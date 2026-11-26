Andy Taylor, a Duran Duran egykori gitárosa 65 éves volt. A zenész prosztatarákkal küzdött, a halálhírét családja és korábbi zenésztársai közösen jelentették be.

Andy Taylor 2004-ben.

Forrás: PA Wire

Évekig küzdött gyógyíthatatlan betegséggel Andy Taylor

Andy Taylor 2018-ban diagnosztizálták negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákkal. A zenész 2022-ben, a Duran Duran Rock and Roll Hall of Fame-be történő beiktatásakor, 2022-ben osztotta meg a nyilvánossággal, hogy beteg. Taylor akkor az egészségi állapota miatt nem tudott részt venni a ceremónián, ezért levelet küldött, amelyet Simon Le Bon olvasott fel. A zenész akkor arról írt, hogy bár az állapota sokáig kezelhető, a betegség gyógyíthatatlan. A diagnózis ellenére továbbra is zenélt: a Duran Duran idén hazánkban is járt, a turnén már Andy nem vett részt.

A zenésztársak szerint Taylor fanyar humora, szókimondó természete és józansága minden időszakban segített nekik, a legnagyobb sikerek idején sem hagyta, hogy elszálljanak maguktól.

„Andy a kezdetektől velünk volt. Amikor gitárral és rendíthetetlen hittel megérkezett Birminghambe, és azt mondta, hogy mi mindent elérhetünk, olyan tüzet és lendületet hozott a zenénkbe, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott. Játéka és lelkesedése töltötte meg energiával azokat a dalokat, amelyek világhírűek lettek” − idézi a család és zenésztársai búcsúját a Page Six.

Felesége megrendítő szavakkal búcsúzott

Taylor felesége, Tracey Taylor személyes közleményben emlékezett meg férjéről. A zenész 1982-ben vette feleségül Traceyt, akivel több mint négy évtizedig éltek együtt, négy gyermekük született.

„A világ számára Andy briliáns gitáros volt, nekünk azonban a legcsodálatosabb férj, szerető apa és a legbüszkébb nagypapa. Ő volt a családunk sziklája” − írta Tracey, aki azt is elmondta, hogy bár a zene meghatározta Andy életét, mindig a családja volt az első számára. A legboldogabb akkor volt, amikor együtt lehetett velük.

„Soha nem adta fel, az utolsó pillanatig küzdött, és mindig szerette az életet” − tette hozzá és azt is megemlítette, hogy rengeteg erőt adott Andynek, hogy tudta, mennyien drukkolnak neki, hogy felépüljön.