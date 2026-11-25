Az elmúlt években a manikűrök világát a látványos fényhatások uralták: a Hailey Bieber nevével fémjelzett glazed donut körmök, a tükörfényű krómfelületek és a bársonyos hatású cat-eye manikűrök egyaránt hatalmas népszerűségnek örvendtek. Idén télen azonban valami egészen más kerül a középpontba. A hangsúly már nem kizárólag a színeken és a csillogáson van, hanem a különleges, háromdimenziós felületeken is.

A bordázott üveg hatású körmök a tél manikűrőrületei.

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Egy lakberendezési trend inspirálta az idei tél egyik legkülönlegesebb manikűrjét.

A luxushatást egészen szokatlan technikával érik el a körmösök.

Mutatjuk, mely árnyalatokkal lesz igazán elegáns és látványos ez a díszítés.

Ez a különleges manikűr hódít télen

A legújabb kedvenc a bordázott üveg hatású, vagyis ribbed-glass manikűr, amely a lakberendezés és a luxuskristályok világából merít inspirációt. A finoman barázdált felület megtöri a fényt, különleges mélységet ad a körmöknek, a végeredmény pedig olyan, mintha apró, kézzel csiszolt kristályokat viselnénk. A trendet Baccarat-körömnek is nevezik, utalva a francia luxusmárka ikonikus, metszett kristályüvegeire. A különleges körömdíszítés egyik legfontosabb jellemzője a függőleges, szabályos barázdáltság.

Az inspirációt a bordázott üvegfelületek adják, amelyeket egyre gyakrabban láthatunk modern enteriőrökben, például térelválasztókon, zuhanykabinokon és dizájner vázákon. Ezek az üvegfelületek úgy engedik át a fényt, hogy közben finoman megtörik azt, és sejtelmes, fátyolos hatást keltenek. Ugyanez az optikai játék jelenik meg a körmökön is. A háromdimenziós díszítés általában átlátszó vagy áttetsző zselével készül, amelyből a szakemberek apró, párhuzamos bordákat formáznak. A fény így minden mozdulatnál másképp csillan meg a körmökön, a manikűr pedig egyszerre lesz látványos és visszafogott.

A téli szezonban különösen izgalmasak azok a változatok, amelyek mély, gazdag árnyalatokat kombinálnak a kristályos felülettel. A burgundi, a fekete cseresznye, a smaragdzöld, az éjkék, a szilvalila és az eszpresszóbarnás tónusok mind tökéletes alapot adnak a különleges díszítésnek. A még intenzívebb hatás érdekében a körmösök mágneses, úgynevezett cat-eye lakkot vagy finom krómport is használhatnak az áttetsző réteg alatt. A bordázat ilyenkor felerősíti az alatta megbújó fényjátékot, így a manikűr olyan hatást kelt, mintha csiszolt drágakövek díszítenék az ujjakat.