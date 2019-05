Kiss Péter élete első para kajak-kenu Európa-bajnokságán mindenkit maga mögé utasítva hozta el az aranyérmet. Nagy meglepetést okozott.

A 16 éves Kiss Péter csupán egy éve kezdett el komolyan kajakozni, előtte paraúszó volt, ennek ellenére sikerült mindenkit maga mögé utasítania élete első para kajak-kenu Európa-bajnokságán. Rendkívül erős ellenfelei voltak, de így is nyerni tudott.