Az alábbi képrejtvényen színátmenetes, tarka háttér előtt fehér számok sorakoznak. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy mindenhol a 93-as szám szerepel, ám egyetlen szám eltér a többitől. A feladatod az, hogy megtaláld a 93-asok között a 98-ast, méghozzá 11 másodperc alatt. Indítsd a stoppert!

Képrejtvény: 11 másodperced van megtalálni a 98-as számot a káoszban

Forrás: jagranjosh.com

Sikerült megtalálnod a 98-as számot? Ha igen, gratulálunk, remek a megfigyelőképességed! Ha viszont kifutottál az időből, ne csüggedj, próbálkozz tovább!

A képrejtvény megoldása: itt rejtőzik a 98-as szám

A 98-ast alulról a második sorban, a kép jobb oldalán találod: ez a sor utolsó előtti száma. Az alábbi képen megmutatjuk a pontos helyét.