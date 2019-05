Jordán Tamás összeköltözött kedvesével.

Jordán Tamás tavaly februárban, 22 év után szakított legkisebb gyermeke édesanyjával, Krisztával. Bár a színészt megviselte az elválás, hamarosan újra rátalált a szerelem. Olyannyira, hogy most a Lokálnak elárulta, új kedvesével már össze is költöztek.

„Jól megvagyunk, és egy ideje már együtt is élünk. A munkám során ismerkedtünk meg, de ő nem szakmabeli. Eleinte barátok voltunk, idővel pedig egymásra találtunk. (...) Nagyon harmonikus a kapcsolatunk, és jó hatással van rám. Elég rendetlen fickó vagyok, de miatta már nem a szoba közepén hagyom a dolgaimat. Az egészségemre is nagyon figyel, ugyanis hosszú évek óta cukorbeteg vagyok, amivel voltak gondjaim. Ő viszont csak olyan ételeket vesz otthonra, amelyeket büntetlenül ehetek, és a gyógyszereimre is nagy gondot fordít. A családom is nagyon megszerette a párom, és ha minden jól megy, június végén mindnyájan együtt nyaralunk. A sok munka miatt nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy a négy gyermekem és az összes unokám együtt legyen, ezért is örülünk annyira, hogy idén ez sikerül” – nyilatkozta a 76 éves színész.