Barbi − A szupermodell babája már bármikor megszülethet

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse már alig várják, hogy megszülessen a kislányuk. A modell 36 hetes terhes, így már nemsokára karjukban tarthatják a babájukat.
Palvin Barbara büszkén mutatta meg pocakját
A minap farmerreklámban állt kamerák elé a várandós Palvin Barbara, most azonban pocakját mutatta meg a követőinek. A terhessége 36. hetében járó modell egy Insta-videóban azt a pletykát is eloszlatta, hogy ikreket várna és arról is beszélt, miért nem vettek még szinte semmit a kislánynak, akinek a neve, miután azt, amit először választottak, elhappolták előlük, egy előre titok.
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Hatalmas a boldogságuk
Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják, és az elmúlt időszakban egyre több részletet osztottak meg a babavárásról. Barbi és Dylan 2018-ban jöttek össze, majd 2023-ban házasodtak össze egy szűk körű ceremónián. A baba érkezése különösen nagy öröm, ugyanis a modell egy éve beszélt arról, hogy endometriózis miatt műtéten esett át.
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