Jessica Alba lánya, a 15 éves Haven egyre jobban hasonlít híres édesanyjára. A színésznőnek és volt férjének, Cash Warrennek három közös gyereke van, a 2011-ben született Haven mellett, még van egy lányuk, a 2008-ban született Honor és a egy kisfiuk is, a 2017 utolsó napján született Hayes.

Jessica Alba lánya, a 15 éves Haven éppen olyan, mint a gyönyörű édesanyja.

Forrás: Lisa O'CONNOR / AFP

Jessica Alba lánya, Haven éppen úgy néz ki, mint a híres édesanyja

Ahogy múlnak az évek, Jessica Alba lánya, a 15 éves Haven egyre jobban hasonlít édesanyjára. A 45 éves színésznő Instagram-oldalán osztott meg közös képet, amelyen úgy néznek ki, mintha testvérek lennének, hasonló frizurájuk pedig csak ráerősített erre. Persze ehhez az is hozzájárul, hogy Jessica Alba habár már 45 éves, szinte egy percet sem öregedett azóta, hogy megismerte a világ, ezt nemrég egy bikinis fotóval is bizonyította.

Jessica Alba és lánya, a 15 éves Haven.

Forrás: Instagram/Jessica Alba

Anya és lánya pedig nemcsak külsőleg hasonlít, a ruhák iránti szenvedélyük is közös. A színésznő olykor még tanácsot is kér 15 éves lányától az öltözködést illetően.

Jessica Alba és gyerekeinek apja, Cash Warren 2008-tól 2025-ig voltak házasok. 2004-ben a Fantasztikus négyes forgatásán találkoztak, ahol a férfi rendezőasszisztensként dolgozott. Titokban mondták ki a boldogító igent mielőtt megszületett volna első közös gyerekük. Válásuk után Jessica Alba 3 millió dollárnyi vagyont adott át a férfinak, november 20-án pedig további 577 ezer dollár fizetésére kötelezte őt a bíróság.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: