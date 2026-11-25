Thylane Blondeau mindössze hatéves volt, amikor a nemzetközi sajtó a világ legszebb kislányaként kezdte emlegetni, különleges szépsége pedig hamar a divatvilág figyelmét is felkeltette. Az egykori gyereksztár azóta felnőtt, és bebizonyította, hogy nem csupán bájos külsejének köszönheti a sikereit.

Thylane Blondeau ma már betöltötte a 25-öt.

Forrás: Northfoto

Egyetlen fotóval vált világhírűvé, de az évek során egészen más arcát is megmutatta.

A divatvilág legnagyobb szereplői után saját szépségmárkával is előrukkolt.

A magánéletében is új fejezet kezdődött: a romantikus lánykérést esküvő követte.

Így néz ki most a világ legszebb kislánya, Thylane Blondeau

A francia modell az évek során világmárkákkal dolgozott együtt, miközben saját vállalkozást is indított. A színészet sem áll távol tőle: a 2022-es The Loneliest Boy in the World című filmben is feltűnt. A magánéletében szintén fontos mérföldkőhöz érkezett.

A modell nem szeretett volna kizárólag mások márkáinak arcaként érvényesülni, ezért vállalkozóként is kipróbálta magát. 2025-ben elindította saját hajápolási márkáját, az ENALYHT-ot. Az ötlet személyes tapasztalatból született: a sok fotózás, hajformázás és hőkezelés miatt saját haján is megtapasztalta, milyen megterhelő lehet a rendszeres modellmunka.

Thylane 2022 óta alkot egy párt a francia színész Ben Attallal, aki Görögországban kérte meg a kezét. A szerelmesek 2026-ban házasodtak össze, így a modell már feleségként élvezi a mindennapokat. Az egykori kislányból időközben magabiztos, stílusos nő lett, akinek megjelenését ma is rengetegen figyelik.

A pár 2026. júniusban mondta ki a boldogító igent egy elegáns polgári szertartáson. A francia Riviérán tartott ünnepségen egy egyedi tervezésű Miu Miu csipkeruhát viselt. A Grace Kelly stílusa ihlette darab több mint 30 méter francia csipkéből és 240 órányi kézimunkával készült. A párizsi polgári szertartáson a francia divattervező, Eva Bouskila által megálmodott, letisztult, köpenyszerű vállrésszel ellátott fehér ruhát viselte. A nagy napról megosztott fotók alapján az újdonsült feleség pedig igazán mesébe illő látványt nyújtott.