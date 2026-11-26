Úgy tudni, Meghan Markle nagyon szeretne hétköznapi anyaként a gyerekei mellett lenni, ez azonban ebben a formában lehetetlen. Senki sem tud úgy elvegyülni az emberek között, ha biztonságiakkal van körbevéve.

Meghan Markle nagyon szeretne hétköznapi anya lenni, de ez lehetetlen.

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Így viselkedik Meghan Markle a gyerekei iskolájában

A gyerekek egyik iskolatársának az édesanyja mesélt a Page Sixnek arról, hogyan viselkedik az iskolában Meghan Markle. Elmondta, a hercegné azon van, hogy megismerje a többi szülőt, és amennyire csak tud, részt vesz az iskolai közösség életében. Hozzátette, Meghan szeretné, ha gyermekei a nyilvánosságtól a lehető legtávolabb nőhetnének fel, annak ellenére, hogy a családjuk élete szinte mindenkit érdekel. A lap informátora szerint Harry Meghanhoz képest visszafogottabb a többi szülővel, de ő is mindig ott van velük.

A család augusztusban költözött vissza az Egyesült Királyságba. A döntés egyik fontos szempontja az volt, hogy Archie és Lilibet brit oktatásban részesülhessenek, és közelebb kerüljenek édesapjuk szülőhazájához, valamint a család ott élő tagjaihoz. A sussexiek számára a biztonság továbbra is kiemelt kérdés. A hercegi párt és gyerekeit mindig és mindenhová biztonsági személyzet kíséri, így bár Meghan szeretne ugyanolyan szülőként jelen lenni, mint a többi édesanya, a körülmények miatt ez nehézkes.

Meglepetést okozott az iskolában a két új diák érkezése

A lap informátora szerint Archie és Lilibet beiratkozása a többi családot is meglepte. A szülőknek ugyanis előzetesen csak annyit mondtak, hogy egy Kaliforniából érkező angol kisfiú és kislány csatlakozik hozzájuk. Azt nem árulták el, hogy a két új tanuló Harry herceg és Meghan Markle gyermeke.

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