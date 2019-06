A megcsalás akkor is borzasztóan fájdalmas, ha nem az egész világ szeme láttára tör ki a botrány. A sztároknak azonban ilyesmit nincs lehetőségük eltitkolni, és mindenki csak arra vár, vajon sikerül-e megoldaniuk a helyzetet, vagy inkább elválnak útjaik. Az alábbi hírességek úgy döntöttek, a félrelépés ellenére együtt maradnak.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick

A Szex és New York sztárja és férje 1997-ben házasodtak össze, azóta pedig rengeteg megcsalási botránnyal kellett megküzdeniük. Sajnos azonban nemcsak légből kapott pletykákról volt szó: 2008-ban kiderült, hogy Matthew Broderick tényleg félrelépett. Ennek ellenére Sarah Jessica Parker úgy döntött, hogy a férjével marad, és megpróbálnak túljutni ezen. Azóta is együtt vannak.



Pink és Carey Hart

Nem volt zökkenőmentes Pink és Carey Hart kapcsolata sem. A pár több válságon ment keresztül 2006-os házasságuk óta. 2008-ban került mélypontra a szerelmük, de sokszor pletykáltak a szakításukról az évek alatt. Pink azonban úgy döntött, hogy ragaszkodik a férjéhez, és elhatározta, hogy megoldják a problémáikat. Nagyon úgy tűnik, hogy sikerült nekik, hiszen azóta is együtt vannak, két gyermeket nevelnek.

Beyoncé és Jay-Z

Több mint 10 éve él házasságban Beyoncé és Jay-Z, de a botrányok őket sem kerülték el. Habár sokáig igazi álompárnak számítottak, kiderült, hogy bizony az ő kapcsolatuk sem tökéletes. Jay-Z megcsalta Beyoncét, a fájdalmas élményről az énekesnő egy egész albumot készített. A félrelépés ugyan megtörte a kapcsolatukat, de sikerült túljutniuk a problémán, és azóta is együtt vannak. Három közös gyermekük van.



Kobe és Vanessa Bryant

Kobe Bryant sem volt a hűség mintaképe a házassága alatt, amely 2001 óta tart. Felesége, Vanessa be is adta a válókeresetet, miután 2003-ban a sportoló bevallotta, hogy megcsalta őt. Hatalmas botrány kerekedett az ügyből, de végül nem váltak el. Vanessa úgy döntött, ad még egy esélyt a férjének, és azóta is egy párt alkotnak.



Tori Spelling és Dean McDermott

A házaspár nem tartotta titokban a problémáikat, saját valóságshow-jukban mutatták be, hogyan dolgozzák fel a megcsalást. Dean McDermott azalatt lépett félre, míg Tori a gyermekeikkel elutazott. A férj a műsorban, az egész világ szeme láttára bizonygatta, mennyire megbánta, amit csinált, és undorítónak nevezte a tettét. A pár részt vett egy terápián is, hogy biztosan sikerüljön túljutniuk ezen a helyzeten. Azóta is együtt vannak.