Friss fotókon mutatta meg pucér terheshasát Palvin Barbi − A szupermodell babája már bármikor megszülethet

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse már alig várják, hogy megszülessen a kislányuk. A modell 36 hetes terhes, így már nemsokára karjukban tarthatják a babájukat.

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse babája nemsokára megszületik.

Forrás: Northfoto

Palvin Barbara büszkén mutatta meg pocakját

A minap farmerreklámban állt kamerák elé a várandós Palvin Barbara, most azonban pocakját mutatta meg a követőinek. A terhessége 36. hetében járó modell egy Insta-videóban azt a pletykát is eloszlatta, hogy ikreket várna és arról is beszélt, miért nem vettek még szinte semmit a kislánynak, akinek a neve, miután azt, amit először választottak, elhappolták előlük, egy előre titok.

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