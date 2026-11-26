Christina Applegate öt éven át abban a hitben élt, hogy szklerózis multiplexe van. Miközben egészségi állapota egyre romlott, aktívan részt vett sorstárscsoportokban is és megszerette a betegtársait. Nemrégiben kiderült, a diagnózis téves, de ez semmit nem változtat azon, hogy a színésznő szenved, ráadásul most előről kell kezdeniük az orvosoknak kideríteni, hogy mi a baj.

Christina Applegate öt éven át abban a hitben élt, szklerózis multiplexe van.

Forrás: NORTHFOTO

Christina Applegate-et netes trollok is megtalálták

A Halott vagy! és a Rém rendes család sztárja 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála. Christina Applegate az elmúlt években nyíltan beszélt arról, hogyan változtatta meg az állapota a mindennapjait, és hogyan törte ketté karrierjét. Nemrég azonban kiderült, hogy az SM-diagnózisa téves volt, ami akár megkönnyebbülés is lehet(ett volna), de a színésznő számára nem hozott megnyugvást: továbbra is fájdalmai vannak, nagyon nehezen mozog, ráadásul nem tudja, mi okozza a tüneteit. A LADbible most arról ír, hogy Applegate-nek most olyan internetes trollkodással is szembe kell néznie, amelyekben azt állítják, hogy korábban nem mondott igazat az állapotáról.

„Nem az identitásomról van szó, hanem egy közösségről, amelyet továbbra is szeretek”

Applegate a Jamie-Lynn Siglerrel közösen vezetett MeSsy podcast legújabb epizódjában beszélt a kritikákról. A színésznő szerint sokan kemény véleményt fogalmaztak meg róla, és a sorstárs közösségekben való részvételéről, miután nyilvánosságra hozta, hogy nem szenved SM-ben. „Rohadt sokan, rohadt sok mindent mondtak rólam, miután elmondtam, hogy hol tartunk most. Az SM nem az identitásom kérdése vagy része. Egy olyan közösségről van szó, amelyet továbbra is szeretek, attól függetlenül, hogy mi a betegségem” – mondta.

Christina Applegate továbbra is kerekesszéket használ.

Forrás: Northfoto

A téves diagnózis nem szüntette meg a panaszait

Applegate arról is beszélt, hogy már maga is unja, hogy folyton panaszkodik, de nyilvánvaló, hogy a ténytől, hogy nem SM-ben szenved, nem gyógyult meg. Hozzátette, inkább arra koncentrál, hogy összeszedje magát és megoldást találjon az egészségi problémáira. „Nem úgy van, hogy tévesen diagnosztizálnak, aztán hirtelen jobban leszek. Nem lettem jobban, Jamie! Ha valami, akkor inkább rosszabbodtam. Így most megint ott tartok, hogy nem tudom, mi történik velem” − mondta a podcastben és azt is megosztotta, hogy orvosai további vizsgálatokkal próbálják kideríteni, mi okozza a 2021 óta fennálló tüneteit. Applegate úgy véli, akár a mellimplantátumai is megbetegíthették, ezért ezt a lehetőséget is vizsgáltatni szeretné. A színésznő azt is elmondta, hogy az orvosi vizsgálatokra továbbra is kerekesszékkel kell mennie, mert nem tud eljutni az autótól a rendelőig. „Még mindig ebben vagyok. Semmi varázslatos nem történt, amikor azt mondta az orvos, hogy »nincs SM-ed«.”